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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Στα Βριλήσσια την Παρασκευή – Συνάντηση με πολίτες στην Πλατεία Αναλήψεως

Στην ανάγκη ευρωπαϊκών επενδύσεων σε ενέργεια, τεχνολογία και τράπεζες αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών, προειδοποιώντας ότι η πολιτική πρέπει να προσαρμοστεί στις ραγδαίες αλλαγές.

Μητσοτάκης: Στα Βριλήσσια την Παρασκευή – Συνάντηση με πολίτες στην Πλατεία Αναλήψεως
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Σαν Φρανσίσκο.
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Στα Βριλήσσια θα βρεθεί αύριο, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συναντηθεί με πολίτες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 18:30, στην Πλατεία Αναλήψεως, στα Βριλήσσια.

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Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

«Αύριο, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 18.30, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στα Βριλήσσια, στην Πλατεία Αναλήψεως».

Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της επίσκεψης.

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