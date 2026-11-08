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Μητσοτάκης: Οδήγησε στην πίστα των Σερρών – Χρηματοδότηση 11,16 εκατ. ευρώ για την αναβάθμισή της

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, ενημερώθηκε για τα σχέδια επέκτασης της πίστας και συναντήθηκε στη συνέχεια με αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής.

Μητσοτάκης: Οδήγησε στην πίστα των Σερρών – Χρηματοδότηση 11,16 εκατ. ευρώ για την αναβάθμισή της
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών και ενημερώθηκε για το σχέδιο αναβάθμισης ύψους 11,16 εκατ. ευρώ. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)
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Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών επισκέφθηκε το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε την ευκαιρία να οδηγήσει στην πίστα και να ενημερωθεί για το σχέδιο αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 11,16 εκατομμυρίων ευρώ.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου και οι βουλευτές Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόφιλος Λεονταρίδης.

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Στις εγκαταστάσεις τον υποδέχθηκε η δήμαρχος Σερρών και πρόεδρος του φορέα διαχείρισης του Αυτοκινητοδρομίου, Βαρβάρα Μητλιάγκα, η οποία, μαζί με μέλη της διοίκησης, τον ξενάγησε στους χώρους της πίστας.

Κατά την επίσκεψη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε με τη διοίκηση τα αναπτυξιακά σχέδια του Αυτοκινητοδρομίου και την αξιοποίηση της χρηματοδότησης που έχει ήδη εγκριθεί από την κυβέρνηση, μέσω του ΕΠΑ Αθλητισμού.

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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τις Σέρρες όπου συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις για τους πολιούχους της πόλης, Παμμεγίστους Ταξιάρχες, ενώ πραγματοποίησε και επισκέψεις στην περιοχή.Κυριακη 8 Νοεμβριου 2026
(ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Μητσοτάκης: Τι προβλέπει η χρηματοδότηση των 11,16 εκατ. ευρώ για την πίστα των Σερρών

Το εγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ύψους 11.160.000 ευρώ, περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις στις υποδομές και στον εξοπλισμό του Αυτοκινητοδρομίου.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται:

  • Επανασχεδιασμός και επέκταση της πίστας κατά ένα χιλιόμετρο, σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή αγωνιστικά πρότυπα.
  • Εκσυγχρονισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών.
  • Αναβάθμιση του τεχνικού και αγωνιστικού εξοπλισμού.
  • Πλήρης συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας, ώστε η πίστα να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σημαντικών διοργανώσεων.

Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην αναβάθμιση της λειτουργίας του Αυτοκινητοδρομίου και στην ενίσχυση της δυνατότητάς του να προσελκύει αγωνιστικές δραστηριότητες διεθνούς ενδιαφέροντος.

Φωτογραφία
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τις Σέρρες όπου συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις για τους πολιούχους της πόλης, Παμμεγίστους Ταξιάρχες, ενώ πραγματοποίησε και επισκέψεις στην περιοχή.Κυριακη 8 Νοεμβριου 2026
(ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Στόχος οι πιστοποιήσεις FIA Grade 3 και FIM Grade B

Μετά την ολοκλήρωση των έργων, το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη ελληνική πίστα με πιστοποίηση FIA Grade 3 και FIM Grade B.

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Οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις ασφαλείας που πρέπει να πληρούν οι αγωνιστικές εγκαταστάσεις για τη φιλοξενία διεθνών διοργανώσεων αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η αναβάθμιση θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη διοργάνωση σημαντικών διεθνών αγώνων, με αναφορά ακόμη και σε διοργανώσεις επιπέδου World Superbike.

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Πρόκειται για έναν φιλόδοξο στόχο, καθώς η φιλοξενία τέτοιων αγώνων προϋποθέτει, πέρα από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, και την εκπλήρωση των όρων που θέτουν οι αρμόδιοι διοργανωτές.

Η προοπτική αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να ενισχύσει την παρουσία των Σερρών στον διεθνή χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού και να δημιουργήσει νέες δυνατότητες για την τοπική οικονομία.

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Συνάντηση Μητσοτάκη με αγρότες και κτηνοτρόφους στις Σέρρες

Αμέσως μετά την επίσκεψή του στο Αυτοκινητοδρόμιο, ο πρωθυπουργός είχε συνάντηση με αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών.

Η συνάντηση εντάχθηκε στο πρόγραμμα της επίσκεψής του στην περιοχή, με το αγροτικό και κτηνοτροφικό ζήτημα να αποτελεί ξεχωριστό πεδίο συζήτησης.

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Στην αρχική ενημέρωση δεν παρατίθενται περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνάντησης ή για τυχόν αποφάσεις που ελήφθησαν.

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