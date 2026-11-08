Κύκλωμα 203 εκατ. στη Θεσσαλονίκη: Πάνω από 2.000 εταιρείες, 12 νεκροί «αχυράνθρωποι» και γνωστός ηθοποιός – «Υπάρχουν κι άλλοι», λέει ο Πιτσιλής

Νέες διαστάσεις αποκτά η υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος μη καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών στη Θεσσαλονίκη, με τις συνολικές οφειλές να ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, να αποκαλύπτει ότι η έρευνα αφορά περισσότερες από 2.000 εταιρείες, ενώ αναζητούνται και άλλα πρόσωπα.

Πρόκειται για έναν εκτεταμένο μηχανισμό επιχειρήσεων, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, στον οποίο φέρονται να χρησιμοποιούνταν εικονικοί διαχειριστές, οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι», ώστε να αποκρύπτονται οι πραγματικοί υπεύθυνοι και να συσσωρεύονται χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

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Τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά προκαλούν ιδιαίτερη εντύπωση: 12 πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών ήταν ήδη νεκρά, ενώ στα εταιρικά σχήματα περιλαμβάνονται ένας ταμίας που συνδέεται με οφειλές 18,4 εκατ. ευρώ, μια λαντζέρισσα με μηνιαίο εισόδημα 450 ευρώ και εταιρικά χρέη 2,6 εκατ. ευρώ, αλλά και ένας εργαζόμενος διανομής.

Στην ίδια υπόθεση έχει αναφερθεί και το όνομα του ηθοποιού και πρώην μοντέλου Ερρίκου Πετιλόν, ο οποίος φέρεται να εμφανιζόταν σε οκτώ εταιρείες με συνολικές οφειλές περίπου 596.000 ευρώ.

Το DEBATER έχει ήδη παρουσιάσει την επιχείρηση των Αρχών στη Θεσσαλονίκη, που οδήγησε σε 18 συλλήψεις για την υπόθεση των «αχυρανθρώπων».

Πιτσιλής: «Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που αναζητούνται»

Μιλώντας στο MEGA, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, περιέγραψε το εύρος της υπόθεσης, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται κυρίως για μη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, και όχι απλώς για φοροδιαφυγή με τη στενή έννοια του όρου.

«Η χθεσινή υπόθεση είναι μία πολύ μεγάλη υπόθεση. Δεν αφορά ακριβώς φοροδιαφυγή, αφορά μη καταβολή φόρων και εισφορών, πάνω από 200 εκατομμύρια, 203. Είναι τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω», δήλωσε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο μηχανισμός είχε επεκταθεί σε πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων.

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«Εδώ μιλάμε για πάνω από 2.000 εταιρίες στις οποίες εναλλάσσονταν αχυράνθρωποι σε συντονισμό με πραγματικούς υποκρυπτόμενους», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η δράση τους επικεντρωνόταν στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και γενικότερα στη βόρεια Ελλάδα, αλλά εκτεινόταν και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ο Γιώργος Πιτσιλής αποκάλυψε ακόμη ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει με τις μέχρι τώρα συλλήψεις.

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«Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία αναζητούνται απ’ όσο ξέρω», ανέφερε, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά τη συνέχιση των ερευνών.

Οι 12 νεκροί «αχυράνθρωποι» – Εταιρικά παραστατικά ακόμη και μετά τον θάνατό τους

Ένα από τα πλέον σοβαρά ευρήματα που αποδίδονται στη δικογραφία είναι η παρουσία 12 αποβιωσάντων προσώπων ανάμεσα στους περίπου 80 εικονικούς διαχειριστές που περιγράφονται σε επιμέρους στοιχεία της έρευνας.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ορισμένοι είχαν πεθάνει ήδη από το 2023, ωστόσο εμφανίζονταν να συνδέονται με εταιρείες που συνέχιζαν να εκδίδουν παραστατικά.

Εξετάζονται ακόμη περιπτώσεις στις οποίες αποβιώσαντα πρόσωπα φέρονται να καταχωρίστηκαν σε εταιρικά σχήματα που δημιουργήθηκαν μετά τον θάνατό τους.

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Οι Αρχές διερευνούν πώς πραγματοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες καταχωρίσεις, εάν χρησιμοποιήθηκαν πλαστά έγγραφα και ποια πρόσωπα βρίσκονταν πίσω από τις εταιρείες.

Το στοιχείο αυτό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας, καθώς αναδεικνύει τις μεθόδους με τις οποίες φέρεται να αποκρυπτόταν η πραγματική εταιρική διοίκηση.

Λαντζέρισσα με μισθό 450 ευρώ και εταιρικά χρέη 2,6 εκατ. – Ο ταμίας των 18,4 εκατ.

