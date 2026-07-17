Πολάκης: Προς απόσυρση από τη διεκδίκηση της προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ – Η αινιγματική μαντινάδα

«Φωτιές» άναψε η ανάρτηση που έκανε ο Παύλος Πολάκης το μεσημέρι της Παρασκευής 17/7, την οποία συνόδευσε με φωτογραφίες από τα Σφακιά και με μία μαντινάδα.

Ο βουλευτής Χανίων αφήνει να εννοηθεί ότι δεν να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ γράφοντας:

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«Στράτα μου ίδια ήσουνα

κι ίδια πομενεις πάντα…

και δεν χωρουν στο δρομο μου

των αλλονών κουμάντα!»

«Οι άλλοι ο,τι κι αν κάνουν δεν μας αγγίζουν γιατι δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα… ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ… » συμπληρώνει.

Η ανάρτηση αυτή ήρθε λίγη ώρα πριν τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μία ημέρα πριν την Κεντρική Επιτροπή και εν μέσω του μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων από το κόμμα, που έχει μείνει πλέον με 11 βουλευτές.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών κύκλοι του βουλευτή Χανίων ανέφεραν ότι ο κ. Πολάκης ζήτησε την οικειοθελή απόσυρση της Ρένας Δούρου από την εκλογική διαδικασία με το σκεπτικό ότι έτσι θα αποφευχθεί μια εσωκομματική αναμέτρηση.

«Δεν απαντώ σε κύκλους, θα είμαι υποψήφια» απάντησε από την πλευρά της η Ρένα Δούρου, σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια συνέντευξής της.

Είπαν “αντίο” και Γεροβασίλη, Καλαματιανός, Ζαμπάρας, Κόκκαλης, Ραγκούσης

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής 17/7 ανακοίνωσε την παραίτησή του ο Γιάννης Ραγκούσης. Ο πρώην υπουργός, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Γιάννης Ραγκούσης, στην ανακοίνωσή παραίτησής του, απευθύνθηκε στα μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την κοινή τους πορεία.

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Λίγη ώρα αργότερα, έγινε γνωστή και ηη ανεξαρτητοποίηση του ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ο οποίος χθες Πέμπτη 16/7 έστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

«Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθου 16 του Κανονισμού της Βουλής. Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως Ανεξάρτητος Βουλευτής της Αιτωλοακαρνανίας», σημείωσε.

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Στη συνέχεια, η Όλγα Γεροβασίλη και ο Διονύσης Καλαματιανός γνωστοποίησαν κι αυτοί την αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Η κ. Γεροβασίλη αναφέρθηκε στις «πολλές δυσκολίες» και τις «αναρίθμητες μάχες», σχολιάζοντας πως «ακόμα κι όταν το καράβι δεν έμοιαζε να βρίσκει απάγκιο, λειτουργούσα με έναν μόνο γνώμονα: Ν’ αγαπάς την ευθύνη».

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Τελευταίος (μέχρι αυτή τη στιγμή) ο Βασίλης Κόκκαλης, ο οποίος ανακοίνωσε πως παραιτείται από βουλευτής και γνωστοποίησε πως θα παραδώσει την έδρα του. Σε δήλωσή του αναφέρει πως «θα συνεχίσω να δίνω μάχη με την ίδια επιμονή, από άλλα μετερίζια».

Υπενθυμίζεται ότι χθες Πέμπτη 16/7 την έξοδο από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξαν και οι Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέττα.

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Επίσης, έχουν επίσης αποχωρήσει οι Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Γαβρήλος, Γιώργος Ψυχογιός, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη.

Την παραίτησή τους από το βουλευτικό τους αξίωμα ανακοίνωσαν προ ημερών και οι Συμεών Κεδίκογλου, Γιώργος Καραμέρος και Κατερίνα Νοτοπούλου.

Επίσης, χθες Πέμπτη 16/7 ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.