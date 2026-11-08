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ΔΙΕΘΝΗ

Μακελειό στην Πολωνία: Νεκροί από σφαίρες οι γονείς και η αδελφή του δράστη – Έξι νεκροί στην Κρακοβία

Στους 15 οι τραυματίες που νοσηλεύονται μετά την αιματηρή επίθεση. Σε κρίσιμη κατάσταση ο νεαρός δράστης, ενώ στο σπίτι της οικογένειάς του εντοπίστηκαν τρεις σοροί και επτά πυροβόλα όπλα.

Μακελειό στην Πολωνία: Νεκροί από σφαίρες οι γονείς και η αδελφή του δράστη – Έξι νεκροί στην Κρακοβία
Οι πολωνικές Αρχές ερευνούν την αιματηρή επίθεση στην Κρακοβία και τον εντοπισμό τριών νεκρών μελών της οικογένειας του δράστη. (PAP)
DEBATER NEWSROOM

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το μακελειό στην Κρακοβία της Πολωνίας, όπου έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 15 τραυματίστηκαν από την ένοπλη επίθεση που εξαπέλυσε νεαρός Πολωνός.

Οι Αρχές εντόπισαν νεκρούς από πυροβολισμούς τους γονείς και την 21χρονη αδελφή του φερόμενου δράστη, σε διαμέρισμα στο Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι, περίπου δύο ώρες οδικώς από την Κρακοβία.

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Την ίδια ώρα, η κατάσταση της υγείας των 15 τραυματιών παρουσίασε μικρή βελτίωση κατά τη διάρκεια της νύχτας, ωστόσο δεν έχουν διαφύγει όλοι τον κίνδυνο.

Ο δράστης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού τραυματίστηκε σοβαρά από αστυνομικά πυρά και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Πολωνία: Νεκροί οι γονείς και η αδελφή του δράστη

Η έρευνα των πολωνικών Αρχών οδήγησε σε μια ακόμη τραγική ανακάλυψη, καθώς στο διαμέρισμα όπου ζούσε ο νεαρός με την οικογένειά του εντοπίστηκαν τρεις νεκροί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για:

  • Τον 53χρονο πατέρα του δράστη.
  • Την 52χρονη μητέρα του.
  • Την 21χρονη αδελφή του.

Οι σοροί βρέθηκαν σε διαμέρισμα στο κέντρο του Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι και έφεραν τραύματα από σφαίρες.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης επτά πυροβόλα όπλα από την κατοικία.

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Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί επισήμως κάτω από ποιες συνθήκες έχασαν τη ζωή τους τα τρία μέλη της οικογένειας, ούτε έχει ανακοινωθεί οριστικό συμπέρασμα για το ποιος τους πυροβόλησε.

Οι ερευνητές εξετάζουν τη σύνδεση των θανάτων με την επίθεση στην Κρακοβία.

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Έξι νεκροί και 15 τραυματίες από την επίθεση στην Κρακοβία

Ο απολογισμός της αιματηρής επίθεσης στην Κρακοβία ανέρχεται σε έξι νεκρούς και 15 τραυματίες.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους βρίσκεται και ένας Βρετανός υπήκοος.

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Από τους 15 τραυματίες, οι δέκα είναι Πολωνοί, μεταξύ των οποίων δύο αστυνομικοί.

Οι υπόλοιποι πέντε είναι υπήκοοι:

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  • Αυστρίας
  • Βρετανίας
  • Γερμανίας
  • Πορτογαλίας
  • Ρωσίας

Εκπρόσωπος της πολωνικής αστυνομίας ανέφερε ότι οι νοσηλευόμενοι παρουσίασαν μικρή βελτίωση στη διάρκεια της νύχτας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ορισμένοι εξακολουθούν να διατρέχουν κίνδυνο.

Το DEBATER είχε μεταδώσει από την πρώτη στιγμή τις πληροφορίες για την επίθεση και τους τραυματίες, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και αλλοδαποί.

Διαβάστε επίσης: Πολωνία – Οι πρώτες πληροφορίες για τους τραυματίες και τους ξένους υπηκόους.

Ποιος είναι ο νεαρός δράστης – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ο φερόμενος δράστης αναφέρεται από τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης ως Μίχαλ Ο.

Γεννήθηκε το 2002 και ζούσε μαζί με τους γονείς και την αδελφή του στο Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο πολωνικός Τύπος, δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις δικαστικές Αρχές.

Ο ίδιος και ο πατέρας του ήταν μέλη σκοπευτικής λέσχης.

Κατά την αστυνομική επέμβαση στην Κρακοβία, ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά από πυρά αστυνομικών.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει κρίσιμη.

Οι ερευνητές εκτιμούν, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ότι έδρασε μόνος του, ενώ συνεχίζουν να αναζητούν τα κίνητρα της επίθεσης.

Υπουργός Εσωτερικών: «Τον συνάρπαζαν ιδεολογίες της άκρας δεξιάς»

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι πολωνικές Αρχές στο ενδεχόμενο ιδεολογικών κινήτρων.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας, Μάρτσιν Κερβίνσκι, ανέφερε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως ο νεαρός είχε συμπάθεια προς υπερεθνικιστικές ιδέες.

«Όλα υποδεικνύουν πως τον συνάρπαζαν ιδεολογίες της άκρας δεξιάς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πρόκειται για προκαταρκτική εκτίμηση του υπουργού και όχι για οριστικό συμπέρασμα της έρευνας.

Οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις κινήσεις του δράστη πριν από την επίθεση, να διαπιστώσουν πώς εξασφάλισε τον οπλισμό του και να εξακριβώσουν εάν οι θάνατοι των τριών μελών της οικογένειάς του συνδέονται άμεσα με το μακελειό.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις πολωνικές Αρχές να αναμένουν περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης.

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