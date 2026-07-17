Σε τροχιά διάλυσης ο ΣΥΡΙΖΑ: Έμεινε με 11 βουλευτές – Είπαν “αντίο” και Γεροβασίλη, Καλαματιανός, Ζαμπάρας, Κόκκαλης, Ραγκούσης

Το μπαράζ αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται, με την Όλγα Γεροβασίλη, τον Γιάννη Ραγκούση, τον Μίλτο Ζαμπάρα και τον Διονύση Καλαματιανό να ανακοινώνουν την ανεξαρτητοποίησή τους και τον Βασίλη Κόκκαλη να παραδίδει την έδρα του. Το κόμμα μένει πλέον με 11 βουλευτές, εν μέσω εσωκομματικής μάχης για την ηγεσία.

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής 17/7 ανακοίνωσε την παραίτησή του ο Γιάννης Ραγκούσης. Ο πρώην υπουργός, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Γιάννης Ραγκούσης, στην ανακοίνωσή παραίτησής του, απευθύνθηκε στα μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την κοινή τους πορεία.

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Λίγη ώρα αργότερα, έγινε γνωστή και ηη ανεξαρτητοποίηση του ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ο οποίος χθες Πέμπτη 16/7 έστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

«Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθου 16 του Κανονισμού της Βουλής. Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως Ανεξάρτητος Βουλευτής της Αιτωλοακαρνανίας», σημείωσε.

Στη συνέχεια, η Όλγα Γεροβασίλη και ο Διονύσης Καλαματιανός γνωστοποίησαν κι αυτοί την αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Η κ. Γεροβασίλη αναφέρθηκε στις «πολλές δυσκολίες» και τις «αναρίθμητες μάχες», σχολιάζοντας πως «ακόμα κι όταν το καράβι δεν έμοιαζε να βρίσκει απάγκιο, λειτουργούσα με έναν μόνο γνώμονα: Ν’ αγαπάς την ευθύνη».

Τελευταίος (μέχρι αυτή τη στιγμή) ο Βασίλης Κόκκαλης, ο οποίος ανακοίνωσε πως παραιτείται από βουλευτής και γνωστοποίησε πως θα παραδώσει την έδρα του. Σε δήλωσή του αναφέρει πως «θα συνεχίσω να δίνω μάχη με την ίδια επιμονή, από άλλα μετερίζια».

Υπενθυμίζεται ότι χθες Πέμπτη 16/7 την έξοδο από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξαν και οι Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέττα.

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Επίσης, έχουν επίσης αποχωρήσει οι Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Γαβρήλος, Γιώργος Ψυχογιός, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη.

Την παραίτησή τους από το βουλευτικό τους αξίωμα ανακοίνωσαν προ ημερών και οι Συμεών Κεδίκογλου, Γιώργος Καραμέρος και Κατερίνα Νοτοπούλου.

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Επίσης, χθες Πέμπτη 16/7 ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Κι ενώ το σίριαλ με τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών συνεχίζεται, στις 15:00 συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, που θα προετοιμάσει την Κεντρική Επιτροπή που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο.

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Τα βλέμματα είναι στραμμένα στην εκλογή του νέου προέδρου του κόμματος, με τους Παύλο Πολάκη και Ρένα Δούρου να έχουν ήδη ανακοινώσει τις υποψηφιότητές τους και να έχουν βγάλει τα «ξίφη» τους.

Κύκλοι του βουλευτή Χανίων ανέφεραν ότι ο κ. Πολάκης ζήτησε την οικειοθελή απόσυρση της Ρένας Δούρου από την εκλογική διαδικασία με το σκεπτικό ότι έτσι θα αποφευχθεί μια εσωκομματική αναμέτρηση.

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«Δεν απαντώ σε κύκλους, θα είμαι υποψήφια» απάντησε από την πλευρά της η Ρένα Δούρου, σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια συνέντευξής της.