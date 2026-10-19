Σαμαράς κατά Μητσοτάκη για την ακρίβεια: «Νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση που φτιάχνει υπερπλεονάσματα»

Νέα ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, υποστηρίζοντας ότι οι υψηλές τιμές δεν οφείλονται αποκλειστικά στις διεθνείς εξελίξεις, αλλά και στις κυβερνητικές επιλογές.

Ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτηρίζει την κυβέρνηση «διαχειριστική» και «νεοφιλελεύθερη», κατηγορώντας την ότι δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, καθώς, όπως υποστηρίζει, η διατήρηση του πληθωρισμού συμβάλλει στη δημιουργία υψηλών δημοσιονομικών πλεονασμάτων.

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Παράλληλα, καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για τη μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό ρεύμα και σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιμένοντας ότι αντίστοιχες παρεμβάσεις μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς να διαταραχθούν τα δημόσια οικονομικά.

«Η ακρίβεια είναι και ζήτημα κυβερνητικής πολιτικής»

Στη δήλωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση του πληθωρισμού αποτελεί ζήτημα πολιτικών προτεραιοτήτων.

«Η ακρίβεια δεν είναι μόνο αποτέλεσμα διεθνών εξελίξεων. Είναι και ζήτημα κυβερνητικής πολιτικής. Η διαχειριστική, νεοφιλελεύθερη, κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν αντιμετωπίζει με μέτρα τον πληθωρισμό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, αποδίδει συγκεκριμένη σκοπιμότητα στη στάση της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας:

«Γιατί; Γιατί έτσι και φτιάχνει υπερπλεονάσματα αλλά και μειώνει τεχνητά το χρέος».

Ο Αντώνης Σαμαράς αντιπαραβάλλει τη συγκεκριμένη οικονομική πολιτική με τον «κοινωνικό φιλελευθερισμό», τον οποίο δηλώνει ότι υποστηρίζει.

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«Ο κοινωνικός φιλελευθερισμός, στον οποίο εγώ πιστεύω, απαιτεί παρέμβαση του κράτους για την ανακούφιση νοικοκυριών κι επιχειρήσεων», τονίζει, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «ουσιαστική πολιτική διαφορά».

Πρόταση για μείωση των φόρων στα καύσιμα

Ο πρώην πρωθυπουργός εστιάζει ιδιαίτερα στην ενεργειακή ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι σημαντικό μέρος της τελικής τιμής των καυσίμων οφείλεται στη φορολογία.

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«Πρώτα-πρώτα, σήμερα έχουμε ενεργειακή ακρίβεια. Και φορολογική ακρίβεια! Και μπορούμε να μειώσουμε τους έμμεσους φόρους. Στα καύσιμα – και όχι μόνο!», σημειώνει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πάνω από το μισό ποσό που καταβάλλει ένας καταναλωτής στο πρατήριο καυσίμων αντιστοιχεί σε φόρους.

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«Δεν πληρώνετε “πετρέλαιο” – πληρώνετε φόρο στο πετρέλαιο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Αντώνης Σαμαράς επικαλείται τα ευρωπαϊκά κατώτατα όρια φορολογίας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά περιθώρια μείωσης.

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Ειδικότερα, αναφέρει ότι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αμόλυβδη βενζίνη ανέρχεται στην Ελλάδα στα 70 λεπτά ανά λίτρο, έναντι ευρωπαϊκού ελάχιστου ορίου περίπου 36 λεπτών.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ στην Ελλάδα βρίσκεται στο 24%, ενώ το ελάχιστο επιτρεπόμενο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 15%.

Κατά τον πρώην πρωθυπουργό, οι διαφορές αυτές δημιουργούν περιθώρια φορολογικών παρεμβάσεων, ανεξάρτητα από τις διεθνείς εξελίξεις και τις εντάσεις στον Περσικό Κόλπο.

Ζητά ΦΠΑ 23% και μείωση στο 13% για την εστίαση

Πέρα από τα καύσιμα και την ηλεκτρική ενέργεια, ο Αντώνης Σαμαράς προτείνει ευρύτερες αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, ζητά τη μείωση του ανώτατου συντελεστή από το 24% στο 23%, επαναφέροντας το επίπεδο που ίσχυε κατά τη διάρκεια της δικής του διακυβέρνησης.

Παράλληλα, προτείνει τη μεταφορά ορισμένων προϊόντων και υπηρεσιών από τον συντελεστή 24% στον μειωμένο συντελεστή 13%.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην εστίαση, επισημαίνοντας τη σημασία του κλάδου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον τουρισμό.

«Όπως, για παράδειγμα, να πάει στο 13% η Εστίαση! Ένας κλάδος εκατοντάδων χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Που μπαίνει και στο τουριστικό πακέτο», σημειώνει.

«Τα έκανα όταν είχαμε Μνημόνια – Μπορούν να γίνουν ξανά»

Ο Αντώνης Σαμαράς απαντά και στο επιχείρημα ότι οι φορολογικές μειώσεις δεν είναι δημοσιονομικά εφικτές.

«Κάποιοι μας λένε ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Κι εγώ σας λέω ότι μπορούν να γίνουν! Τα έκανα όταν ήμασταν στην κυβέρνηση», υποστηρίζει.

Ο πρώην πρωθυπουργός συγκρίνει τη σημερινή οικονομική συγκυρία με την περίοδο των Μνημονίων, τονίζοντας ότι τότε οι συνθήκες ήταν δυσκολότερες.

«Και τότε είχαμε Μνημόνια – που τώρα δεν έχουμε… Τότε είχαμε ελλείμματα – ενώ τώρα έχουμε υπερ-πλεονάσματα!», αναφέρει.

Μάλιστα, υποστηρίζει ότι παρά τις αντιρρήσεις της Τρόικας, οι φορολογικές παρεμβάσεις της κυβέρνησής του δεν προκάλεσαν απώλειες στα δημόσια έσοδα.

«Αντίθετα, τότε αυξήθηκαν τα δημόσια έσοδα!», σημειώνει.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Αντώνης Σαμαράς επαναλαμβάνει ότι οι συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές μπορούν να εφαρμοστούν και σήμερα:

«Τα έκανα σε πολύ χειρότερες συνθήκες. Και μπορούν να γίνουν ξανά».

Με τη νέα παρέμβασή του, ο πρώην πρωθυπουργός αναδεικνύει τη διαφορετική οικονομική προσέγγισή του σε σχέση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, θέτοντας στο επίκεντρο την άμεση φορολογική ελάφρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.