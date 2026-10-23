Μητσοτάκης από Βριλήσσια: «Η αυτοδυναμία είναι πολιτικός μονόδρομος για τη χώρα» – Αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ

Σαφές μήνυμα υπέρ της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εθνικές εκλογές έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας την Παρασκευή (23/10) σε συγκέντρωση πολιτών στην Πλατεία Αναλήψεως, στα Βριλήσσια.

«Η αυτοδυναμία είναι πολιτικός μονόδρομος, όχι για την παράταξη αλλά για τη χώρα», τόνισε ο πρωθυπουργός, συνδέοντας την ανάγκη για ισχυρή κυβέρνηση με τη διεθνή αβεβαιότητα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε παράλληλα κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης, με ιδιαίτερη αναφορά στο ΠΑΣΟΚ, ενώ επανέλαβε ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει το έργο της με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.

«Αν έχουμε τόσο κόσμο τώρα, τι θα γίνει στην προεκλογική περίοδο;»

Ξεκινώντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός σχολίασε την παρουσία των πολιτών στη συγκέντρωση.

«Σκεφτόμουν αν έχουμε αυτόν τον κόσμο αρκετούς μήνες πριν από τις εκλογές, τι έχει να γίνει όταν μπούμε κανονικά σε προεκλογική περίοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα έργα που έχουν δρομολογηθεί στην περιοχή, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι «τα καλύτερα είναι μπροστά μας», όχι μόνο για τα Βριλήσσια και την Αττική, αλλά για ολόκληρη τη χώρα.

Η σημερινή τοποθέτηση εντάσσεται στη σταθερή επιδίωξη της ΝΔ για αυτοδύναμη κυβέρνηση, την οποία ο πρωθυπουργός είχε αναδείξει και κατά την πρόσφατη περιοδεία του στη Χαλκιδική.

«Η αυτοδυναμία είναι πολιτικός μονόδρομος»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πολιτική σταθερότητα, υποστηρίζοντας ότι η διεθνής συγκυρία καθιστά ακόμη σημαντικότερη την ύπαρξη μιας ισχυρής κυβέρνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως σημείωσε, ο κόσμος γίνεται ολοένα πιο περίπλοκος, με τις χώρες να βρίσκονται αντιμέτωπες με διαδοχικές κρίσεις.

Κατά τον πρωθυπουργό, σε αυτές τις συνθήκες αποκτά ξεχωριστή σημασία μια κυβέρνηση που «κρατά σταθερά το πηδάλιο της χώρας» και γνωρίζει την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υποστήριξε ακόμη ότι η διακυβέρνηση θα ήταν δυσκολότερη εάν απαιτούνταν συνεχείς συνεννοήσεις με μικρότερα κόμματα για τη λήψη αποφάσεων.

«Η αυτοδυναμία είναι πολιτικός μονόδρομος, όχι για την παράταξη αλλά για τη χώρα», επανέλαβε, παρουσιάζοντας την αυτοδυναμία ως κεντρικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι κυβερνητικές πηγές είχαν επαναλάβει πρόσφατα πως στόχος της ΝΔ είναι η αυτοδυναμία, απορρίπτοντας σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών.

Αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ για την ψυχική υγεία των παιδιών

Ο πρωθυπουργός στράφηκε και κατά της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα με ξεκάθαρο σχέδιο για το μέλλον της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη κριτική άσκησε στο ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης κατά την ψηφοφορία της προηγούμενης ημέρας για νομοσχέδιο που αφορά την ψυχική υγεία των παιδιών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε την επιλογή τους να μην υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο, χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη ψηφοφορία ως παράδειγμα της πολιτικής διαφωνίας με την αντιπολίτευση.

«Δεν θα επιστρέψουμε στις εικόνες του 2012 και του 2015»

Αναφερόμενος στις κοινωνικές αντιδράσεις και στις διαδηλώσεις, ο πρωθυπουργός έκανε σύγκριση με τα επεισόδια που σημειώνονται σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Σημείωσε ότι στην Ελλάδα μαθητές και καθηγητές διαδήλωσαν ειρηνικά, εκφράζοντας τις αγωνίες και τα αιτήματά τους.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η χώρα δεν επέστρεψε στις εικόνες έντασης της περιόδου της οικονομικής κρίσης.

«Δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ πίσω, όσο κι αν κάποιοι το εύχονται», ανέφερε, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει εργαστεί για να αφήσει πίσω τις δυσκολίες προηγούμενων ετών.

Η Ελλάδα του 2030 και η στήριξη των νοικοκυριών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και στην ανάγκη στήριξης των πολιτών.

«Όποιος πιστεύει ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι ένα γαλατικό χωριό που θα εξαιρείται από τις εξελίξεις είναι βαθιά νυχτωμένος», σημείωσε.

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση έχει σήμερα τη δυνατότητα να στηρίζει έμπρακτα την κοινωνία, δίνοντας προτεραιότητα στα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες.

Όπως είπε, η κυβερνητική πολιτική θα εξακολουθήσει να κινείται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Παράλληλα, εξέφρασε την υπερηφάνειά του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρώπη.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για την «Ελλάδα του 2030», με στόχο, όπως είπε, τα αποτελέσματα της οικονομικής προόδου να μετατραπούν σε μέρισμα για τους πολίτες.

Ο «κουμπαράς» για κάθε παιδί

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στον αποταμιευτικό λογαριασμό που προβλέπεται να δημιουργηθεί για τη νέα γενιά, με οικονομική συμβολή του κράτους.

Πρόκειται για τον λεγόμενο «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά», ένα μέτρο που είχε παρουσιαστεί στις κυβερνητικές εξαγγελίες της ΔΕΘ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει ανακοινωθεί, το κράτος θα συνεισφέρει στον λογαριασμό ποσό αντίστοιχο με την αποταμίευση των γονέων, έως συγκεκριμένο ετήσιο όριο.

Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός κεφαλαίου που θα μπορεί να αξιοποιηθεί από το παιδί όταν ενηλικιωθεί.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το μέτρο είχαν παρουσιαστεί στο αναλυτικό ρεπορτάζ του DEBATER για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

«Μάγος δεν είμαι, θαύματα δεν μπορώ να κάνω»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πορεία της κυβέρνησης από τις εκλογές του 2023 έως σήμερα.

Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει τη δουλειά της με συνέπεια, ώστε οι πολίτες να μπορούν να συγκρίνουν τις προεκλογικές δεσμεύσεις με όσα έχουν υλοποιηθεί.

Στάθηκε επίσης στα αποτελέσματα της προσπάθειας περιορισμού της φοροδιαφυγής και στις δυνατότητες που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, δημιουργούνται για τη στήριξη της κοινωνίας.

Απευθυνόμενος τόσο στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας όσο και σε όσους εντάχθηκαν αργότερα στην παράταξη ή σκέφτονται να την ψηφίσουν για πρώτη φορά, δήλωσε:

«Μάγος δεν είμαι, θαύματα δεν μπορώ να κάνω, αλλά έχω την ίδια ενέργεια, την ίδια διάθεση, με περισσότερα άσπρα μαλλιά και περισσότερη εμπειρία να πάμε όλοι μαζί τη χώρα μπροστά».

Επίσκεψη στο αντιπλημμυρικό έργο στο Πάτημα Βριλησσίων

Πριν από τη συγκέντρωση στην Πλατεία Αναλήψεως, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή Πάτημα Βριλησσίων.

Στην εκδήλωση απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς ο δήμαρχος Βριλησσίων, Γιάννης Πισιμίσης, και ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Το «παρών» έδωσαν επίσης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καιρίδης, ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.