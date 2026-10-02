Μητσοτάκης: Ο Όλυμπος στην UNESCO – Συμφωνία 7 εκατ. ευρώ για την προστασία και την ανάδειξή του

«Στιγμή δικαίωσης» για τον χαρακτήρα του εμβληματικού βουνού χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, μιλώντας σε εκδήλωση στο Λιτόχωρο.

Στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, ο πρωθυπουργός παρέλαβε το πιστοποιητικό εγγραφής από τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργο Κουμουτσάκο. Στο τέλος της εκδήλωσης υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση ύψους 7 εκατ. ευρώ για την προστασία και την ανάδειξη του Ολύμπου.

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Το τρίτο ελληνικό «μικτό αγαθό» στην UNESCO

Ο πρωθυπουργός στάθηκε στη διπλή αξία του Ολύμπου, ως φυσικού οικοσυστήματος και ως συμβόλου του πολιτισμού.

«Κάθε φορά που βρίσκεται κανείς κοντά στον Όλυμπο νιώθει αμέσως ότι δεν συναντά απλώς το υψηλότερο βουνό της πατρίδας μας», ανέφερε, περιγράφοντας έναν τόπο όπου η ελληνική μυθολογία συναντά την παγκόσμια ιστορία και η φυσική ομορφιά τη σπάνια βιοποικιλότητα.

Όπως σημείωσε, ο Όλυμπος εγγράφεται ως «μικτό αγαθό», αποτελώντας την τρίτη ελληνική εγγραφή αυτής της κατηγορίας, μετά τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδωσε την επίτευξη του στόχου στη μεθοδική προετοιμασία της κυβέρνησης, ανακαλώντας την πρώτη συζήτησή του με τη Λίνα Μενδώνη για την απουσία του Ολύμπου από τον κατάλογο.

Η αναγνώριση συνοδεύεται από ευθύνη προστασίας

Η ένταξη, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, δημιουργεί διαρκείς υποχρεώσεις για την Πολιτεία.

«Η σφραγίδα της UNESCO είναι διαρκής υπενθύμιση της ευθύνης που αναλαμβάνει η Πολιτεία», τόνισε, θέτοντας ως στόχο την αποτελεσματική θωράκιση του οικοσυστήματος και τη διατήρηση της πολιτισμικής του ταυτότητας.

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Στο ίδιο πλαίσιο, ανακοίνωσε ότι, μετά τις εγγραφές του Ολύμπου, του Ζαγορίου και των Μινωικών Ανακτόρων, επόμενος στόχος είναι η συμπερίληψη της αρχαίας Νικόπολης.

Το μήνυμα στη γιγαντοοθόνη δίπλα στο βήμα συνόψιζε τη θεματική της εκδήλωσης: «2.918 μέτρα περηφάνειας: Παγκόσμια αναγνώριση και ευθύνη για το μέλλον».

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Σύμβαση 7 εκατ. ευρώ και πρόσθετα προγράμματα 13 εκατ.

Στο τέλος της εκδήλωσης υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση 7 εκατ. ευρώ για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας και ανάδειξης του Ολύμπου.

Η σύμβαση συνδυάζεται με άλλα προγράμματα ύψους 13 εκατ. ευρώ, συγκροτώντας ένα συνεκτικό σχέδιο παρεμβάσεων για την περιοχή.

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Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, περιέγραψε τον στόχο για το Εθνικό Πάρκο: «Θέλουμε τον Όλυμπο προστατευμένο, προσβάσιμο και ασφαλή προορισμό».

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, επισήμανε ότι η εγγραφή επιβεβαιώνει τη διαχρονική σημασία ενός τοπίου όπου η φύση, ο μύθος, η ιστορία και η ανθρώπινη δημιουργία συνδέονται αδιάρρηκτα. Χαρακτήρισε, παράλληλα, την αναγνώριση απαρχή μιας νέας παγκόσμιας ευθύνης.

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Η αναφορά στην περιφέρεια και στο επίδομα θέρμανσης

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την ανάδειξη του Ολύμπου με την επιδίωξη να περιοριστούν οι αποστάσεις και οι ανισότητες μεταξύ κέντρου και περιφέρειας.

Αναφέρθηκε επίσης στην επιλογή της κυβέρνησης να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης, εν μέσω ενεργειακής κρίσης, για τη στήριξη των περιοχών με μεγαλύτερες ανάγκες τον χειμώνα.

«Σε έναν κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα μένει σταθερή στην πορεία και στις επιλογές της», ανέφερε, τονίζοντας τη σημασία της συνέχειας και της συνέπειας.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος Δίου-Ολύμπου, Ευάγγελος Γερολιόλιος. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Θανάσης Κοντογεώργης, ο Κώστας Γκιουλέκας, βουλευτές και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών.

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