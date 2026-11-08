Βούλα Πατουλίδου για τον θάνατο του συζύγου της: «Όταν ακρωτηριάζεσαι, οι πληγές είναι εσωτερικές»

Σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση για τον θάνατο του συζύγου της, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, προχώρησε η Βούλα Πατουλίδου, μιλώντας για το δυσαναπλήρωτο κενό που άφησε στη ζωή της ο άνθρωπος με τον οποίο μοιράστηκε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης της Βαρκελώνης μίλησε στην εκπομπή «For You», την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, για τη δυσκολία της απώλειας, τον πόνο που δεν είναι πάντοτε ορατός στους άλλους, αλλά και τη δύναμη που προσπαθεί να βρει για να συνεχίσει την καθημερινότητά της.

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Ο Δημήτρης Ζαρζαβατσίδης έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2025, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Βούλα Πατουλίδου: «Οι πληγές είναι εσωτερικές»

Η Βούλα Πατουλίδου αναφέρθηκε στη μακρόχρονη κοινή πορεία της με τον σύζυγό της, επισημαίνοντας ότι η απώλεια ενός ανθρώπου που υπήρξε σταθερό κομμάτι της ζωής της δεν μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα.

Με μια ιδιαίτερα δυνατή παρομοίωση, περιέγραψε τον θάνατό του σαν έναν «ακρωτηριασμό», θέλοντας να εξηγήσει πόσο βαθιά την έχει επηρεάσει.

«Όταν ακρωτηριάζεσαι», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι «οι πληγές είναι εσωτερικές».

Όπως περιέγραψε, οι άνθρωποι γύρω της μπορεί να βλέπουν μια γυναίκα περιποιημένη, χαμογελαστή και δραστήρια, χωρίς όμως να αντιλαμβάνονται τη θλίψη που εξακολουθεί να βιώνει.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι πρόκειται για ένα προσωπικό βάρος, το οποίο καλείται να διαχειριστεί καθημερινά.

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«Γυρίζεις σπίτι και λείπει το απόλυτο της ζωής σου»

Η πρώην αθλήτρια στάθηκε ιδιαίτερα στις στιγμές που επιστρέφει στο σπίτι και συνειδητοποιεί την απουσία του ανθρώπου με τον οποίο είχε συνηθίσει να μοιράζεται τα πάντα.

Για τη Βούλα Πατουλίδου, ο Δημήτρης Ζαρζαβατσίδης δεν ήταν μόνο ο σύζυγός της, αλλά και ο συνοδοιπόρος της επί 42 χρόνια.

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Η καθημερινότητα χωρίς εκείνον είναι διαφορετική, καθώς, όπως εξήγησε, οι αναμνήσεις και οι συνήθειες μιας ολόκληρης ζωής δεν σβήνουν με το πέρασμα του χρόνου.

«Ο χρόνος μπορεί να σε βοηθήσει λίγο να ξεχαστείς, δεν ξεχνάς», ανέφερε.

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Η ίδια περιέγραψε με συγκίνηση το κενό που αφήνει η απουσία του ανθρώπου που αποτελούσε σταθερό σημείο αναφοράς στη ζωή της.

Τι αποκάλυψε για τον γιο τους, Γιώργο

Η Βούλα Πατουλίδου αναφέρθηκε και στον γιο τους, Γιώργο, ο οποίος χρειάστηκε επίσης να διαχειριστεί την απώλεια του πατέρα του.

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Όπως εξήγησε, ο γιος της έχει καταφέρει σταδιακά να βρει ξανά τις ισορροπίες του και να συνεχίσει τη ζωή του.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η σχέση τους έχει αποκτήσει διαφορετικές ισορροπίες, με τον ίδιο να δείχνει πλέον ιδιαίτερα προστατευτικός απέναντί της.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης αναφέρθηκε και στην προσπάθεια της οικογένειας να διατηρήσει τις καθημερινές συνήθειες και τις οικογενειακές παραδόσεις, παρά τη μεγάλη απώλεια.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Ζαρζαβατσίδης

Ο Δημήτρης Ζαρζαβατσίδης υπήρξε σημαντική προσωπικότητα της ελληνικής άρσης βαρών, με παρουσία τόσο ως αθλητής όσο και ως προπονητής.

Η Βούλα Πατουλίδου τον γνώρισε το 1984, μέσα από την κοινή τους σχέση με τον αθλητισμό.

Οι δυο τους δημιούργησαν οικογένεια και απέκτησαν έναν γιο, τον Γιώργο, παραμένοντας μαζί επί 42 χρόνια, όπως ανέφερε η ίδια στη συνέντευξή της.

Ο Δημήτρης Ζαρζαβατσίδης πέθανε στις 29 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 69 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Τότε, η Βούλα Πατουλίδου τον είχε αποχαιρετήσει με μια συγκινητική δημόσια ανάρτηση, αναφερόμενη στην αγάπη, τη στήριξη και τις κοινές στιγμές που είχαν μοιραστεί.

Στη νέα της συνέντευξη, η χρυσή Ολυμπιονίκης εξήγησε ότι, παρά το πέρασμα του χρόνου, η παρουσία του συζύγου της εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής της.