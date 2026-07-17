ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν η Γεροβασίλη και ο Καλαματιανός – Τέσσερις νέες αποχωρήσεις μέσα σε λίγες ώρες

Την ανεξαρτητοποίησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησαν η βουλευτής Όλγα Γεροβασίλη και ο Διονύσης Καλαματιανός, με το “σίριαλ” των αποχωρήσεων από το κόμμα να συνεχίζεται.

Η κ. Γεροβασίλη γνωστοποίησε την απόφασή της με επιστολή που έστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

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Αναλυτικά η επιστολή:

Από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα με την πολιτική -την τοπική αυτοδιοίκηση και την κεντρική πολιτική σκηνή- προσπάθησα να υπηρετήσω έναν Στόχο, να υπερασπιστώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κοινωνία και τις ανάγκες της.

Πίστευα και πιστεύω ότι η Αριστερά και η Προοδευτική παράταξη είναι οι κατ’ εξοχήν δυνάμεις που μπορούν να φέρουν κοινωνική Δικαιοσύνη και να δώσουν αποτελεσματικές λύσεις στα διαρκώς εντεινόμενα θεσμικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, δημιουργώντας έτσι τις αναγκαίες συνθήκες για την ευημερία της κοινωνίας και την ισχυροποίηση της πατρίδας μας.

Αυτό άλλωστε έκανε η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α του ’15-’19, όταν σε ναρκοθετημένες, ασφυκτικές συνθήκες, απεγκλώβισε τη χώρα από τη χρεοκοπία και τα μνημόνια, που είχαν κληροδοτήσει στον Ελληνικό λαό τα κόμματα που εναλλάσσονταν στη διακυβέρνηση τις 4 δεκαετίες της μεταπολίτευσης.

Στα χρόνια που ακολούθησαν οι δυσκολίες ήταν πολλές, οι μάχες αναρίθμητες.

Στάθηκα ανιδιοτελώς. Δεν έκανα στιγμή «δεύτερες σκέψεις» όταν το διακύβευμα έφτασε να είναι η ίδια η αξιοπρέπεια του χώρου μας και των ανθρώπων του. Όποιον ρόλο κι αν έπρεπε να υπηρετήσω, παρά τις συγκρούσεις που απαιτούνταν να γίνουν, όποιο πολιτικό κόστος κι αν επωμιζόμουν, ακόμα κι όταν το καράβι δεν έμοιαζε να βρίσκει απάγκιο, λειτουργούσα με έναν μόνο γνώμονα:

«Ν’ αγαπάς την ευθύνη..»

Έτσι πορεύτηκα και έτσι θα συνεχίσω να πορεύομαι. Με τον ίδιο Στόχο και τις ίδιες Αρχές.

Ωστόσο, αυτός ο Στόχος κι αυτές οι Αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα.

Γι’ αυτό και ανεξαρτητοποιούμαι από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ.

Από τη θέση μου, της Αντιπροέδρου της Βουλής, εκπορεύονται θεσμικές υποχρεώσεις. Εξαιτίας αυτού, κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Βουλής, ώστε να μην προκύψουν αιφνίδιες δυσλειτουργίες, θα του αποστείλω τη σχετική επιστολή ανεξαρτητοποίησης τις αμέσως επόμενες μέρες.

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Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία γνωστοποιεί πως «εφεξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητος βουλευτής Ηλείας».

Η επιστολή του αναγνώστηκε και στην Ολομέλεια.

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Αποχώρησαν Ραγκούσης και Ζαμπάρας

Νωρίτερα, ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από το κόμμα και ο Γιάννης Ραγκούσης και ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας.

Ο πρώην υπουργός, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Γιάννης Ραγκούσης, στην ανακοίνωσή παραίτησής του, απευθύνθηκε στα μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την κοινή τους πορεία.

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«Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες – στη Β΄ Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα – από το 2019 έως σήμερα: Ευχαριστώ!», ανέφερε ο Γιάννης Ραγκούσης.

Από την πλευρά του, ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη 16/7 την ανεξαρτητοποίησή του, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

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«Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθου 16 του Κανονισμού της Βουλής. Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως Ανεξάρτητος Βουλευτής της Αιτωλοακαρνανίας», σημείωσε.



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