Την ανάγκη οικονομικής αποδυνάμωσης των εγκληματικών οργανώσεων, με εντοπισμό του παράνομου χρήματος και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, υπογράμμισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, κατά τον χαιρετισμό του σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (7/11) στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε στις σύγχρονες μορφές του οργανωμένου εγκλήματος, επισημαίνοντας ότι, παρά τις διαφορετικές μεθόδους δράσης των εγκληματικών δικτύων, κοινός παρονομαστής παραμένει το οικονομικό όφελος.

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Στο συνέδριο παρέστη και ο επιτετραμμένος της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Josh Hack.

Μαρκόπουλος: «Πίσω από τα εγκληματικά δίκτυα υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα»

Μιλώντας για την εμπορία ανθρώπων, τη διακίνηση ναρκωτικών, την απάτη και τη διαφθορά, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος υποστήριξε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των εγκληματικών οργανώσεων προϋποθέτει τον περιορισμό της οικονομικής τους ισχύος.

«Πίσω από τα εγκληματικά δίκτυα υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Και όσο αυτά τα χρήματα μπορούν να κυκλοφορούν, να αποκρύπτονται και τελικά να επιστρέφουν στη νόμιμη οικονομία, τα δίκτυα αυτά έχουν τη δυνατότητα να συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε τη σημασία του εντοπισμού και της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, ώστε να περιορίζεται η δυνατότητα χρηματοδότησης και συνέχισης της παράνομης δράσης.

POS, ηλεκτρονικά τιμολόγια και ψηφιακοί έλεγχοι κατά του παράνομου χρήματος

Ο υφυπουργός παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών.

Μεταξύ των παρεμβάσεων στις οποίες αναφέρθηκε περιλαμβάνονται:

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Η ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών.

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS.

Η αξιοποίηση δεδομένων για πιο στοχευμένους και αποτελεσματικούς ελέγχους.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρκόπουλο, τα εργαλεία αυτά συμβάλλουν στον περιορισμό της φοροδιαφυγής, διευκολύνουν τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών και ενισχύουν τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων.

Όπως υποστήριξε, η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος με κοινούς κανόνες για όλους αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την προστασία της νόμιμης οικονομικής δραστηριότητας.

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«Οι Αρχές πρέπει να συνεργάζονται με την ίδια ταχύτητα που δρουν τα εγκληματικά δίκτυα»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υφυπουργός στη διεθνή διάσταση του οργανωμένου εγκλήματος και στην ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ των κρατών.

Όπως επισήμανε, οι εγκληματικές οργανώσεις δραστηριοποιούνται συχνά πέρα από τα εθνικά σύνορα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών και τον αποτελεσματικό συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών.

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«Είναι αυτονόητο ότι και οι αρχές πρέπει να μπορούν να συνεργάζονται με αντίστοιχη ταχύτητα. Να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να αξιοποιούν την εμπειρία η μία της άλλης και να συντονίζουν τις ενέργειές τους», σημείωσε.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και η συνεργασία των δικαστικών και αστυνομικών αρχών αποτελούν βασικούς παράγοντες για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών εγκληματικών δικτύων.

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Συνέδριο με τη συνεργασία της αμερικανικής πρεσβείας

Το διεθνές επιστημονικό συνέδριο είχε θέμα «Βέλτιστες πρακτικές δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος».

Συνδιοργανώθηκε από την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και την Ένωση Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε συνεργασία με την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα και υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο υφυπουργός επισήμανε ότι η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος δεν αποτελεί μόνο ζήτημα ασφάλειας, αλλά και προστασίας της οικονομίας και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εφαρμογή κοινών κανόνων και η ουσιαστική συνεργασία της Δικαιοσύνης με τις αρμόδιες αρχές μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εγκληματικών δραστηριοτήτων.