ΣΥΡΙΖΑ: Οι συσχετισμοί μετά την απόσυρση Πολάκη που άφησε αιχμές για “μεθοδεύσεις” – Αύριο οι κάλπες για την προεδρία της ΚΟ

Χωρίς κανέναν αντίπαλο απέναντι της θα προσέλθει η Ρένα Δούρου στην αυριανή κάλπη για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση Πολάκη από την κούρσα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννη Αμανατίδη «για την αυριανή ψηφοφορία ανάδειξης Προέδρου της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έχει κατατεθεί μοναδική υποψηφιότητα, από τη βουλεύτρια Β2 Δυτικού τομέα Αθηνών, κα Δούρου Ειρήνη (Ρένα).

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Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο, Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ώρα 09:00 π.μ. στη Βουλή». Η τυπική ανακοίνωση από την Κουμουνδούρου ήρθε λίγες ώρες μετά τη μακροσκελή παρέμβαση του Παύλου Πολάκη, με την οποία επιβεβαίωσε ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του. Στη δήλωσή του αφήνει αιχμές για εσωκομματικές μεθοδεύσεις και προειδοποιεί ότι θα τοποθετηθεί εκ νέου στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου.

Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ομόφωνη εκλογή προέδρου της ΚΟ, ενώ καταθέτει ερωτήματα σχετικά με το εάν οι ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών και οι απειλές αποχώρησης αποτελούν «ατομική απόφαση ή σχέδιο».

«Άραγε, έχουμε την πολυτέλεια σε μια Κ.Ο. 8 ατόμων, να έχουμε δυο υποψηφιότητες; Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται γύρω μου, κάνω την επιλογή να αποσύρω την υποψηφιότητα μου για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας», ανέφερε με νόημα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Η επίθεση στον Φάμελλο

Ο ίδιος ξεκίνησε την ανακοίνωσή του από τις εσωκομματικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2024, όταν είχε συγκεντρώσει σχεδόν το 44% των ψήφων απέναντι στον Σωκράτη Φάμελλο εξαπολύοντας σκληρή επίθεση στον πρώην πρόεδρο του κόμματος.

«Τον Νοέμβριο του 2024, έχοντας λάβει σχεδόν 44% στις εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., αρνήθηκα να σύρω τον κόσμο μας σε δεύτερο εκλογικό γύρο», ανέφερε. «Δεν εξέφρασα καμία πικρία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι συνέχισε τη δράση του στο Τμήμα Διαφάνειας και ότι «για μία ακόμη φορά η ομαδική μας δουλειά είχε αποτελέσματα» πρόσθεσε.

Όσον αφορά τον Σωκράτη Φάμελλο, ο Παύλος Πολάκης αναφέρθηκε σε «ανεξήγητη στροφή» και για «αλλοπρόσαλλη απόφαση» που ελήφθη έπειτα από εισήγηση του «παραιτηθέντος προέδρου».

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«Αποφασίσαμε να στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα, το οποίο μάλιστα είχε μόλις ιδρυθεί και δεν είχε δημοσιοποιήσει καν τις προγραμματικές του θέσεις», πρόσθεσε αφήνοντας αιχμές για την συμπόρευση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε την επιλογή «μοναδική στην παγκόσμια πολιτική ιστορία» και την συνέδεσε ευθέως με τη «ραγδαία δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.».

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Σε προηγούμενη αποστροφή του, λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, ανέφερε ότι «οι άλλοι, ό,τι κι αν κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα».

Και κατέληξε, σε τόνο που περισσότερο προαναγγέλλει σύγκρουση παρά αποχώρηση: «ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ…».

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Είπαν “αντίο” και Γεροβασίλη, Καλαματιανός, Ζαμπάρας, Κόκκαλης, Ραγκούσης

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής 17/7 ανακοίνωσε την παραίτησή του ο Γιάννης Ραγκούσης. Ο πρώην υπουργός, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Γιάννης Ραγκούσης, στην ανακοίνωσή παραίτησής του, απευθύνθηκε στα μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την κοινή τους πορεία.

Λίγη ώρα αργότερα, έγινε γνωστή και ηη ανεξαρτητοποίηση του ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ο οποίος χθες Πέμπτη 16/7 έστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

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«Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθου 16 του Κανονισμού της Βουλής. Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως Ανεξάρτητος Βουλευτής της Αιτωλοακαρνανίας», σημείωσε.

Στη συνέχεια, η Όλγα Γεροβασίλη και ο Διονύσης Καλαματιανός γνωστοποίησαν κι αυτοί την αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Η κ. Γεροβασίλη αναφέρθηκε στις «πολλές δυσκολίες» και τις «αναρίθμητες μάχες», σχολιάζοντας πως «ακόμα κι όταν το καράβι δεν έμοιαζε να βρίσκει απάγκιο, λειτουργούσα με έναν μόνο γνώμονα: Ν’ αγαπάς την ευθύνη».

Τελευταίος (μέχρι αυτή τη στιγμή) ο Βασίλης Κόκκαλης, ο οποίος ανακοίνωσε πως παραιτείται από βουλευτής και γνωστοποίησε πως θα παραδώσει την έδρα του. Σε δήλωσή του αναφέρει πως «θα συνεχίσω να δίνω μάχη με την ίδια επιμονή, από άλλα μετερίζια».