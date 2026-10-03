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ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Αυτός είναι ο 32χρονος που μαχαίρωσε την εν διαστάσει σύζυγό του και τον σύντροφό της

Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παραβίαση περιοριστικών όρων, ενώ έχει παραπεμφθεί στον ανακριτή.

Λαύριο: Αυτός είναι ο 32χρονος που μαχαίρωσε την εν διαστάσει σύζυγό του και τον σύντροφό της
Ο 32χρονος κατηγορούμενος για την επίθεση στο ζευγάρι στο Λαύριο κατά τη μεταγωγή του. Φωτογραφία: Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Αυτός είναι ο 32χρονος που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι στην εν διαστάσει σύζυγό του και στον σύντροφό της, σε σπίτι στο Λαύριο.

Στη φωτογραφία της Eurokinissi καταγράφεται ο κατηγορούμενος κατά τη μεταγωγή του, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

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Φωτογραφία
Ο 32χρονος κατηγορούμενος για την επίθεση με μαχαίρι στην εν διαστάσει σύζυγό του και τον σύντροφό της στο Λαύριο οδηγείται στον εισαγγελέα, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Φωτογραφία: Μιχάλης Παπανικολάου / Eurokinissi

Η υπόθεση αφορά τον τραυματισμό της 32χρονης γυναίκας και του 33χρονου συντρόφου της, ενώ σε βάρος του συλληφθέντος έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σειρά αδικημάτων.

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή

Όπως έχει αναφέρει το DEBATER για την ποινική δίωξη, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 32χρονος είναι:

  • Απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος συζύγου και μη, κατά συρροή.
  • Παράνομη οπλοφορία.
  • Παράνομη οπλοχρησία.
  • Φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
  • Παραβίαση περιοριστικών όρων.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή, με την υπόθεση να περνά στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Η τελευταία ενημέρωση για τους τραυματίες

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δημοσιεύσει το DEBATER την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ο 33χρονος νοσηλευόταν διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση, ενώ η κατάσταση της 32χρονης παρουσίαζε βελτίωση.

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