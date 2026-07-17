Ετοιμάζει βαλίτσες για την Χαλ ο Τζολάκης: «Κατά 95% κλεισμένη η μεταγραφή» λέει ο προπονητής της ομάδας

Κοντά στη μεταγραφή του στην Χαλ φαίνεται να είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης, αποχωρώντας από τον Ολυμπιακό.

Αυτό τουλάχιστον άφησε να εννοηθεί ο προπονητής της Χαλ, Σεργκέι Γιακίροβιτς σε δηλώσεις του καθώς υποστήριξε πως η μεταγραφή του Έλληνα τερματοφύλακα είναι «κατά 95% κλεισμένη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, όπως είπε τον περιμένει την επόμενη εβδομάδα στην Αγγλία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του συλλόγου. Konstantinos Tzolakis move to Hull City is 95% completed. Medical and signing the contract is left but everything else has been agreed.



Sergej Jakirović expects him to arrive Tuesday or Wednesday next week!



What a signing that is! #HCAFC #OlympiakosFC

pic.twitter.com/97A4hMdDdP— Kurt Johansson (@KurtJohansson_) July 17, 2026

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει η Hull Daily Mail η συμφωνία φαίνεται να ήρθε μετά τις άμεσες συνομιλίες μεταξύ του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού Ευάγγελου Μαρινάκη, και του ισχυρού άνδρα της Χαλ Acun Ilicali.

Η Χαλ φαίνεται έτοιμη να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό από τους αντιπάλους της στην Premier League για τον Τζολάκη, ο οποίος πιστεύεται ότι προτιμά μια μεταγραφή στο MKM Stadium, και θα υπογράψει μακροπρόθεσμο συμβόλαιο στο Ανατολικό Γιορκσάιρ.

O Κωνσταντής Τζολάκης ξεκίνησε την καριέρα του το 2015 στις ακαδημίες του Πλατανιά, όπου έμεινε ως το 2018 μετακομίζοντας στη συνέχεια στις ακαδημίες του Ολυμπιακού, ενώ το 2019 πήρε προαγωγή για την πρώτη ομάδα, με την οποία μετράει ως τώρα 63 συμμετοχές.

Παράλληλα, τη σεζόν 2021-2022 αγωνίστηκε στη Super League 2 με τον Ολυμπιακό Β έχοντας 16 συμμετοχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού μετράει 4 κατακτήσεις πρωταθλήματος (2019–20, 2020–21, 2021–22, 2024-25), δυο Κύπελλα Ελλάδας (2019–20, 2024–25) αλλά η μεγάλη στιγμή της καριέρας του ήρθε τη σεζόν 2023-2024 όταν με τους Πειραιώτες κατέκτησε το τρόπαιο του UEFA Europa Conference League, όντας βασικός κάτω από τα γκολπόστ της ομάδας.

Ο Τζολάκης ύπηρξε διεθνής με τις μικρότερες ομάδες της Εθνικής από το 2017 έως και το 2024. Στις 11 Ιουνίου του 2024, έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδος, ξεκινώντας βασικός σε έναν φιλικό αγώνα απέναντι στην Μάλτα που διεξήχθη στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας.