Οι δύο βασικές φάσεις του καιρού τις επόμενες ημέρες – Από την κορύφωση της ζέστης στη σταδιακή μεταβολή

Σε δυο βασικές φάσεις αναμένεται να διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Συγκεκριμένα, η ζέστη αναμένεται να παραμείνει στη χώρα ως τις αρχές της νέας εβδομάδας, ενώ στη συνέχεια η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά πρώτα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και αργότερα στις νοτιότερες περιοχές.

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«Η προοπτική του καιρού για το επόμενο δεκαήμερο διαμορφώνεται σε δύο βασικές φάσεις. Αρχικά, η ζέστη θα επιμείνει και θα ενισχυθεί, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται έως τις αρχές της νέας εβδομάδας.

Στα ηπειρωτικά, κυρίως στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα και σε τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να πλησιάσουν ή τοπικά να ξεπεράσουν τους 39–40°C. Η Λαμία και η Λάρισα εμφανίζουν το ισχυρότερο θερμικό σήμα, ενώ υψηλές τιμές προβλέπονται επίσης σε Αθήνα, Πάτρα και Ηράκλειο» αναφέρει αρχικά για να προσθέσει:

«Από την Τρίτη και κυρίως το διάστημα 22–24 Ιουλίου, διακρίνεται σταδιακή μεταβολή του καιρού από τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά πρώτα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και αργότερα στις νοτιότερες περιοχές. Παράλληλα αυξάνονται οι πιθανότητες για βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τη Θεσσαλονίκη να παρουσιάζει το πιο σταθερό σήμα υετού».

Καιρός – Μαρουσάκης: Έρχεται ο πρώτος καύσωνας με 40άρια, πώς θα κινηθεί – Πτώση έως και 10 βαθμούς από Τετάρτη

Το πρώτο μεγάλο κύμα ζέστης του καλοκαιριού θα κάνει την εμφάνιση του μέσα στο Σαββατοκύριακο με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για υψηλές θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών και τον καιρό να αλλάζει ξανά εικόνα από την επόμενη βδομάδα.

Ειδικότερα, θα υπάρξει μία σύντομη κλιμάκωση της ζέστης και στην συνέχεια απότομη πτώση καθώς αμέσως μετά προβλέπεται εντυπωσιακή μεταβολή του καιρού, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η Ελλάδα εισέρχεται σε ένα δεκαήμερο με έντονες καιρικές εναλλαγές. Όπως επισημαίνει, το θερμό κύμα θα διαρκέσει έως και την Τρίτη, ενώ από την Τετάρτη θα ξεκινήσει η αλλαγή του σκηνικού, με τον υδράργυρο να υποχωρεί ακόμη και κατά 10 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της χώρας.

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Πότε θα κορυφωθεί το κύμα ζέστης

Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει από το Σάββατο, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 35 και 38 βαθμών Κελσίου, ενώ σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς δεν αποκλείεται να φτάσουν ακόμη και τους 39 βαθμούς.

Την Κυριακή η ζέστη θα ενταθεί περαιτέρω, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 με 41 βαθμούς στις κλειστές ηπειρωτικές περιοχές, όπως η Θεσσαλία, η Αιτωλοακαρνανία και η Ανατολική Στερεά.

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Η κορύφωση του καύσωνα αναμένεται τη Δευτέρα και την Τρίτη, όταν το θερμόμετρο ενδέχεται να δείξει κατά τόπους ακόμη και 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη νότια Ελλάδα, αλλά και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου.

Στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 38 βαθμούς τις επόμενες ημέρες, ενώ τα μελτέμια στο Αιγαίο θα συγκρατήσουν τον υδράργυρο κάτω από τους 40 βαθμούς στα νησιά, χωρίς όμως να περιορίσουν την αίσθηση της έντονης ζέστης.

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Θεαματική πτώση της θερμοκρασίας μετά την Τρίτη

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζει ότι το έντονο κύμα ζέστης θα υποχωρήσει γρήγορα, καθώς από το απόγευμα της Τρίτης ψυχρότερες αέριες μάζες από την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Η εξέλιξη αυτή θα προκαλέσει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία σε αρκετές περιοχές θα φτάσει ακόμη και τους 10 βαθμούς μέσα σε ένα 24ωρο, ενώ η σύγκρουση των θερμών και ψυχρών αερίων μαζών θα ευνοήσει την εκδήλωση ισχυρής αστάθειας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, από την Τετάρτη και κυρίως την Πέμπτη αναμένονται μπόρες, ισχυρές καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ αυξημένες είναι οι πιθανότητες να σημειωθούν βροχές ακόμη και στην Αττική προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας.