Μητσοτάκης για το καλώδιο Κρήτης – Κύπρου: «Ελλάδα και Κύπρος αδειοδοτούν τις έρευνες» – Σταθερό επιτόκιο 3% για οφειλέτες

Στην ακρίβεια, στις νέες ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες, στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και στις κυβερνητικές προτεραιότητες των επόμενων μηνών επικεντρώθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του, την Κυριακή (8/11).

Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο σταθερό επιτόκιο 3% για συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών που εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό, στην παράταση των μειώσεων τιμών για περίπου 1.000 βασικά προϊόντα, αλλά και στη δράση του λεγόμενου «ελληνικού FBI».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, σχολίασε τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις εξελίξεις στην ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου και το χρονοδιάγραμμα πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων.

Μητσοτάκης για ακρίβεια: Μειωμένες τιμές σε περίπου 1.000 προϊόντα έως το τέλος του 2026

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τα ελληνικά νοικοκυριά, παρά τη βελτίωση οικονομικών δεικτών.

Συνδέοντας το ζήτημα με τις πρόσφατες αμερικανικές εκλογές, παρατήρησε ότι το κόστος ζωής ήταν μία από τις βασικές ανησυχίες των ψηφοφόρων στις ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση παρατείνει έως το τέλος του 2026 την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία αφορά περίπου 1.000 βασικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων και τρόφιμα καθημερινής κατανάλωσης.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι στην αγορά, προκειμένου να διαπιστώνεται εάν οι μειώσεις που ανακοινώνονται εφαρμόζονται στην πράξη.

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Σταθερό επιτόκιο 3% και πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ στους servicers

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρωθυπουργός στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή, το οποίο περιλαμβάνει 16 ευνοϊκές ρυθμίσεις και δύο πρόσθετες παρεμβάσεις για τους δανειολήπτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, από την 1η Δεκεμβρίου οι ευάλωτοι και επιλέξιμοι οφειλέτες που ρυθμίζουν τα χρέη τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού θα έχουν σταθερό επιτόκιο 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, αντί για κυμαινόμενο επιτόκιο που μπορεί να φτάσει το 5,67%.

Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε και ένα ενδεικτικό παράδειγμα: για οφειλή 100.000 ευρώ με αποπληρωμή σε 20 χρόνια, το οικονομικό όφελος μπορεί, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που παρέθεσε, να φτάσει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

20.200 ευρώ , εάν η οφειλή έχει εξασφάλιση.

, εάν η οφειλή έχει εξασφάλιση. 28.000 ευρώ, εάν η οφειλή δεν έχει εξασφάλιση.

Παράλληλα, ανακοίνωσε τον δεκαπλασιασμό του ανώτατου προστίμου που μπορεί να επιβάλλει η Τράπεζα της Ελλάδος στους servicers για σοβαρές παραβάσεις, από τις 500.000 ευρώ στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις έλαβαν ευρύτερη κοινοβουλευτική στήριξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενος συνολικά στο τραπεζικό σύστημα, υποστήριξε ότι από το 2019 έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 27 παρεμβάσεις, με στόχο τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τον περιορισμό των τραπεζικών χρεώσεων και τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους.

«Δεν υπάρχουν άβατα»: Τα στοιχεία για το «ελληνικό FBI»

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον απολογισμό της υπηρεσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, μέσα σε δύο χρόνια η Διεύθυνση έχει:

Χειριστεί περισσότερες από 1.500 υποθέσεις .

. Αποδώσει κατηγορίες σε πάνω από 5.400 πρόσωπα .

. Εξαρθρώσει 259 εγκληματικές ομάδες.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε υποθέσεις λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγάρων, διαφθοράς σε εφορίες, πολεοδομίες και φυλακές, αλλά και σε κυκλώματα παράνομων συνταγογραφήσεων και απάτης σε βάρος ασφαλιστικών φορέων.

«Δεν υπάρχουν άβατα, ούτε πρόσωπα που εξαιρούνται από τον έλεγχο. Η νομιμότητα πρέπει να ισχύει για όλους, χωρίς αστερίσκους», τόνισε.

Αγροτικές επιδοτήσεις: Πληρωμές σε 40.000 δικαιούχους και προκαταβολές έως τις 30 Νοεμβρίου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα προβλήματα που έχουν προκύψει από τη μετάβαση στο νέο σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων.

Αναγνώρισε ότι αρκετοί αγρότες αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ιδιαίτερα κατά την υποβολή των αιτήσεων, και διαβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται για την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό:

Βρίσκονται σε διαδικασία πληρωμής περίπου 40.000 δικαιούχοι .

. Οι προκαταβολές προγραμματίζεται να καταβληθούν έως τις 30 Νοεμβρίου .

. Οι εκκαθαρίσεις προβλέπεται να πραγματοποιηθούν τον Δεκέμβριο .

. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατάθηκε έως την Τρίτη 10 Νοεμβρίου.

Καλώδιο Κρήτης – Κύπρου: Η αναφορά στη NAVTEX και στις έρευνες

Στην κυριακάτικη ανασκόπηση περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου, γνωστή ως Great Sea Interconnector (GSI).

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι την Παρασκευή εκδόθηκαν η άδεια εκτέλεσης εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου, καθώς και η σχετική NAVTEX.

Όπως υποστήριξε, πρόκειται για σημαντικά βήματα στην υλοποίηση ενός έργου ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, στο οποίο συμμετέχουν και γαλλικές εταιρείες.

Επισήμανε ακόμη ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι χώρες που αδειοδοτούν τις σχετικές εργασίες, τονίζοντας τη στρατηγική σημασία του έργου για την ενεργειακή ασφάλεια και την περιφερειακή συνεργασία.

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Ο πρωθυπουργός σχολίασε επίσης τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας ότι επηρέασαν τις πολιτικές ισορροπίες στο Κογκρέσο.

Τόνισε, ωστόσο, ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν ισχυρά θεμέλια και υπερβαίνουν τους εκλογικούς κύκλους.

Χαρακτήρισε θετική την εκλογή και επανεκλογή Ελληνοαμερικανών στο Κογκρέσο, καθώς και την παρουσία προσώπων με τα οποία η ελληνική κυβέρνηση διατηρεί καλές σχέσεις σε επιτροπές άμυνας και εξωτερικής πολιτικής.

Οι 90 προτεραιότητες της κυβέρνησης και ο κατώτατος μισθός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις 90 κυβερνητικές προτεραιότητες για το επόμενο εξάμηνο, όπως παρουσιάστηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αύξηση του κατώτατου μισθού, με στόχο τα 1.000 ευρώ έως τις αρχές του 2028, η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, η αναβάθμιση της Υγείας και της Παιδείας και η ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής.

Παράλληλα, παρουσίασε δέκα επενδυτικά σχέδια μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, συνολικού ύψους 226,2 εκατομμυρίων ευρώ, με κρατική ενίσχυση άνω των 104 εκατομμυρίων ευρώ και πρόβλεψη για περισσότερες από 400 νέες θέσεις εργασίας.

ΕΟΠΥΥ, τεχνητή νοημοσύνη και νέες παρεμβάσεις στους δήμους

Στην ανασκόπησή του ο πρωθυπουργός στάθηκε και σε αλλαγές στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.

Όπως ανέφερε, από την 1η Νοεμβρίου οι συμβεβλημένοι πάροχοι υποχρεούνται να καταχωρούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων στο νέο Ψηφιακό Αποθετήριο.

Παράλληλα, μέσω της εφαρμογής myEOPYYapp, οι ασφαλισμένοι μπορούν να προγραμματίζουν ραντεβού στα φαρμακεία του Οργανισμού, να αιτούνται παράδοση φαρμάκων υψηλού κόστους στο σπίτι και να υποβάλλουν δικαιολογητικά αποζημίωσης.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης σε νομοθετικές παρεμβάσεις για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία, με έμφαση στη διαφάνεια των αυτοματοποιημένων αποφάσεων και στην προστασία προσωπικών δεδομένων.

Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση υπενθύμισε τις πρωτοβουλίες που παρουσίασε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, μεταξύ των οποίων 300 εκατ. ευρώ για έργα ανακύκλωσης και 240 εκατ. ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς παρόχους ενέργειας.

Εξοπλιστικά, εκπαίδευση δημοσιογράφων και επιστροφή κειμηλίων στις Σέρρες

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στην προμήθεια τριών αεροσκαφών Embraer KC-390 από την Πορτογαλία, με δυνατότητα απόκτησης επιπλέον τριών, καθώς και στην παραλαβή δύο ανθυποβρυχιακών ελικοπτέρων MH-60R Seahawk.

Παρουσίασε επίσης πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης δημοσιογράφων που καλύπτουν εμπόλεμες ζώνες και αποστολές υψηλού κινδύνου, με τη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογραφικών ενώσεων και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Στον πρώτο κύκλο προβλέπεται να συμμετάσχουν 25 δημοσιογράφοι δημόσιων μέσων ενημέρωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην επιστροφή 48 εκκλησιαστικών κειμηλίων στις Σέρρες, τα οποία είχαν αφαιρεθεί το 1917 και φυλάσσονταν στη Σόφια, έπειτα από διακρατική συμφωνία με τη Βουλγαρία.

Κλείνοντας, χαιρέτισε δύο πρωτοβουλίες ιδιωτικών επιχειρήσεων: τις αυξήσεις αποδοχών και παροχές μητρότητας της Eurobank και την αναβάθμιση των ταχυτήτων οπτικής ίνας σε περίπου 700.000 συνδέσεις από την Telekom.