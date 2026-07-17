Βασίλης Κόκκαλης: Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και παρέδωσε την έδρα – “Θα συνεχίσω να δίνω μάχη από άλλα μετερίζια”

Ο Βασίλης Κόκκαλης έγινε το πιο πρόσφατο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που παραιτείται από βουλευτής και παραδίδει την έδρα του στον επόμενο επιλαχόντα.

Σε δήλωσή του αναφέρει πως «θα συνεχίσω να δίνω μάχη με την ίδια επιμονή, από άλλα μετερίζια».

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Η δήλωση παραίτησης του Βασίλη Κόκκαλη:

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Λάρισας και με σεβασμό στην εντολή που έλαβα, αποφάσισα να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα και να παραδώσω την έδρα μου.

Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι, όμως, καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει.

Γνωρίζω ότι αγρότες, κτηνοτρόφοι, εργαζόμενοι και άνθρωποι που βρέθηκαν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια θα αναρωτηθούν: «Έδινες τη μάχη στη Βουλή για εμάς. Πώς θα τη δίνεις από εδώ και πέρα;». Η απάντησή μου είναι απλή: Θα συνεχίσω να τη δίνω με την ίδια επιμονή, από άλλα μετερίζια, μέσα στην κοινωνία και δίπλα σε όσους αγωνίζονται για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη.

Η χώρα χρειάζεται άμεσα επαναφορά στη θεσμική κανονικότητα, αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και ουσιαστική εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Χρειάζεται μια νέα πολιτική αρχή, με διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμό στη Δημοκρατία.

Υπήρξα πάντοτε θιασώτης ενός διευρυμένου κοινωνικού και προοδευτικού μετώπου, ικανού να ενώσει δυνάμεις και να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθήσω να εργάζομαι, χωρίς αξιώματα και χωρίς προσωπικές προϋποθέσεις.

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Εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα ενημερώσω και τον πρόεδρο της Βουλής. Ευχαριστώ από καρδιάς τους πολίτες της Λάρισας για την εμπιστοσύνη και την τιμή.

Με εκτίμηση,

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Βασίλης Κόκκαλης – δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν η Γεροβασίλη και ο Καλαματιανός

Νωρίτερα, την ανεξαρτητοποίησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησαν η βουλευτής Όλγα Γεροβασίλη και ο Διονύσης Καλαματιανός, με το “σίριαλ” των αποχωρήσεων από το κόμμα να συνεχίζεται.

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Η κ. Γεροβασίλη γνωστοποίησε την απόφασή της με επιστολή που έστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ενώ, ακόμη ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από το κόμμα και ο Γιάννης Ραγκούσης και ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας.

Ο πρώην υπουργός, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Γιάννης Ραγκούσης, στην ανακοίνωσή παραίτησής του, απευθύνθηκε στα μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την κοινή τους πορεία.