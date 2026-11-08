Σαμαράς κατά Μητσοτάκη για το ρεύμα: «Νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση» – Οι προτάσεις για φθηνότερη ενέργεια

Σε ευθεία επίθεση κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη προχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με ανάρτησή του στην οποία ζητά ριζική αλλαγή του ενεργειακού μίγματος της χώρας, με στόχο τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο κ. Σαμαράς χαρακτηρίζει την κυβέρνηση «νεοφιλελεύθερη», της καταλογίζει έλλειψη στρατηγικής και υποστηρίζει ότι οι επιλογές της στην ενέργεια έχουν οδηγήσει σε αυξημένη εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, επιβαρύνοντας τους καταναλωτές.

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Στο επίκεντρο των προτάσεών του βρίσκονται η αξιοποίηση εγχώριων ενεργειακών πόρων, η επαναλειτουργία της λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5, η ολοκλήρωση υδροηλεκτρικών έργων και οι επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Σαμαράς: «Να λειτουργήσει ξανά η Πτολεμαΐδα 5»

Μία από τις βασικότερες παρεμβάσεις που εισηγείται ο πρώην πρωθυπουργός αφορά τη λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα 5, την οποία προτείνει να επαναλειτουργήσει στο πλαίσιο ενός διαφορετικού ενεργειακού σχεδιασμού.

Ο Αντώνης Σαμαράς επικρίνει την κυβερνητική επιλογή για περιορισμό της αξιοποίησης σύγχρονων εγχώριων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι την ίδια στιγμή προωθείται η κατασκευή μονάδων που θα χρησιμοποιούν εισαγόμενο φυσικό αέριο.

Κατά τον ίδιο, η μεγαλύτερη αξιοποίηση εγχώριων ενεργειακών πηγών μπορεί να ενισχύσει την ενεργειακή αυτάρκεια και να περιορίσει την εξάρτηση της χώρας από τις διεθνείς αγορές.

Οι προτάσεις για υδροηλεκτρικά, μπαταρίες και φωτοβολταϊκά

Στην ανάρτησή του, ο πρώην πρωθυπουργός παρουσιάζει σειρά παρεμβάσεων που, όπως υποστηρίζει, μπορούν να οδηγήσουν σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας.

Συγκεκριμένα, προτείνει:

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Επαναλειτουργία της Πτολεμαΐδας 5 , με αξιοποίηση της εγχώριας παραγωγής ενέργειας.

, με αξιοποίηση της εγχώριας παραγωγής ενέργειας. Ολοκλήρωση των υδροηλεκτρικών έργων Μεσοχώρας και Συκιάς , ώστε να ενταχθούν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

, ώστε να ενταχθούν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα , μέσω σύγχρονων μονάδων και συμπράξεων με ιδιώτες, με τα σχετικά έσοδα να κατευθύνονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

, μέσω σύγχρονων μονάδων και συμπράξεων με ιδιώτες, με τα σχετικά έσοδα να κατευθύνονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Άμεσες επενδύσεις σε μπαταρίες και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας , για την καλύτερη αξιοποίηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

, για την καλύτερη αξιοποίηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Προώθηση φωτοβολταϊκών με αποθήκευση στις κατοικίες , ώστε περισσότερα νοικοκυριά να μπορούν να καλύπτουν μέρος των αναγκών τους.

, ώστε περισσότερα νοικοκυριά να μπορούν να καλύπτουν μέρος των αναγκών τους. Δημιουργία ομάδων παραγωγών ενέργειας στην περιφέρεια , με στόχο τη συμμετοχή τοπικών παραγωγικών δραστηριοτήτων.

, με στόχο τη συμμετοχή τοπικών παραγωγικών δραστηριοτήτων. Αλλαγή των όρων λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας , με μεγαλύτερη χρήση μακροχρόνιων συμβάσεων.

, με μεγαλύτερη χρήση μακροχρόνιων συμβάσεων. Επέκταση της επιδότησης θέρμανσης στο φυσικό αέριο, πέρα από το πετρέλαιο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη μείωση του ενεργειακού κόστους για την ελληνική περιφέρεια, με ειδική αναφορά στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία.

Κριτική για τις ΑΠΕ και το Χρηματιστήριο Ενέργειας

Ο Αντώνης Σαμαράς στρέφεται και κατά του τρόπου με τον οποίο αναπτύχθηκαν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα.

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Όπως υποστηρίζει, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ χωρίς να αναπτυχθούν παράλληλα οι απαραίτητες υποδομές αποθήκευσης.

Σύμφωνα με την κριτική του, το αποτέλεσμα είναι να μην αξιοποιείται μέρος της παραγόμενης ενέργειας, ενώ η χώρα εξακολουθεί να εξαρτάται από το ακριβό εισαγόμενο φυσικό αέριο.

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Παράλληλα, αμφισβητεί τους σημερινούς όρους λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ζητώντας αλλαγές που θα ενισχύσουν τη χρήση μακροχρόνιων συμβάσεων ηλεκτρικής ενέργειας.

«Οι αυξήσεις στο ρεύμα ήταν 3,5 φορές μεγαλύτερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο»

Στην ανάρτησή του, ο πρώην πρωθυπουργός επικαλείται στοιχεία για την εξέλιξη των τιμών ενέργειας, προκειμένου να υποστηρίξει την ανάγκη αλλαγής πολιτικής.

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Ειδικότερα, αναφέρει ότι κατά τον τελευταίο χρόνο:

Οι αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τους Έλληνες καταναλωτές ήταν 3,5 φορές μεγαλύτερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

για τους Έλληνες καταναλωτές ήταν από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι αυξήσεις στην τιμή του φυσικού αερίου ήταν τετραπλάσιες σε σύγκριση με την αντίστοιχη αύξηση στην Ευρωζώνη.

Πρόκειται για στοιχεία που επικαλείται ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς στο πλαίσιο της κριτικής του και όχι για ανεξάρτητα επαληθευμένους υπολογισμούς.

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι οι κυβερνητικές επιλογές στην ενεργειακή αγορά ευνόησαν περιορισμένο αριθμό οικονομικών συμφερόντων, αντί να εξασφαλίσουν χαμηλότερες τιμές για το σύνολο των καταναλωτών.

Το μήνυμα Σαμαρά για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και περιφέρεια

Ο Αντώνης Σαμαράς συνδέει τις προτάσεις του με την ανάγκη για μια ενεργειακή πολιτική που θα έχει, όπως υποστηρίζει, πιο έντονα κοινωνικά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την προσέγγισή του, η μείωση του ενεργειακού κόστους πρέπει να αποτελεί μόνιμο στόχο και όχι να περιορίζεται σε προσωρινά μέτρα ανακούφισης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει στους παραγωγικούς κλάδους της περιφέρειας, όπου το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία αγροτικών εκμεταλλεύσεων, κτηνοτροφικών μονάδων και επιχειρήσεων αλιείας.

Με την παρέμβασή του, ο πρώην πρωθυπουργός ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για το ενεργειακό μοντέλο της Ελλάδας, ασκώντας ταυτόχρονα έντονη πολιτική κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.