Μητσοτάκης: Στα Βριλήσσια την Παρασκευή – Συνάντηση με πολίτες στην Πλατεία Αναλήψεως
Στην ανάγκη ευρωπαϊκών επενδύσεων σε ενέργεια, τεχνολογία και τράπεζες αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών, προειδοποιώντας ότι η πολιτική πρέπει να προσαρμοστεί στις ραγδαίες αλλαγές.
Στα Βριλήσσια θα βρεθεί αύριο, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συναντηθεί με πολίτες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 18:30, στην Πλατεία Αναλήψεως, στα Βριλήσσια.
Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:
«Αύριο, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 18.30, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στα Βριλήσσια, στην Πλατεία Αναλήψεως».
Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της επίσκεψης.
πηγή στην Google
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