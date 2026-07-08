Ρωμανός: Γιατί δεν προσφεύγει στη Δικαιοσύνη ο κ. Τσίπρας για τις καταγγελίες περί χρηματισμού, όπως προσέφυγε για τη βίλα στο Σούνιο;

Στον Αλέξη Τσίπρα και στην ΕΛΑΣ αναφέρθηκε ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός μιλώντας στο Action24.

Μάλιστα, θύμισε πως στα εθνικά θέματα υπάρχουν συγκεκριμένα πεπραγμένα: «Υπουργοί του έλεγαν να μην είμαστε μοναχοφάηδες με την Τουρκία, έχει συγκεκριμένα πεπραγμένα όσον αφορά τους εξοπλισμούς και την άμυνα και δεν έχει ψηφίσει τίποτα ως κόμμα από όλες αυτές τις συμφωνίες που ισχυροποιούν τη χώρα, ενώ ακόμα και το 2024 ο ίδιος καταψήφισε τις αμυντικές δαπάνες». Στη συνέχεια επισήμανε σχολιάζοντας τα όσα ακούστηκαν για τα F35: «εκτός από το ότι περνούν από το Κογκρέσο, εμείς έχουμε διασφαλίσει ως όρο ότι κανένας από τους εξοπλισμούς που αποκτάται δεν μπορεί να χρησιμοποιείται κατά χώρας μέλους του ΝΑΤΟ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νίκος Ρωμανός σχολιάζοντας τις αλλαγές που είχαν γίνει στον Ποινικό Κώδικα επί κυβέρνησης Τσίπρα το 2019 ενώ είχαν ήδη προκηρυχθεί εκλογές είπε: «Ο κ. Τσίπρας άλλαξε την ημερομηνία των εκλογών για να αλλάξει τον Ποινικό Κώδικα. Έχει κατηγορηθεί αρχικά από τον κ. Κοντονή ότι αυτό έγινε για συγκεκριμένα ρουσφέτια σε συγκεκριμένα συμφέροντα και μου κάνει εντύπωση όταν βγαίνει ανοιχτά ο κ. Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και λέει βασιζόμενος στις δηλώσεις Κοντονή ότι ο κ. Τσίπρας χρηματίστηκε επί της ουσίας για να το κάνει, ο κ. Τσίπρας ο τόσο καθαρός, ο τόσο άμεμπτος, ο διάκονος της ηθικής, γιατί δεν κινείται νομικά εναντίον του κ. Γεωργιάδη. Εγώ αν έβγαινε κάποιος και έλεγε ότι έχω χρηματιστεί το πρώτο που θα έκανα θα ήταν να προσφύγω στη Δικαιοσύνη. Αυτό θα έκανε κάθε λογικός άνθρωπος που είναι καθαρός. Εδώ ο κ. Τσίπρας δεν λέει κουβέντα».

Στη συνέχεια ο κ. Ρωμανός υπογράμμισε: «Το ότι όλα έγιναν για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα είναι δεδομένο με βάση, ξαναλέω, αυτά που έχουν ειπωθεί στον δημόσιο διάλογο από τότε μέχρι σήμερα από στελέχη και υπουργούς του κ. Τσίπρα. Είναι οι ίδιοι υπουργοί που μιλούσαν για παρα-υπουργεία δικαιοσύνης επί ημερών Τσίπρα, είναι οι ίδιοι που έχουν βγάλει στην επιφάνεια σκάνδαλα και επιστολές Κοτζιά, Καμμένου που δεν μάθαμε ποτέ, που και εκεί υπήρχαν κατηγορίες έμμεσες ή μη για χρηματισμούς, όπως επίσης υπουργοί του κυρίου Τσίπρα ήταν και 2 καταδικασμένοι από το ειδικό δικαστήριο υπουργοί, για να μην πάω στα παραδικαστικά, στην υπόθεση Πετσίτη, στην υπόθεση Αρτεμίου και στο σήμερα που ακόμα περιμένουμε να μας πουν πως χρηματοδοτείται το νέο κόμμα τους».

Στη συνέχεια ο κ. Ρωμανός σχολίασε για τη στρατηγική του νέου κόμματος Τσίπρα, δηλώνοντας: «ή τα έκανες όλα καλά το 2015-2019 άρα δεν έχεις λόγο να με πείσεις πόσο έχεις αλλάξει ή δεν τα έκανες καλά και δεν ήταν όλα καλύτερα τότε όπως προσπαθείς να παρουσιάσεις, άρα έχει μια λογική να προσπαθείς να πείσεις ότι έχεις αλλάξει. Δεν γίνονται και τα δύο.

Στο τέλος ο κ. Ρωμανός αναφέρθηκε και σε μια οικονομική είδηση λέγοντας: «Ρεκόρ 35ετίας στις άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, ηγέτιδα δύναμη στην περιοχή στις άμεσες ξένες επενδύσεις η Ελλάδα, πήραμε τη χώρα από τον πάτο και έχουμε καταφέρει να πρωταγωνιστήσουμε και αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη για τη μεγάλη αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. Επτά έτη διακυβέρνησης συμπληρώσαμε χθες και αυτή είναι η απόδειξη για το πώς κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση, για το πώς μεταρρυθμίζουμε τη χώρα, για το πώς κόντρα στους μηδενιστές της αντιπολίτευσης αλλάζουμε το αναπτυξιακό μας μοντέλο».