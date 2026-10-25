Βουλγαρία: Πρωτιά με μικρή διαφορά για τη Γιότοβα – Στον δεύτερο γύρο με τον φιλοευρωπαίο Γκιούροφ

Σε δεύτερο γύρο οδηγούνται οι προεδρικές εκλογές στη Βουλγαρία, καθώς η απερχόμενη πρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα προηγείται με μικρή διαφορά του φιλοευρωπαίου Αντρέι Γκιούροφ, σύμφωνα με τα exit polls της Κυριακής (25/10). Η εκλογική αναμέτρηση αποδείχθηκε σημαντικά πιο αμφίρροπη από ό,τι προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις, ενώ η εξαιρετικά χαμηλή συμμετοχή των ψηφοφόρων αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας.

Η Γιότοβα, η οποία υποστηρίζεται από το πολιτικό στρατόπεδο του πρωθυπουργού Ρούμεν Ράντεφ και τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τη Μόσχα, συγκεντρώνει ποσοστά μεταξύ 35% και 36,5% στις περισσότερες από τις πρώτες εκτιμήσεις.

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Αντίπαλός της στον δεύτερο γύρο θα είναι ο πρώην υπηρεσιακός πρωθυπουργός Αντρέι Γκιούροφ, ο οποίος στηρίζεται από φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Τι δείχνουν τα exit polls – Μικρή η διαφορά των δύο υποψηφίων

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των exit polls, η Ιλιάνα Γιότοβα διατηρεί προβάδισμα, ωστόσο αυτό είναι αισθητά μικρότερο από τις αρχικές προσδοκίες του πολιτικού της στρατοπέδου.

Τα στοιχεία των βασικών εταιρειών δημοσκοπήσεων διαμορφώνονται ως εξής:

Trend: Γιότοβα 36,5% – Γκιούροφ 32,4%.

Γιότοβα 36,5% – Γκιούροφ 32,4%. Myara: Γιότοβα 35,6% – Γκιούροφ 32,5%.

Γιότοβα 35,6% – Γκιούροφ 32,5%. Alpha Research: Γιότοβα 35,3% – Γκιούροφ 32,4%.

Γιότοβα 35,3% – Γκιούροφ 32,4%. Market Links: Γιότοβα 32,2% – Γκιούροφ 31,6%.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο εθνικιστής Κοσταντίν Κοσταντίνοφ, με ποσοστά που κυμαίνονται περίπου μεταξύ 12,6% και 14%, σύμφωνα με τις διαφορετικές εκτιμήσεις.

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από έρευνες εξόδου και όχι από την επίσημη καταμέτρηση των ψήφων.

Ο δεύτερος γύρος έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, όταν οι δύο επικρατέστεροι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν την προεδρία της χώρας.

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«Πολιτικό χαστούκι» στην κυβέρνηση Ράντεφ

Το περιορισμένο προβάδισμα της Γιότοβα ερμηνεύεται από αναλυτές ως αρνητική εξέλιξη για την κυβέρνηση του Ρούμεν Ράντεφ, η οποία έχει ταχθεί υπέρ της υποψηφιότητάς της.

«Πρόκειται για οδυνηρό πολιτικό χαστούκι στην κυβέρνηση», εκτίμησε ο πολιτικός αναλυτής Τεοντόρ Σλάβεφ, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό ρόλο στην εκλογική επίδοση της Γιότοβα διαδραμάτισε η στάση της απέναντι στις απειλές ασφαλείας στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο αναλυτής υποστήριξε ότι η απάντησή της στις ανησυχίες για τη Ρωσία δεν κρίθηκε επαρκώς πειστική από μέρος των ψηφοφόρων.

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Η ασφάλεια αποτέλεσε κεντρικό ζήτημα της προεκλογικής περιόδου, καθώς οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα έφεραν τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία πιο κοντά στις βουλγαρικές ακτές.

Η Ρωσία και ο πόλεμος στην Ουκρανία στο επίκεντρο

Η στάση απέναντι στη Ρωσία και στον πόλεμο στην Ουκρανία αποτελεί βασικό σημείο διαφοροποίησης μεταξύ των δύο υποψηφίων.

