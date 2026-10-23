Βουλγαρία: Άνδρας της ασφάλειας της προέδρου της Βουλής έσπρωξε και τραυμάτισε δημοσιογράφο (βίντεο)

Σάλο έχει προκαλέσει στη Βουλγαρία περιστατικό με πρωταγωνίστρια τη δημοσιογράφο Σόνια Κολτουκλίεβα, η οποία τραυματίστηκε όταν άνδρας της Εθνικής Υπηρεσίας Προστασίας (НСО) την έσπρωξε κατά τη διάρκεια επεισοδίου έξω από τα γραφεία πολιτικού σχηματισμού στη Σόφια.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η δημοσιογράφος επιχείρησε να απευθύνει ερώτηση στη Μιχαέλα Ντότσοβα, πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Βουλγαρίας, την ώρα που εκείνη επιβιβαζόταν σε αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το συμβάν, η Κολτουκλίεβα άνοιξε ξανά την πόρτα του οχήματος, με αποτέλεσμα να επέμβει άνδρας της ομάδας ασφαλείας και να την σπρώξει, με την ίδια να πέφτει στο έδαφος και να τραυματίζεται.

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Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις και έφερε στο προσκήνιο ερωτήματα για τη συμπεριφορά των μελών της υπηρεσίας ασφαλείας, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η δημοσιογράφος μετά την πτώση της.

Η ανάρτηση Κάντεφ: «Η ωμή βία δεν καλύπτει την έλλειψη επαγγελματισμού»

Την αντίδραση της ομάδας ασφαλείας επικρίνει με ανάρτησή του στο Facebook ο Βούλγαρος αξιωματούχος και υποψήφιος αντιπρόεδρος της Βουλγαρίας, Γκεόργκι Κάντεφ, ο οποίος ζητά να διερευνηθούν οι ενέργειες όλων των εμπλεκομένων και να αποδοθούν ευθύνες.

«Η ωμή βία δεν καλύπτει την έλλειψη επαγγελματισμού», αναφέρει χαρακτηριστικά, χαρακτηρίζοντας την αντίδραση της ομάδας ασφαλείας «ανήθικη και ακατάλληλη».

Ο Κάντεφ θέτει ερωτήματα για το πώς ήταν δυνατόν να επιτραπεί σε πολίτη να ανοίξει την πόρτα αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε προστατευόμενο πρόσωπο, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα των μέτρων ελέγχου και πρόληψης.

«Ο επαγγελματισμός δεν μετριέται με τη δύναμη με την οποία σπρώχνεις κάποιον, αλλά με την ικανότητά σου να αποτρέπεις τον κίνδυνο και να ελέγχεις την κατάσταση», σημειώνει, προσθέτοντας ότι «τα κενά στην ασφάλεια δεν διορθώνονται με σπρωξίματα».

Τα ερωτήματα για τις πρώτες βοήθειες

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Κάντεφ στο ζήτημα της παροχής πρώτων βοηθειών στη δημοσιογράφο μετά τον τραυματισμό της.

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Όπως αναφέρει, οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί της НСО εκπαιδεύονται στην παροχή πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με όσα δηλώνει η ίδια η υπηρεσία.

«Ποιος από την ομάδα βοήθησε την τραυματισμένη; Ποιος έμεινε δίπλα της;» διερωτάται, επισημαίνοντας ότι ακόμη και όταν υπάρχει απειλή, μετά την αντιμετώπισή της θα πρέπει να παρέχεται η απαραίτητη βοήθεια.

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«Ο τραυματισμένος άνθρωπος δεν παύει να αποτελεί ευθύνη σου τη στιγμή που το αυτοκίνητο ξεκινά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, απευθύνει ερώτημα προς τη Μιχαέλα Ντότσοβα σχετικά με το εάν επέμεινε να παρασχεθούν πρώτες βοήθειες στη δημοσιογράφο.

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Ζητά έλεγχο και απόδοση ευθυνών

Ο Κάντεφ στρέφεται και προς την πρόεδρο της Βουλγαρίας, Ιλιάνα Γιότοβα, υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη για τη γενική διεύθυνση και τον έλεγχο της Εθνικής Υπηρεσίας Προστασίας αφορά και την προεδρία.

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Ζητά να διενεργηθεί έλεγχος για τις ενέργειες ολόκληρης της ομάδας ασφαλείας και να αποδοθούν προσωπικές ευθύνες, εφόσον διαπιστωθούν παραλείψεις.

«Όποιος ασκεί διοίκηση, φέρει και την ευθύνη. Γιατί η ευθύνη δεν σταματά στον υπάλληλο που βρίσκεται στον δρόμο», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει δημόσια συζήτηση στη Βουλγαρία σχετικά με τη συμπεριφορά των κρατικών φρουρών, την προστασία των δημοσιογράφων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και τη λογοδοσία των αρμόδιων υπηρεσιών.