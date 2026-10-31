Γαλλία: Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους για την ακρίβεια – 296 συλλήψεις και επεισόδια σε επτά πόλεις

Σε κλοιό μαζικών διαδηλώσεων βρέθηκε και πάλι η Γαλλία το Σάββατο (31/10), καθώς εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος διαβίωσης.

Η κινητοποίηση, που χαρακτηρίζεται ως «3η Πράξη» της κοινωνικής διαμαρτυρίας, πραγματοποιήθηκε σε πολλές πόλεις της χώρας, με τις περισσότερες πορείες να εξελίσσονται ομαλά, αλλά με επεισόδια να καταγράφονται αργά το απόγευμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, έως τις 19:00 ώρα Ελλάδας οι αστυνομικές αρχές είχαν προχωρήσει σε 296 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Παρά την ένταση που σημειώθηκε σε ορισμένες περιοχές, λίγο πριν από τις 20:00 ώρα Ελλάδας η κατάσταση εμφανιζόταν γενικά υπό έλεγχο.

Επεισόδια σε επτά γαλλικές πόλεις

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι οι εγκεκριμένες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε γενικές γραμμές χωρίς σοβαρά προβλήματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ομάδες που χαρακτηρίστηκαν «ριζοσπαστικά στοιχεία» επιχείρησαν, μετά την ολοκλήρωση των πορειών, να εισέλθουν στα κέντρα επτά πόλεων.

Συγκεκριμένα, περιστατικά έντασης αναφέρθηκαν σε:

Μπορντό

Τουλούζη

Ρεν

Λιλ

Νάντη

Μασσαλία

Λυών

Κατά την εκτίμηση του υπουργείου, στόχος των συγκεκριμένων ομάδων ήταν η πρόκληση καταστροφών και λεηλασιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές διευκρίνισαν, πάντως, ότι η πλειονότητα των διαδηλώσεων διεξήχθη ομαλά, διαχωρίζοντας τους συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις από τα πρόσωπα που φέρονται να επιδίωξαν επεισόδια.

Στους δρόμους 70.000 αστυνομικοί

Ιδιαίτερα αυξημένα ήταν τα μέτρα ασφαλείας, καθώς οι γαλλικές αρχές ανέπτυξαν περίπου 70.000 μέλη των δυνάμεων της τάξης σε όλη την επικράτεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας αποφασίστηκε μετά από διαδικτυακά καλέσματα για «επανάσταση» και «εξέγερση», τα οποία είχαν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή το Χάλοουιν.

Βασικός στόχος των αρχών ήταν να αποφευχθεί επανάληψη των βίαιων επεισοδίων και των λεηλασιών που είχαν καταγραφεί στις 17 Οκτωβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς εξελίχθηκαν οι συλλήψεις τις προηγούμενες εβδομάδες

Οι κινητοποιήσεις των τελευταίων τριών Σαββάτων έχουν συνοδευτεί από σημαντικό αριθμό συλλήψεων.

Στις 17 Οκτωβρίου, οι αστυνομικές αρχές είχαν πραγματοποιήσει 385 συλλήψεις έως την αντίστοιχη ώρα της ημέρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία εβδομάδα αργότερα, στις 24 Οκτωβρίου, ο συνολικός αριθμός συλλήψεων είχε πλησιάσει τις 1.000 μέχρι το τέλος της ημέρας.

Στη σημερινή κινητοποίηση, οι συλλήψεις ανέρχονταν σε 296 έως τις 19:00 ώρα Ελλάδας, αριθμός που αποτελεί ενδιάμεσο απολογισμό και όχι τελικό σύνολο.

Η ακρίβεια στο επίκεντρο της κοινωνικής δυσαρέσκειας

Κοινός παρονομαστής των κινητοποιήσεων είναι η δυσαρέσκεια για το αυξημένο κόστος διαβίωσης, που έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε επαναλαμβανόμενες διαδηλώσεις.

Η τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα μαζικής συμμετοχής καταδεικνύει τη διάρκεια της κινητοποίησης, ενώ οι γαλλικές αρχές επιχειρούν να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των πορειών και να αποτρέψουν νέες καταστροφές.