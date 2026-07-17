ΠΑΣΟΚ: “Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την αποθήκευση ενέργειας και φθηνό ρεύμα” – Τέταρτο σποτ για το Ταμείο Ανάκαμψης (βίντεο)

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έδωσε, νωρίτερα το μεσημέρι, στη δημοσιότητα το 4ο σποτ του, στο πλαίσιο της καμπάνιας ενημέρωσης των πολιτών με τίτλο «Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα».

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, το τέταρτο σποτ αφορά σε ένα ζωτικότατο ζήτημα για την ανθεκτικότητα της χώρας και το εισόδημα κάθε ελληνικού νοικοκυριού και επιχείρησης: την αποθήκευση και το κόστος της ενέργειας. Είχαν προηγηθεί το πρώτο σποτ για την κυβερνητική ανικανότητα στο πλαίσιο του ΤΑΑ αναφορικά με ζωτικά έργα άρδευσης και ύδρευσης, μετά το δεύτερο σποτ που αναδείκνυε μερικές μόνο από τις μεγάλες εκπτώσεις της κυβέρνησης σε θέματα πολιτικής προστασίας, μετά το τρίτο σποτ με τις απεντάξεις σε κρίσιμα έργα επένδυσης στην έρευνα και την καινοτομία,

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«Τα 36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα ήταν μοναδική ιστορική ευκαιρία για να χρηματοδοτηθεί ένα συγκροτημένο σχέδιο που θα διασφάλιζε την “ενεργειακή δημοκρατία”, την αποθήκευση ενέργειας και τα απαραίτητα δίκτυα για φτηνό ρεύμα σε πολίτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και για την ενεργειακή αυτονομία της χώρας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση. «Δυστυχώς, ούτε αυτό έγινε με το “Ελλάδα 2.0” καθώς 16 έργα εκτροχιάστηκαν ή απεντάχθηκαν», επισημαίνεται.

Το σποτ αναδεικνύει 3 από τις βασικότερες και σοβαρότερες εκπτώσεις της κυβέρνησης στα θέματα ενέργειας, στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0»:

1. Το γεγονός ότι το αρχικό «Ελλάδα 2.0» προέβλεπε μέχρι το 2025, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης μόνο 150 ΜW από ενεργειακές κοινότητες δήμων (πρόγραμμα «Απόλλων») με μόνο 30.000 ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά «να επωφελούνται», αλλά ακόμα και αυτό το πρόγραμμα απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης.

2. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το αρχικό «Ελλάδα 2.0» η Ελλάδα θα έπρεπε να διαθέτει μέχρι το τέλος του 2025 ολοκληρωμένα και σε πλήρη λειτουργία, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, έργα αποθήκευσης ενέργειας 1380 MW, αλλά και αυτός ο στόχος μειώθηκε δραματικά σε 700 MW.

3. Το γεγονός ότι το «Ελλάδα 2.0» προέβλεπε ολοκληρωμένα και σε πλήρη λειτουργία έργα για ακόμα 175 MW αποθήκευσης ενέργειας μέχρι τα τέλη του 2025, αλλά αυτός ο στόχος / ορόσημο διαγράφηκε μετέπειτα από το κείμενο.

«Είναι πράγματα για τα οποία δεν θα ακούσετε ποτέ να μιλάει η κυβέρνηση. Μιλάμε όμως εμείς», τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.