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Κρούσματα γρίπης των πτηνών στη Βουλγαρία και την Αλβανία – Αυξημένος κίνδυνος επανεμφάνισης της γρίπης των πτηνών στην Ελλάδα

Είναι αναγκαία η τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων βιοασφάλειας

Κρούσματα γρίπης των πτηνών στη Βουλγαρία και την Αλβανία – Αυξημένος κίνδυνος επανεμφάνισης της γρίπης των πτηνών στην Ελλάδα
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Μεγάλος αριθμός κρουσμάτων γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας διαπιστώνεται το τελευταίο διάστημα σε πτηνοτροφεία στη Βουλγαρία, ενώ στα μέσα Οκτωβρίου επιβεβαιώθηκε εστία της νόσου και σε οικόσιτη εκτροφή στην Αλβανία. Τα παραπάνω γνωστοποιεί, με ανακοίνωσή της, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής – Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία επισημαίνει παράλληλα ότι καταγράφεται αύξηση του αριθμού των θετικών στη νόσο άγριων πτηνών σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Νορβηγία, Δανία, Κύπρος κ.λπ.).

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένες τις αναμενόμενες μετακινήσεις των μεταναστευτικών ειδών της άγριας ορνιθοπανίδας, κάνει λόγο για ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο επανεμφάνισης της γρίπης των πτηνών στη χώρα μας το προσεχές διάστημα, αναφέροντας ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφονται ανά την υφήλιο αυξημένα περιστατικά μετάδοσης του ιού και σε θηλαστικά (δεσποζόμενα και άγρια).

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   Για τους λόγους αυτούς υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων βιοασφάλειας και η συμμόρφωση με τις διατάξεις της σχετικής απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα απαγορεύεται η διατήρηση πουλερικών, συμπεριλαμβανομένων των οικόσιτων, σε ανοιχτούς χώρους σε περιοχές της χώρας που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων από υγροβιότοπους, ποταμούς, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές με μεγάλη συγκέντρωση υδρόβιων άγριων πτηνών. Συνεπώς, στις περιοχές αυτές δεν μπορούν να λειτουργούν εκμεταλλεύσεις πουλερικών ελεύθερης βοσκής και βιολογικής παραγωγής, με εξαίρεση εκείνες που διαθέτουν «πιλοτές», όπως αυτές ορίζονται στον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό, ώστε να μην καθίσταται δυνατή η πρόσβαση των πουλερικών σε υπαίθριους χώρους και η άμεση ή έμμεση επαφή τους με άγρια πτηνά. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και όταν δεν είναι υποχρεωτικός ο εγκλεισμός των πουλερικών, συνιστάται η διατήρησή τους σε κλειστούς χώρους, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Απριλίου.

   Υπενθυμίζεται ότι η γρίπη των πτηνών είναι μια λοιμώδης ιογενής νόσος υποχρεωτικής δηλώσεως. Σε περιπτώσεις αυξημένης νοσηρότητας ή θνησιμότητας των πουλερικών, οι κάτοχοί τους υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές για να ληφθούν τα απαραίτητα δείγματα.

   Οι λοιπές υπηρεσίες και ιδιωτικοί φορείς που έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή με άγρια πτηνά (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, ορνιθολογικές οργανώσεις, κέντρα περίθαλψης, φορείς διαχείρισης κ.λπ.), θα συμβάλλουν στην εφαρμογή του προγράμματος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών, ενημερώνοντας τις οικείες κτηνιατρικές αρχές σε περιπτώσεις εύρεσης νεκρών ή ημιθανών πτηνών, ζωντανών τραυματισμένων ή με συμπτώματα της ασθένειας πτηνών που ανήκουν που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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