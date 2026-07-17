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Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ – Τι συζητήθηκε

Συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή

Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ – Τι συζητήθηκε
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας ο πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον λαό του Κατάρ και στον Εμίρη του Κατάρ για την εκδημία του πατέρα του, Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, πρώην Εμίρη της χώρας.

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Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.

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