Στη δικογραφία περιγράφονται περιπτώσεις εργαζομένων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εταίροι επιχειρήσεων με δυσανάλογα μεγάλες οφειλές σε σχέση με την πραγματική οικονομική τους κατάσταση.

Τρεις περιπτώσεις ξεχωρίζουν:

Ταμίας καταστημάτων διασκέδασης: Φέρεται να συμμετείχε σε 32 εταιρείες, οι οποίες συνδέονται με συνολικές οφειλές περίπου 18,4 εκατ. ευρώ .

Φέρεται να συμμετείχε σε 32 εταιρείες, οι οποίες συνδέονται με συνολικές οφειλές περίπου . Λαντζέρισσα με μηνιαίο εισόδημα 450 ευρώ: Εμφανιζόταν σε 32 εταιρείες με οφειλές περίπου 2,6 εκατ. ευρώ .

Εμφανιζόταν σε 32 εταιρείες με οφειλές περίπου . Εργαζόμενος διανομής: Φέρεται να συμμετείχε σε 19 εταιρείες, με συνολικές οφειλές περίπου 3 εκατ. ευρώ.

Τα ποσά αφορούν εταιρικές οφειλές και δεν αποτελούν αποδεδειγμένο προσωπικό όφελος των συγκεκριμένων προσώπων.

Η έρευνα επιχειρεί να προσδιορίσει ποιοι ασκούσαν στην πραγματικότητα τη διοίκηση των επιχειρήσεων και ποιοι διαχειρίζονταν τα έσοδά τους.

Ορισμένοι από τους φερόμενους «αχυρανθρώπους» υποστηρίζουν ότι δεν γνώριζαν το εύρος της συμμετοχής τους, ενώ έχουν αναφερθεί και καταγγελίες για καταχωρίσεις προσώπων ως διαχειριστών χωρίς τη συναίνεσή τους.

Πώς λειτουργούσαν τα τέσσερα δίκτυα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι ερευνητές έχουν εντοπίσει τέσσερα δίκτυα επιχειρήσεων που φέρονται να συνδέονται με τον μηχανισμό μη καταβολής φόρων και εισφορών.

Η μέθοδος βασιζόταν, κατά τις Αρχές, στη διαδοχική χρήση διαφορετικών εταιρικών σχημάτων.

Αρχικά, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων μίσθωναν καταστήματα, συχνά με δυνατότητα υπεκμίσθωσης.

Στη συνέχεια, οι χώροι παραχωρούνταν σε άλλες εταιρείες, οι οποίες εμφανίζονταν ως οι επιχειρήσεις που λειτουργούσαν τα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης.

Στα εταιρικά έγγραφα καταχωρίζονταν πρόσωπα που φέρονται να μην ασκούσαν ουσιαστικό επιχειρηματικό έλεγχο, ενώ οι πραγματικοί υπεύθυνοι φέρονται να διατηρούσαν τη διαχείριση των εισπράξεων και των αποφάσεων.

Οι εταιρείες συσσώρευαν φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός των προσώπων που είχαν την πραγματική ευθύνη.

Πάνω από 2.000 εταιρείες και 203 εκατ. ευρώ – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Οι αριθμοί που έχουν δημοσιοποιηθεί προέρχονται από διαφορετικά στάδια και επιμέρους σκέλη της έρευνας και δεν πρέπει να συγχέονται. Στοιχείο Δεδομένα Εταιρείες στο ευρύτερο δίκτυο, σύμφωνα με τον Πιτσιλή Πάνω από 2.000 Συνολικές οφειλές που ανέφερε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Περίπου 203 εκατ. € Εταιρείες που αναφέρονται σε επιμέρους στοιχεία της δικογραφίας 917 Οφειλές των 917 εταιρειών, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία 206.269.437 € Πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα επιμέρους στοιχεία 1.283 Αποβιώσαντες φερόμενοι «αχυράνθρωποι» 12 Αρχικές συλλήψεις 18

Οι αναφορές σε 203 εκατ. ευρώ και 206,27 εκατ. ευρώ αποτελούν διαφορετικές δημοσιοποιημένες αποτυπώσεις της υπόθεσης. Δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως εάν χρησιμοποιούν ακριβώς το ίδιο πεδίο ελέγχου ή την ίδια ημερομηνία υπολογισμού.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ διευκρίνισε ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε βάθος χρόνου, με ειδικά εργαλεία ανάλυσης και διασταύρωσης στοιχείων.

«Από την πλευρά μας ήταν μία πολύμηνη έρευνα με ειδικά αναλυτικά εργαλεία, όπου σαρώσαμε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αυτά τα χρέη και προσπαθήσαμε να βρούμε και εντοπίσαμε τις σχέσεις», ανέφερε.

Ο Ερρίκος Πετιλόν και οι οκτώ εταιρείες με χρέη 596.000 ευρώ

Ανάμεσα στα πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με την υπόθεση βρίσκεται και ο Ερρίκος Πετιλόν, γνωστός από την παρουσία του στον χώρο της μόδας και της τηλεόρασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, εμφανιζόταν ως διαχειριστής σε έξι νομικά πρόσωπα και ως εταίρος σε άλλα δύο.

Οι οκτώ εταιρείες συνδέονται με συνολικές οφειλές 595.976,53 ευρώ.

Η φερόμενη εταιρική του συμμετοχή δεν σημαίνει ότι εισέπραξε το συγκεκριμένο ποσό ή ότι ήταν ο πραγματικός υπεύθυνος των επιχειρήσεων.

Η διερεύνηση αφορά τον τρόπο με τον οποίο καταχωρίζονταν οι διαχειριστές και οι εταίροι, καθώς και το ποια πρόσωπα ασκούσαν τον πραγματικό έλεγχο.

Διαβάστε στο DEBATER όσα έχουν γίνει γνωστά για τον Ερρίκο Πετιλόν, τις οκτώ εταιρείες και τα χρέη των 596.000 ευρώ.

Από το email στο Μέγαρο Μαξίμου μέχρι τη μεγάλη επιχείρηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί για την υπόθεση, η αφετηρία της έρευνας τοποθετείται στον Απρίλιο του 2024.

Τότε φέρεται να διαβιβάστηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ηλεκτρονική καταγγελία για τη λειτουργία επιχειρήσεων με εικονικούς διαχειριστές και για πρακτικές που δημιουργούσαν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Το σχετικό υλικό φέρεται να προωθήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές και ελεγκτικές Αρχές.

Ακολούθησαν έλεγχοι και διασταυρώσεις σε επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και άλλων περιοχών.

Κατά τον Γιώργο Πιτσιλή, το τελικό στάδιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, σε συντονισμό με τις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές της Θεσσαλονίκης.

Η επιχείρηση κορυφώθηκε με τις 18 συλλήψεις της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, ενώ η αναζήτηση επιπλέον εμπλεκομένων συνεχίζεται.

Οι καταθέσεις εργαζομένων και οι πληρωμές με μετρητά

Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά την πραγματική λειτουργία των καταστημάτων και τις σχέσεις μεταξύ των εταιρειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αποδίδονται στη δικογραφία, εξετάστηκαν καταθέσεις εργαζομένων και ιδιοκτητών ακινήτων, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι έδιναν εντολές, ποιοι διαχειρίζονταν τα έσοδα και ποιοι αποφάσιζαν για την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού.

Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις εργαζομένων που φέρονται να απολύθηκαν μέσω μηνυμάτων SMS, καθώς και πληρωμές μισθών με μετρητά μέσα σε φακέλους.

Παράλληλα, πρόσωπα που φέρονται να ασκούσαν ουσιαστικό επιχειρηματικό έλεγχο εμφανίζονταν τυπικά ως εργαζόμενοι με διαφορετικές ειδικότητες.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν οι πρακτικές αυτές συνέβαλαν στην απόκρυψη των πραγματικών διαχειριστών.

«Μηδενική ανοχή στη διαφθορά» – Το μήνυμα Πιτσιλή

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ έστειλε σαφές μήνυμα για τη συνέχιση της έρευνας και την αντιμετώπιση αντίστοιχων υποθέσεων.

Υπογράμμισε ότι η ΑΑΔΕ συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. και τις υπόλοιπες αρμόδιες Αρχές.

«Αργά ή γρήγορα όλοι θα εντοπιστούν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος και σε ζητήματα διαφθοράς, ξεκαθάρισε:

«Η ανοχή στη διαφθορά είναι μηδενική».

Ο ίδιος τόνισε ότι τυχόν παραβάσεις από δημόσιους λειτουργούς πρέπει να αντιμετωπίζονται με αποδείξεις και με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

Από την Τρίτη οι απολογίες – Ανοιχτή η έρευνα για νέα πρόσωπα

Η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται, με 16 κατηγορουμένους να αναμένεται, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, να ξεκινήσουν τις απολογίες τους την Τρίτη 10 Νοεμβρίου.

Οι κατηγορίες που έχουν αναφερθεί περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, αδικήματα σχετικά με εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, οι ελεγκτικές Αρχές συνεχίζουν τις διασταυρώσεις για τον προσδιορισμό των πραγματικών υπευθύνων, των εταιρικών σχέσεων και των οφειλών.

Η δήλωση του Γιώργου Πιτσιλή ότι αναζητούνται και άλλα πρόσωπα δείχνει πως οι έρευνες δεν περιορίζονται στους ήδη συλληφθέντες.

Όλοι οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης.