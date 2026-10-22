Μητσοτάκης: Συνάντηση στο Μαξίμου με τον πρίγκιπα διάδοχο του Άμπου Ντάμπι – “Οι δύο χώρες μπορούν να συνεργαστούν ως πυλώνες σταθερότητας”

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε συνάντηση με τον πρίγκιπα διάδοχο του Άμπου Ντάμπι, Σεΐχη Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, το μεσημέρι της Πέμπτης, 22 Οκτωβρίου.

Η επίσκεψη του Al Nahyan πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, μετά την κύρωση του παράνομου Τουρκολιβυκού Μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης και την έντονη αντίδραση της Αθήνας μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και χωρών της ευρύτερης περιοχής, όπως η Αίγυπτος, το Ισραήλ και η Κύπρος.

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Αθήνα και Άμπου Ντάμπι διατηρούν θερμή οικονομική και γεωπολιτική σχέση, καθώς υπενθυμίζεται ότι προ ετών υπέγραψαν και συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, όπως και με τη Γαλλία.

Έκτοτε η σχέση είναι περισσότερο επενδυτική, με τη χρήση σημαντικών εμιρατινών κεφαλαίων σε ελληνικές επιχειρήσεις και φαίνεται ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για μια σειρά από κλάδους.

Ως προς το οικονομικό σκέλος της επίσκεψης του πρίγκιπα διαδόχου, ο οποίος έγινε χθες δεκτός στο αεροδρόμιο από τον κ. Γεραπετρίτη, στην Αθήνα έχει φτάσει και πολυπληθής εμιρατινή επιχειρηματική αποστολή περίπου 60 ατόμων.

Σημειωτέον, οι σχέσεις της Ελλάδας με τα Εμιράτα είναι αρκετά προωθημένες στον ενεργειακό τομέα. Η Masdar έχει ήδη εξαγοράσει την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, σε μια συναλλαγή επιχειρηματικής αξίας 3,2 δισ. ευρώ, η DAMAC έχει συμπράξει με τη ΔΕΗ για την ανάπτυξη κέντρου δεδομένων στα Σπάτα, αρχικού προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, ενώ η Mubadala έχει επενδυτικό αποτύπωμα στη χώρα μας, μεταξύ άλλων στις ιχθυοκαλλιέργειες. Στο κάδρο υπάρχει και η συμφωνία επενδυτικής συνεργασίας ύψους 4 δισ. ευρώ με την ADQ, η οποία από το 2022 έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την Αναπτυξιακή Τράπεζα και ενδιαφέρεται για διάφορους τομείς.

«Υψηλότατε, μας χαροποιεί ιδιαίτερα να σας καλωσορίζουμε στην Ελλάδα και σας ευχαριστώ που αφιερώσατε χρόνο για να μας επισκεφθείτε. Έρχεστε σε μία περίοδο μεγάλης περιφερειακής αναταραχής, αλλά πιστεύω ότι ακριβώς σε τέτοιες στιγμές πρέπει να ενισχύουμε τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις που έχουν αποφέρει απτά αποτελέσματα», είπε κατά την έναρξη της συνάντησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η σχέση μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είναι μια σχέση την οποία προσωπικά εκτιμώ ιδιαίτερα. Και είμαι ευγνώμων που μας δίνεται η ευκαιρία να αξιοποιήσουμε την επίσκεψή σας για να την ενισχύσουμε περαιτέρω.

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Θα υπογραφούν πολύ σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες μεταξύ εταιρειών των χωρών μας. Αποτελεί όμως και μία ευκαιρία να κάνουμε έναν απολογισμό των εξελίξεων στην περιοχή και να συζητήσουμε πώς οι δύο χώρες μας μπορούν να συνεργαστούν ως πυλώνες σταθερότητας, με στόχο ένα πιο ειρηνικό μέλλον που τελικά θα ωφελήσει όχι μόνο τις χώρες μας, αλλά και την περιοχή στο σύνολό της.

Θα ήθελα επίσης να σας συγχαρώ για την παρουσίαση μιας υποψήφιας με εξαιρετικά προσόντα για τη θέση του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα ασκεί αυτή τη στιγμή, κατά τον μήνα Οκτώβριο, την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επομένως, θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία ώστε να διασφαλίσουμε την επίσπευση όλων των διαδικασιών, με στόχο την επίτευξη του πιο επωφελούς αποτελέσματος, το οποίο θα είναι επίσης αποδεκτό από τη Γενική Συνέλευση.

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Επομένως, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μεταφέρετε στον Πρόεδρο τους θερμότερους χαιρετισμούς μου. Ανυπομονώ να ανταποδώσω αυτή την επίσκεψη και να σας επισκεφθώ πολύ σύντομα. Για ακόμη μια φορά, καλώς ήρθατε στην Ελλάδα», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.