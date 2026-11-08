Μητσοτάκης: Οδήγησε στην πίστα των Σερρών – Χρηματοδότηση 11,16 εκατ. ευρώ για την αναβάθμισή της

Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών επισκέφθηκε το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε την ευκαιρία να οδηγήσει στην πίστα και να ενημερωθεί για το σχέδιο αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 11,16 εκατομμυρίων ευρώ.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου και οι βουλευτές Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόφιλος Λεονταρίδης.

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Στις εγκαταστάσεις τον υποδέχθηκε η δήμαρχος Σερρών και πρόεδρος του φορέα διαχείρισης του Αυτοκινητοδρομίου, Βαρβάρα Μητλιάγκα, η οποία, μαζί με μέλη της διοίκησης, τον ξενάγησε στους χώρους της πίστας.

Κατά την επίσκεψη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε με τη διοίκηση τα αναπτυξιακά σχέδια του Αυτοκινητοδρομίου και την αξιοποίηση της χρηματοδότησης που έχει ήδη εγκριθεί από την κυβέρνηση, μέσω του ΕΠΑ Αθλητισμού. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τις Σέρρες όπου συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις για τους πολιούχους της πόλης, Παμμεγίστους Ταξιάρχες, ενώ πραγματοποίησε και επισκέψεις στην περιοχή.Κυριακη 8 Νοεμβριου 2026

(ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Μητσοτάκης: Τι προβλέπει η χρηματοδότηση των 11,16 εκατ. ευρώ για την πίστα των Σερρών

Το εγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ύψους 11.160.000 ευρώ, περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις στις υποδομές και στον εξοπλισμό του Αυτοκινητοδρομίου.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται:

Επανασχεδιασμός και επέκταση της πίστας κατά ένα χιλιόμετρο , σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή αγωνιστικά πρότυπα.

, σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή αγωνιστικά πρότυπα. Εκσυγχρονισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων , με στόχο τη βελτίωση των υποδομών.

, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών. Αναβάθμιση του τεχνικού και αγωνιστικού εξοπλισμού .

. Πλήρης συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας, ώστε η πίστα να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σημαντικών διοργανώσεων.

Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην αναβάθμιση της λειτουργίας του Αυτοκινητοδρομίου και στην ενίσχυση της δυνατότητάς του να προσελκύει αγωνιστικές δραστηριότητες διεθνούς ενδιαφέροντος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τις Σέρρες όπου συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις για τους πολιούχους της πόλης, Παμμεγίστους Ταξιάρχες, ενώ πραγματοποίησε και επισκέψεις στην περιοχή.Κυριακη 8 Νοεμβριου 2026

(ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Στόχος οι πιστοποιήσεις FIA Grade 3 και FIM Grade B

Μετά την ολοκλήρωση των έργων, το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη ελληνική πίστα με πιστοποίηση FIA Grade 3 και FIM Grade B.

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Οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις ασφαλείας που πρέπει να πληρούν οι αγωνιστικές εγκαταστάσεις για τη φιλοξενία διεθνών διοργανώσεων αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η αναβάθμιση θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη διοργάνωση σημαντικών διεθνών αγώνων, με αναφορά ακόμη και σε διοργανώσεις επιπέδου World Superbike.

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Πρόκειται για έναν φιλόδοξο στόχο, καθώς η φιλοξενία τέτοιων αγώνων προϋποθέτει, πέρα από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, και την εκπλήρωση των όρων που θέτουν οι αρμόδιοι διοργανωτές.

Η προοπτική αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να ενισχύσει την παρουσία των Σερρών στον διεθνή χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού και να δημιουργήσει νέες δυνατότητες για την τοπική οικονομία.

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Συνάντηση Μητσοτάκη με αγρότες και κτηνοτρόφους στις Σέρρες

Αμέσως μετά την επίσκεψή του στο Αυτοκινητοδρόμιο, ο πρωθυπουργός είχε συνάντηση με αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών.

Η συνάντηση εντάχθηκε στο πρόγραμμα της επίσκεψής του στην περιοχή, με το αγροτικό και κτηνοτροφικό ζήτημα να αποτελεί ξεχωριστό πεδίο συζήτησης.

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Στην αρχική ενημέρωση δεν παρατίθενται περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνάντησης ή για τυχόν αποφάσεις που ελήφθησαν.