Αγία Παρασκευή: Εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα ένδυσης – Έσπασαν την τζαμαρία και πέταξαν φωτοβολίδα

Εμπρηστική επίθεση δέχθηκε κατάστημα ένδυσης στην οδό Τέλλου Άγρα, στην Αγία Παρασκευή, το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, με δύο άγνωστους δράστες να σπάνε την τζαμαρία και να ρίχνουν στο εσωτερικό εμπρηστικό μηχανισμό και φωτοβολίδα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00, όταν οι δύο δράστες έφτασαν μπροστά από την επιχείρηση με δύο μοτοσυκλέτες.

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Έσπασαν την τζαμαρία πριν ρίξουν τον μηχανισμό

Ο ένας από τους δύο πέταξε αντικείμενο προς το κατάστημα, σπάζοντας την τζαμαρία. Στη συνέχεια, ο συνεργός του έριξε στο εσωτερικό εμπρηστικό μηχανισμό και φωτοβολίδα.

Ακολούθησε φωτιά μικρής έκτασης, η οποία προκάλεσε φθορές στο εσωτερικό του καταστήματος.

Η έρευνα της Αστυνομίας

Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Παρασκευής, με τους δύο δράστες να παραμένουν άγνωστοι.