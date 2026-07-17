Παύλος Χρηστίδης: «Τη 13η σύνταξη δεν τη δίνει η κυβέρνηση της ΝΔ – Ας μην φορτώνει τις ιδεοληψίες της στους συνταξιούχους»

Σφοδρή επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης με ανακοίνωση του.

Συγκεκριμένα, όπως υποστήριξε «η ΝΔ είναι αυτή που δεν δίνει την 13η σύνταξη».

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Αναλυτικά:

Η κυβέρνηση, αντί να απαντήσει στο αυτονόητο αίτημα εκατομμυρίων συνταξιούχων για αξιοπρεπές εισόδημα, επιλέγει να κατασκευάζει αφηγήματα.

Η κ. Ευθυμίου ισχυρίστηκε ότι η κατάργηση της 13ης σύνταξης έγινε κατόπιν αιτήματος των συνταξιουχικών οργανώσεων. Όταν, όμως, κλήθηκε να κατονομάσει έστω μία οργάνωση που να έχει διατυπώσει μια τέτοια θέση, δεν μπόρεσε να το κάνει. Γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να τεκμηριώσει έναν ισχυρισμό που δεν στηρίζεται στην πραγματικότητα.

Οι συνταξιούχοι δεν ζητούν την κατάργηση δικαιωμάτων τους. Ζητούν αξιοπρεπείς συντάξεις, αποκατάσταση των απωλειών που υπέστησαν και ουσιαστική στήριξη απέναντι στην ακρίβεια που διαρκώς συμπιέζει το εισόδημά τους.

Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει μια απολύτως ρεαλιστική και κοστολογημένη πρόταση για τη σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης, ώστε να αποκατασταθεί μια σημαντική εισοδηματική ενίσχυση για τους συνταξιούχους, με δημοσιονομική υπευθυνότητα και κοινωνική δικαιοσύνη.

Αντί η κυβέρνηση να συζητήσει επί της ουσίας αυτή την πρόταση, επιλέγει να διακινεί ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και να επιχειρεί να μεταθέσει τις δικές της ευθύνες.

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Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να αποδίδει στους κοινωνικούς φορείς θέσεις που δεν έχουν εκφράσει, προκειμένου να δικαιολογήσει τις επιλογές της.

Αν η κ. Ευθυμίου διαθέτει στοιχεία, οφείλει να τα δημοσιοποιήσει. Αν δεν διαθέτει, οφείλει να ανακαλέσει.