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Η Ιλιάνα Γιότοβα έχει ταχθεί υπέρ της διπλωματικής επίλυσης του πολέμου και της διατήρησης διαύλων επικοινωνίας με τη Μόσχα.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας επιχείρησε να αναδείξει το προφίλ της ως υποψήφιας που δίνει προτεραιότητα στην ειρήνη και στη σταθερότητα.

Αντίθετα, ο Αντρέι Γκιούροφ έχει υποστηρίξει την ενίσχυση της συνεργασίας της Βουλγαρίας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τους δυτικούς συμμάχους της, καθώς και τη στήριξη προς την Ουκρανία.

Οι διαφορετικές αυτές προσεγγίσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για μια χώρα που είναι μέλος τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΝΑΤΟ.

Γιότοβα: Προτεραιότητα η φτώχεια και οι περιφερειακές ανισότητες

Η 62χρονη Ιλιάνα Γιότοβα, αφού άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα, αναφέρθηκε στις κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα.

Όπως δήλωσε, επιθυμεί να εφαρμόσει πολιτικές που θα αντιμετωπίσουν τη φτώχεια και τις περιφερειακές ανισότητες.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην ανάγκη ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας.

Από την πλευρά του, ο 50χρονος Αντρέι Γκιούροφ δήλωσε ότι ψήφισε υπέρ μιας Βουλγαρίας με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, όπου οι πολίτες θα διαθέτουν επαρκές εισόδημα, θα αισθάνονται ασφαλείς και οι κρατικοί θεσμοί θα λειτουργούν αποτελεσματικά.

Εξαιρετικά χαμηλή η συμμετοχή – Κοντά στο 22%

Ένα ακόμη αξιοσημείωτο στοιχείο της εκλογικής αναμέτρησης είναι η ιδιαίτερα χαμηλή συμμετοχή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Alpha Research και Myara, η προσέλευση των ψηφοφόρων διαμορφώθηκε περίπου στο 21%–22% κατά τις τελευταίες ώρες της ψηφοφορίας.

Ο πολιτικός αναλυτής Παρβάν Σιμεόνοφ, ιδρυτής του ινστιτούτου δημοσκοπήσεων Myara, χαρακτήρισε τη συμμετοχή εξαιρετικά χαμηλή.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η Γιότοβα δεν κατάφερε να απομακρυνθεί επαρκώς από τον θεσμικό της ρόλο, γεγονός που, κατά την άποψή του, περιόρισε τη δυνατότητά της να συμμετάσχει σε μια πιο ουσιαστική πολιτική αντιπαράθεση.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η αναμέτρηση του δεύτερου γύρου θα διεξαχθεί υπό διαφορετικές συνθήκες.

Ποια είναι η Ιλιάνα Γιότοβα

Η Ιλιάνα Γιότοβα προέρχεται από τον χώρο του Βουλγαρικού Σοσιαλιστικού Κόμματος και έχει διαγράψει μακρά πολιτική πορεία.

Πριν ασχοληθεί με την πολιτική, εργάστηκε ως δημοσιογράφος, ενώ στη συνέχεια εξελέγη ευρωβουλευτής.

Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Βουλγαρίας επί προεδρίας του Ρούμεν Ράντεφ και ανέλαβε την προεδρία της χώρας τον Ιανουάριο του 2026, όταν εκείνος παραιτήθηκε για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές και να διεκδικήσει την πρωθυπουργία.

Στις σημερινές εκλογές διεκδικεί πλέον την εκλογή της στην προεδρία με δική της εντολή.

Απέναντί της βρίσκεται ο Αντρέι Γκιούροφ, πρώην υπηρεσιακός πρωθυπουργός, ο οποίος έχει τη στήριξη φιλοευρωπαϊκών πολιτικών δυνάμεων.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον δεύτερο γύρο της 1ης Νοεμβρίου, με την επίσημη καταμέτρηση και τη συμμετοχή των ψηφοφόρων να αποτελούν βασικά δεδομένα της επόμενης φάσης της αναμέτρησης.