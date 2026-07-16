Παύλος Πολάκης: Ανακοινώθηκε επισήμως στην Ολομέλεια η επανένταξή του στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ
Μετά την επιστολή του στον Νικήτα Κακλαμάνη
Η επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ανακοινώθηκε επισήμως σήμερα, Πέμπτη, 16 Ιουλίου στην Ολομέλεια της Βουλής.
Ο προεδρεύων της συνεδρίασης, Γιώργος Γεωργαντάς, ενημέρωσε το Σώμα ότι ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατίδης, γνωστοποίησε με επιστολή του την επανένταξη του βουλευτή Χανίων.
«Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μάς γνωστοποιεί την επανένταξη του Παύλου Πολάκη… Με επιστολή του ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, μάς γνωστοποιεί την προσχώρησή του στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προεδρεύων.
Η ανακοίνωση στην Ολομέλεια ολοκληρώνει και τυπικά τη διαδικασία επιστροφής του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είχε δρομολογηθεί με την αποστολή της σχετικής επιστολής προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.
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