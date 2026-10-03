Γιάννης Παπαμιχαήλ: Η ανάρτηση για το επετειακό βιβλίο της Αλίκης Βουγιουκλάκη – «Δεν θα βγει ποτέ κάποιο άλλο»

Μια ανάρτηση αφιερωμένη στο επετειακό βιβλίο για την Αλίκη Βουγιουκλάκη έκανε στο Facebook ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, δημοσιεύοντας φωτογραφία στην οποία ποζάρει κρατώντας την έκδοση.

Πρόκειται για το βιβλίο του Μάκη Δελαπόρτα «Αλίκη μέσα από τον φακό του Κλεισθένη», το εξώφυλλο του οποίου φιλοξενεί ασπρόμαυρο πορτρέτο της ηθοποιού.

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Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ χαρακτήρισε την έκδοση «εξαιρετική» και ενημέρωσε όσους ενδιαφέρονται ότι θα μπορούν να την προμηθευτούν από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.

«Δεν πρόκειται να βγει ποτέ στο μέλλον κάποιο άλλο»

Στο μήνυμά του, ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη αναφέρεται στο επετειακό βιβλίο για τα 30 χρόνια και τονίζει ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσει άλλη αντίστοιχη έκδοση στο μέλλον.

Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Το επετειακό βιβλίο για τα 30 χρόνια είναι εξαιρετικό και δεν πρόκειται να βγει ποτέ στο μέλλον κάποιο άλλο. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από επιλεγμένα βιβλιοπωλεία, από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου».

Η φωτογραφία που συνοδεύει την ανάρτηση δείχνει τον ίδιο σε εξωτερικό χώρο, με το βιβλίο και το χαρακτηριστικό πορτρέτο της μητέρας του σε πρώτο πλάνο.