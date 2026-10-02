Μητσοτάκης από Κατερίνη: Σε δέκα ημέρες πιο συγκεκριμένα μέτρα για τη θέρμανση – Εκλογές την άνοιξη του 2027

Πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις για τη στήριξη της κοινωνίας στη θέρμανση μέσα σε δέκα ημέρες προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής σε συγκέντρωση πολιτών στην Κατερίνη. Παράλληλα, τοποθέτησε τις εκλογές την άνοιξη του 2027 και τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν θα παρασυρθεί σε προεκλογική παροχολογία.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με τη διατήρηση δημοσιονομικών εφεδρειών, υπογραμμίζοντας ότι η στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων πρέπει να συμβαδίζει με τις αντοχές της οικονομίας.

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«Σε δέκα μέρες θα μπορούμε να γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένοι»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο κόστος της θέρμανσης, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες της Βόρειας Ελλάδας και των ορεινών περιοχών ενόψει του χειμώνα.

«Θέλω να ξέρετε ότι η πρώτη προσοχή της κυβέρνησης είναι στη στήριξη της κοινωνίας όσον αφορά τη θέρμανση και το πετρέλαιο θέρμανσης», δήλωσε.

«Έχω δεσμευτεί ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία απέναντι σε έναν δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Κάντε λίγο υπομονή, σε δέκα μέρες θα μπορούμε να γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένοι», πρόσθεσε.

Στην ομιλία του δεν προσδιόρισε τα ποσά ή τους όρους των πρόσθετων παρεμβάσεων. Η αναφορά του έρχεται μετά τα μέτρα που ανακοίνωσε για το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Εκλογές την άνοιξη του 2027 και απολογισμός δεσμεύσεων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως εκλογικό ορίζοντα την άνοιξη του 2027, καλώντας σε απολογισμό όσων υποσχέθηκε η κυβέρνηση το 2023 και όσων υλοποίησε.

«Είναι σημαντικό όλες και όλοι να κάνουμε απολογισμό, να κάνουμε “ταμείο”», ανέφερε, θέτοντας ως κριτήριο την αξιοπιστία και τη συνέπεια στις δεσμεύσεις.

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Απευθύνθηκε επίσης στους πολίτες που αντιμετωπίζουν τη ΝΔ με επιφυλακτικότητα, ζητώντας τους να εξετάσουν αν συμφωνούν με το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματός της.

Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη και τη βάση του κόμματος να μεταφέρουν το κυβερνητικό μήνυμα σε κάθε γειτονιά και χώρο εργασίας, αναγνωρίζοντας ότι έχουν υπάρξει λάθη και στόχοι που δεν επιτεύχθηκαν.

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«Δεν θα ανοίξω το πουγκί»

Ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι η προσέγγιση των εκλογών δεν θα οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες παροχές.

«Είναι πάρα πολύ εύκολο, ξέρετε, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, να σταθώ σήμερα μπροστά σας και να τάξω, να ανοίξω το πουγκί, να ανοίξουν οι κάνουλες των δημοσιονομικών παροχών. Το έχουν κάνει άλλοι προκάτοχοί μου στο παρελθόν. Δεν θα το κάνω», είπε.

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Υποστήριξε ότι τα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ ήταν κοστολογημένα και ότι η διατήρηση εφεδρειών επιτρέπει τώρα πρόσθετη στήριξη απέναντι στην ενεργειακή κρίση.

Στάθηκε, ακόμη, στη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη έως το 2024, την οποία παρουσίασε ως ανταπόκριση στο αίτημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του εμπορικού κόσμου.

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«Ο συλλογικός πλούτος να γίνει ατομική ευημερία»

Περιγράφοντας τον στόχο της επόμενης τετραετίας, ο κ. Μητσοτάκης έθεσε στο επίκεντρο τη μετατροπή της οικονομικής ανάπτυξης σε βελτίωση της καθημερινότητας.

«Πώς ο συλλογικός πλούτος θα γίνει τελικά ατομική ευημερία» ήταν η φράση με την οποία συνόψισε την επιδίωξη για καλύτερα εισοδήματα, περισσότερες δουλειές και υψηλότερες συντάξεις.

Επικαλούμενος τα στοιχεία για τον Αύγουστο του 2026, ανέφερε ότι η ανεργία διαμορφώθηκε στο 7,4%, χαρακτηρίζοντάς το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 25 ετών. Δήλωσε επίσης ότι από το 2019 έχουν δημιουργηθεί 600.000 νέες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μείωση της ανεργίας ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση των εργαζομένων και δημιουργεί προϋποθέσεις για αύξηση των μισθών.

Στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα υποδεχθεί τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Όπως ανέφερε, η επίσκεψη θα διαρκέσει 36 ώρες και θα έχει ως μοναδικό προορισμό την Αθήνα, στοιχείο στο οποίο απέδωσε ιδιαίτερη σημασία για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία και στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, υποστήριξε ότι η κυβερνητική εμπειρία αποτελεί πλεονέκτημα στη διαχείριση των γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Απάντησε επίσης στην κριτική για τις επιστολές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικαλούμενος προηγούμενες ελληνικές πρωτοβουλίες για το Ταμείο Ανάκαμψης, το πιστοποιητικό Covid και τη μεταναστευτική πολιτική.

Τα έργα στην Πιερία και τα 52 χρόνια της ΝΔ

Η επίσκεψη στην Κατερίνη ακολούθησε την παρουσία του πρωθυπουργού στο Λιτόχωρο για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO και τη σύμβαση προστασίας και ανάδειξής του.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης:

Στο νέο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης , το οποίο, όπως δήλωσε, θα λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο του 2027 και θα μπορεί να φιλοξενεί 400 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

, το οποίο, όπως δήλωσε, θα λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο του 2027 και θα μπορεί να φιλοξενεί 400 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Στο Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης , η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται εντός των επόμενων μηνών.

, η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται εντός των επόμενων μηνών. Στην έγκριση χρηματοδότησης για το κλειστό γυμναστήριο, που ανακοίνωσε ο δήμαρχος.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας στις 4 Οκτωβρίου, χαρακτήρισε τη ΝΔ μεγάλη λαϊκή παράταξη που προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των καιρών και συνέδεσε την πολιτική σταθερότητα με την οικονομική πρόοδο.