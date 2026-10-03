Αγία Παρασκευή: Εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα ένδυσης – Έσπασαν την τζαμαρία και πέταξαν φωτοβολίδα
Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην οδό Τέλλου Άγρα. Προκλήθηκε φωτιά μικρής έκτασης και φθορές στο εσωτερικό της επιχείρησης.
Εμπρηστική επίθεση δέχθηκε κατάστημα ένδυσης στην οδό Τέλλου Άγρα, στην Αγία Παρασκευή, το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, με δύο άγνωστους δράστες να σπάνε την τζαμαρία και να ρίχνουν στο εσωτερικό εμπρηστικό μηχανισμό και φωτοβολίδα.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00, όταν οι δύο δράστες έφτασαν μπροστά από την επιχείρηση με δύο μοτοσυκλέτες.
Έσπασαν την τζαμαρία πριν ρίξουν τον μηχανισμό
Ο ένας από τους δύο πέταξε αντικείμενο προς το κατάστημα, σπάζοντας την τζαμαρία. Στη συνέχεια, ο συνεργός του έριξε στο εσωτερικό εμπρηστικό μηχανισμό και φωτοβολίδα.
Ακολούθησε φωτιά μικρής έκτασης, η οποία προκάλεσε φθορές στο εσωτερικό του καταστήματος.
Η έρευνα της Αστυνομίας
Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Παρασκευής, με τους δύο δράστες να παραμένουν άγνωστοι.
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