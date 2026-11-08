Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Έγραψε ιστορία ο Ταφερί με 2:10:03 – Οι Έλληνες νικητές και οι εικόνες που ξεχώρισαν

Με νέο ρεκόρ αγώνα, χιλιάδες δρομείς και εντυπωσιακές εικόνες από τους δρόμους της πρωτεύουσας διεξάγεται σήμερα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής αναδείχθηκε ο Αιθίοπας Μαναζότ Σιγιούμ Ταφερί, ο οποίος έκοψε πρώτος το νήμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ολοκληρώνοντας την ιστορική διαδρομή των 42.195 μέτρων σε 2 ώρες, 10 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα.

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Ο Αιθίοπας δρομέας κατέρριψε κατά 31 δευτερόλεπτα το προηγούμενο ρεκόρ της διοργάνωσης, ενώ από ελληνικής πλευράς ξεχώρισαν ο Κώστας Σταμούλης και η Σταματία Νούλα.

Η διοργάνωση συγκεντρώνει περισσότερες από 85.000 συμμετοχές στους αγώνες της, με το κέντρο της Αθήνας και τη διαδρομή από τον Μαραθώνα έως το Καλλιμάρμαρο να γεμίζουν αθλητές και θεατές.

Ιστορικό ρεκόρ από τον Μαναζότ Ταφερί

Ο Μαναζότ Σιγιούμ Ταφερί πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, φτάνοντας πρώτος στον τερματισμό με χρόνο 2:10:03.

Με αυτή την επίδοση ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ αγώνα, το οποίο είχε σημειώσει το 2023 ο Κενυάτης Έντουιν Κίπτου, με χρόνο 2:10:34.

Δεύτερος τερμάτισε ο επίσης Αιθίοπας Ασεφά Τεφερά Μενγκίσα, με επίδοση 2:10:18, μόλις 15 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή.

Την τρίτη θέση κατέκτησε ο Κενυάτης Πάτρικ Κέτερ Κίπλαγκατ, με χρόνο 2:11:22.

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Κώστας Σταμούλης και Σταματία Νούλα οι πρώτοι Έλληνες

Σημαντική ήταν και η παρουσία των Ελλήνων αθλητών.

Ο Κώστας Σταμούλης ήταν ο πρώτος Έλληνας που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με χρόνο 2:17:37, κατακτώντας παράλληλα την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου.

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Ακολούθησαν ο Χαράλαμπος Πιτσόλης και ο Νίκος Σταμούλης.

Στις γυναίκες, η Σταματία Νούλα αναδείχθηκε πρώτη Ελληνίδα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, τερματίζοντας σε 2:35:13 και καταλαμβάνοντας την έκτη θέση στη συνολική κατάταξη.

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Νικήτρια του αγώνα των γυναικών ήταν η Αιθιόπισσα Γιατάνε Ντούσα, με επίδοση 2:30:04.

Ο «Σπαρτιάτης», ο σκύλος-συνοδός και οι δάφνες

Πέρα από τις μεγάλες επιδόσεις, ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος πρόσφερε και ξεχωριστές στιγμές.

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Ανάμεσα στους χιλιάδες συμμετέχοντες εμφανίστηκε ξανά ο δρομέας με την ενδυμασία Σπαρτιάτη, μια παρουσία που έχει γίνει γνώριμη στη διοργάνωση.

Ένας άλλος δρομέας επέλεξε να συμμετάσχει φορώντας φανέλα του Ολυμπιακού, ενώ αρκετοί αθλητές κρατούσαν ή φορούσαν ελληνικές σημαίες.

Ξεχώρισαν επίσης γυναίκες που είχαν τοποθετήσει δάφνες στα μαλλιά τους, παραπέμποντας στην αρχαία ελληνική παράδοση. 43ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2026 / ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI) 43ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2026 / ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ-ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ (ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ / EUROKINISSI)

Στους αγώνες μικρότερων αποστάσεων συμμετείχαν άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών, καθώς και άτομα σε αναπηρικά αμαξίδια. Σε φωτογραφικά στιγμιότυπα καταγράφηκαν ακόμη συμμετέχοντες με τους τετράποδους συνοδούς τους.

Σημαντική ήταν και η παρουσία των θεατών, οι οποίοι ενθάρρυναν τους δρομείς με χειροκροτήματα, επευφημίες και αυτοσχέδια πλακάτ με μηνύματα υποστήριξης.

Πετρουλάκης και Μαρινάκου οι νικητές στα 10 χιλιόμετρα

Νωρίτερα το πρωί πραγματοποιήθηκε ο αγώνας των 10 χιλιομέτρων, με εκκίνηση από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Στους άνδρες επικράτησε ο Παναγιώτης Πετρουλάκης, με χρόνο 29:40, σημειώνοντας νέο ρεκόρ αγώνων.

Στις γυναίκες νικήτρια ήταν η Αναστασία Μαρινάκου, με επίδοση περίπου 33 λεπτών και 9 δευτερολέπτων, κατακτώντας την έκτη συνεχόμενη νίκη της στη διοργάνωση. 43ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2026 / ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα – Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί

Λόγω του Μαραθωνίου, εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας και της ανατολικής Αττικής.

Μεταξύ των δρόμων που επηρεάζονται είναι:

Η λεωφόρος Μαραθώνος.

Η λεωφόρος Μεσογείων.

Η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας.

Η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας.

Η Πανεπιστημίου και η Σταδίου.

Τμήματα της λεωφόρου Κηφισίας και της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Οι περιορισμοί εφαρμόζονται σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με το σημείο της διαδρομής.

Στο κέντρο της Αθήνας, ορισμένες διακοπές κυκλοφορίας ισχύουν έως τις 13:00, ενώ σε άλλους δρόμους οι ρυθμίσεις παρατείνονται έως τις 18:30 ή τις 19:30.

Ενισχυμένα δρομολόγια Μετρό – Αλλαγές στο Τραμ

Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, η ΣΤΑΣΥ έχει ενισχύσει τα δρομολόγια και στις τρεις γραμμές του Μετρό.

Στη Γραμμή 6 του Τραμ, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» έως τις 22:00, χωρίς να εξυπηρετούνται οι στάσεις προς το Σύνταγμα.

Οι πολίτες καλούνται να προτιμούν τα μέσα σταθερής τροχιάς και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας, καθώς η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαθίσταται σταδιακά μετά τη διέλευση των δρομέων.