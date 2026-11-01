ΣΥΡΙΖΑ: Ο πρωθυπουργός να εξηγήσει γιατί επιλέγει προσωρινές επιδοτήσεις για την ακρίβεια αντί για μόνιμες παρεμβάσεις

«Ο κ. Μητσοτάκης μετρά αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Τα νοικοκυριά μετρούν αν θα φτάσουν τα χρήματα μέχρι το τέλος του μήνα», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωση με την οποία απαντά στην κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Αναφέρει ακόμη: «Στην κυριακάτικη ανάρτησή του ανακοινώνει παράταση της επιδότησης καυσίμων μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Και μετά; Θα περιμένουν οι πολίτες την επόμενη ανάρτηση για να μάθουν αν θα μπορούν να ζεσταθούν και να μετακινηθούν;».

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Επαναλαμβάνει τις προτάσεις του κόμματος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα ευρωπαϊκά ελάχιστα, πλαφόν στα περιθώρια διύλισης και φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων, με διάθεση των εσόδων για τη θέρμανση. Ο πρωθυπουργός οφείλει να εξηγήσει γιατί αποφεύγει αυτές τις παρεμβάσεις και επιλέγει προσωρινές επιδοτήσεις.

Για τη στέγη, παρουσιάζει ποσοστά επιδότησης ανακαινίσεων. Παραλείπει όμως τα κρίσιμα: Πόσα σπίτια θα διατεθούν; Πότε; Με ποιο ενοίκιο και για πόσα χρόνια; Πώς θα εξασφαλίσει ότι η δημόσια χρηματοδότηση θα μειώσει το κόστος κατοικίας; Εμείς διεκδικούμε αξιοποίηση των κλειστών κατοικιών που διαχειρίζονται οι servicers, κοινωνική κατοικία με χαμηλό, διατιμημένο ενοίκιο και προστασία των δανειοληπτών.

Για τους αγρότες, ο ίδιος παραδέχεται ότι η διαπραγμάτευση για τα κονδύλια της ΚΑΠ συνεχίζεται. Ας παρουσιάσει, λοιπόν, τις ελληνικές διεκδικήσεις και τις εγγυήσεις για το εισόδημα των παραγωγών.

Στην εξωτερική πολιτική, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των νησιών μας απαιτεί συγκεκριμένες διπλωματικές πρωτοβουλίες. Ποιες δεσμεύσεις εξασφάλισε από συμμάχους και εταίρους απέναντι στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο;».

Γενικεύοντας υποστηρίζει: «Η ανάρτηση αποκαλύπτει και τον τρόπο που κατασκευάζει την εικόνα της κυβέρνησης: αναγγέλλει ότι “επαναλειτουργούν” ελικοδρόμια και αμέσως μετά εξηγεί ότι οι εργασίες συνεχίζονται. Οι ακρίτες χρειάζονται ολοκληρωμένες υποδομές και ασφαλείς αεροδιακομιδές. Η κοινωνία χρειάζεται μόνιμη μείωση των βαρών, προσιτή κατοικία και ασφάλεια στην καθημερινότητά της. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις και διεκδικεί την εφαρμογή τους».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