ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής – Οι αιχμές για «πρακτικές, που υπονομεύουν τις δημοκρατικά ληφθείσες αποφάσεις»

Την παραίτηση τους ανακοίνωσαν την Πέμπτη 16/7 με επιστολή τους 63 μέλη της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ.

Μέσω της επιστολής άφησαν αιχμές για «πρακτικές, που υπονομεύουν τις δημοκρατικά ληφθείσες αποφάσεις».

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Παράλληλα, εκφράζουν την ελπίδα τους «ο προοδευτικός χώρος θα βρει ξανά την ενότητά του και θα αποδείξει πως η Αριστερά υπάρχει για να υπερασπίζεται τη δημοκρατία, την εργασία, το κοινωνικό κράτος και τα δικαιώματα των πολιτών».

Αναλυτικά η επιστολή των μελών του ΣΥΡΙΖΑ

«Τη στιγμή που η κοινωνία πλήττεται από τα πολλαπλά αδιέξοδα της κυβερνητικής πολιτικής, μέσα στο ίδιο μας το κόμμα έχουν εγκατασταθεί συμπεριφορές εσωστρέφειας που απαξιώνουν τις αρχές και τα ιδανικά για τα οποία αγωνιστήκαμε.

Αντί για ενότητα και συλλογική προσπάθεια προς μια προοδευτική διέξοδο παρατηρούμε δημόσιες επιθέσεις, προσωπικές αντιπαραθέσεις και πρακτικές, που υπονομεύουν τις δημοκρατικά ληφθείσες αποφάσεις.

Αυτές οι συμπεριφορές δεν εκφράζουν πολιτικές επιλογές. Τραυματίζουν τις σχέσεις συντροφικότητας, τις θυσίες και την ιστορία μιας ολόκληρης παράταξης, που αγαπήσαμε και υπηρετήσαμε.

Δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές σε μια διαδικασία, όπου η μειοψηφία επιχειρεί, κατά το δοκούν, να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό. Επιλέγουμε να σταθούμε πιστοί στις αξίες της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και της συλλογικής ευθύνης, που υπήρξαν η καρδιά του πολιτικού μας αγώνα.

Παραιτούμαστε από την Κεντρική Επιτροπή, τιμώντας τις κοινές μάχες, τους αγώνες και τις αγνές προθέσεις των συντρόφων που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους.

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Ελπίζουμε ότι ο προοδευτικός χώρος θα βρει ξανά την ενότητά του και θα αποδείξει πως η Αριστερά υπάρχει για να υπερασπίζεται τη δημοκρατία, την εργασία, το κοινωνικό κράτος και τα δικαιώματα των πολιτών.

Καλούμε όσους πραγματικά θέλουν ενότητα και προοπτική να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εργαστούν για μια γνήσια, συλλογική υπέρβαση.

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