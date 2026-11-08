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Μητσοτάκης από τις Σέρρες: «Ετεροβαρής είναι η αδράνεια που κρατά τους θησαυρούς μας μακριά»

Ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τη συμφωνία για την επιστροφή των ιερών κειμηλίων από τη Βουλγαρία και έστειλε μήνυμα για τη διεκδίκηση των υπόλοιπων ελληνικών θησαυρών που παραμένουν στη γειτονική χώρα.

Μητσοτάκης από τις Σέρρες: «Ετεροβαρής είναι η αδράνεια που κρατά τους θησαυρούς μας μακριά»
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI
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Σαφές μήνυμα υπέρ της συνέχισης των προσπαθειών για τον επαναπατρισμό των ελληνικών πολιτιστικών θησαυρών έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από τις Σέρρες, κατά την επίσημη τελετή παράδοσης των ιερών κειμηλίων που επιστράφηκαν από τη Βουλγαρία.

Ο πρωθυπουργός παρέστη στην πανηγυρική δοξολογία που τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ, πολιούχων των Σερρών, και στην αντιφώνησή του υπερασπίστηκε τη συμφωνία που οδήγησε στην επιστροφή των κειμηλίων στην τοπική Εκκλησία.

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«Ετεροβαρής δεν είναι μία συμφωνία η οποία ανοίγει το δρόμο στον επαναπατρισμό των θησαυρών μας, ετεροβαρής και εναντίον μας, τελικά, είναι η αδράνεια και η ακινησία που τους κρατούν μακριά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα δεν φοβάται να συζητήσει, να διεκδικήσει και να δικαιωθεί»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε την επιστροφή των κειμηλίων ως αποτέλεσμα της ελληνικής πολιτιστικής διπλωματίας, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μπορεί να διεκδικεί αποτελεσματικά την επιστροφή αντικειμένων μεγάλης ιστορικής και θρησκευτικής αξίας.

«Μιλάμε για ένα έμπρακτο αποτέλεσμα των πολλών δυνατοτήτων που τελικά έχει η πολιτιστική διπλωματία μας, με μία πατριωτική πολιτική, η οποία αποδεικνύει και δηλώνει ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή, το κύρος της ισχυρό και υψηλό, η φωνή της ακούγεται δυνατή και δεν φοβάται, λοιπόν, και να συζητήσει και να διεκδικήσει και τελικά να δικαιωθεί», ανέφερε.

Στη συνέχεια, στάθηκε στον συμβολισμό της επιστροφής των κειμηλίων, σημειώνοντας:

«Αυτό σημαίνει δικαίωση, η ιστορική μνήμη να επιστρέψει στον φυσικό της χώρο».

«Ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή όλων των θησαυρών από τη Βουλγαρία»

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αποτελεί το τέλος των ελληνικών διεκδικήσεων, αλλά μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επιστροφή και άλλων κειμηλίων που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Βουλγαρία.

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«Σήμερα παραδίδονται τα κειμήλια ανεκτίμητης ιστορικής, καλλιτεχνικής και θρησκευτικής αξίας», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, η συνεργασία που αναπτύχθηκε ανάμεσα στις δύο χώρες αποδεικνύει ότι υπάρχει ενεργός δίαυλος επικοινωνίας.

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«Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι αυτός ο δίαυλος παραμένει ενεργός, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τον εντοπισμό, την τεκμηρίωση αλλά και τελικά, ναι, για την επιστροφή όλων των θησαυρών που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Βουλγαρία», δήλωσε.

Παράλληλα, απάντησε σε όσους άσκησαν κριτική στη συμφωνία, τονίζοντας ότι η επιστροφή των κειμηλίων αποτελεί «ίσως την καλύτερη απάντηση σε όσους έσπευσαν να μιλήσουν με μεμψιμοιρία για αυτή την εξέλιξη».

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Η τελετή στις Σέρρες και η παρουσία της Λίνας Μενδώνη

Η επίσημη τελετή πραγματοποιήθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, παρουσία του πρωθυπουργού και εκπροσώπων της Εκκλησίας.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνόδευσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία συμμετείχε στις διαδικασίες που οδήγησαν στην επιστροφή των θρησκευτικών θησαυρών.

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Η επιστροφή των κειμηλίων αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την τοπική κοινωνία των Σερρών, καθώς συνδέεται με τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της εκκλησιαστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Το μήνυμα του πρωθυπουργού ήταν ότι η πολιτιστική διπλωματία και η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για νέες διεκδικήσεις, με στόχο τον επαναπατρισμό και άλλων ελληνικών κειμηλίων.

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