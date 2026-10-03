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Μητσοτάκης στην Εθνική πριν από τη Γερμανία: «Εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας»

Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με τους διεθνείς, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τον Μάκη Γκαγκάτση, πριν από την αναμέτρηση της Κυριακής για το Nations League.

Μητσοτάκης στην Εθνική πριν από τη Γερμανία: «Εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με φανέλα της Εθνικής που φέρει το όνομά του, δίπλα στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πηγή: ΕΠΟ / Facebook Εθνικής Ομάδας
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Την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραμονή της αναμέτρησης με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League.

Ο πρωθυπουργός βρέθηκε στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει η αποστολή και συνομίλησε με τους ποδοσφαιριστές, τον ομοσπονδιακό προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση.

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«Εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας»

Σύμφωνα με την ανάρτηση της Εθνικής στο Facebook, την οποία συνοδεύουν φωτογραφίες από την επίσκεψη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τους διεθνείς για την εικόνα και τις εμφανίσεις τους.

«Εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας», ανέφερε απευθυνόμενος στους παίκτες, υπογραμμίζοντας την πίστη που υπάρχει μέσα στην ομάδα για τις δυνατότητές της.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά το 2-2 της Ελλάδας με την Ολλανδία στην Τούμπα και πριν από το επόμενο παιχνίδι της διοργάνωσης.

Γκαγκάτσης: «Μπορούν να νικήσουν κάθε αντίπαλο»

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την παρουσία του δίπλα στην ομάδα.

«Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, οι παίκτες μας έχουν αποδείξει ότι μπορούν να νικήσουν κάθε αντίπαλο», τόνισε ο Μάκης Γκαγκάτσης.

Από την πλευρά του, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στη διάθεση των διεθνών και στη σχέση τους με την Εθνική, σημειώνοντας: «Το πάθος των παικτών μας για την εθνική είναι μοναδικό».

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Την Κυριακή το παιχνίδι με τη Γερμανία

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 21:45, για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League.

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