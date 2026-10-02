Μαρινάκης: Ευρωπαϊκοί κανόνες για τα social media και εγρήγορση για τα fake videos πριν από τις εκλογές

Την ανάγκη ταυτοποίησης των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τις ίδιες τις πλατφόρμες, με διατήρηση του δικαιώματος στην ανωνυμία και τη χρήση ψευδωνύμου δημόσια, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας με τον δημοσιογράφο Γιώργο Ευγενίδη στο ALPHA FORUM – 1st Athens Media & Communications Summit, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι η πρότασή του αποσκοπεί στη δυνατότητα εντοπισμού ενός χρήστη όταν αυτό απαιτείται από τη Δικαιοσύνη.

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Στη συζήτηση αναφέρθηκε επίσης στην ενυπόγραφη δημοσιογραφία, στην παραπληροφόρηση, στους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης και στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα.

Τι προτείνει για την ταυτοποίηση των χρηστών

«Η ανωνυμία είναι δικαίωμα. Σαφώς και ποτέ δεν πρόκειται να καταργηθεί η ανωνυμία στο διαδίκτυο», δήλωσε ο κ. Μαρινάκης.

Όπως εξήγησε, η πρόταση αφορά την ταυτοποίηση του χρήστη από την πλατφόρμα, κατά το πρότυπο της διαδικασίας που απαιτείται για την απόκτηση αριθμού κινητής τηλεφωνίας.

Ο χρήστης θα μπορεί να διατηρεί δημόσια ένα ψευδώνυμο, χωρίς να εμφανίζει το πραγματικό του όνομα. Η πλατφόρμα, όμως, θα διαθέτει τα στοιχεία του, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται εφόσον ζητηθεί από τη Δικαιοσύνη η ταυτότητα του προσώπου πίσω από έναν λογαριασμό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέδεσε την πρόταση με περιπτώσεις συκοφαντικών αναρτήσεων και επιθέσεων, για τις οποίες πολίτες έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη αναζητώντας τους υπευθύνους.

«Απαιτείται ευρωπαϊκή απόφαση»

Ο Παύλος Μαρινάκης διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά χρειάζεται ευρωπαϊκή απόφαση και κανόνες προς τις πλατφόρμες.

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Ανέφερε, μάλιστα, ότι το ζήτημα είχε τεθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε συζήτηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στην Πνύκα.

Η τοποθέτησή του αφορά πρόταση προς συζήτηση και όχι ανακοίνωση εφαρμογής νέου μέτρου.

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Η σημασία της υπογραφής στη δημοσιογραφία

Αναφερόμενος στις δικές του συνήθειες ενημέρωσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι προτιμά το έντυπο και πιστεύει ιδιαίτερα στην ενυπόγραφη δημοσιογραφία.

Τόνισε ότι η υπογραφή επιτρέπει στον αναγνώστη και στον κρινόμενο να γνωρίζουν ποιος διατυπώνει μια άποψη ή ασκεί κριτική.

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Παράλληλα, αναγνώρισε τη σημασία των ενημερωτικών ιστοσελίδων και των social media, επισημαίνοντας ότι στην καθημερινότητα ενός κυβερνητικού εκπροσώπου η ατζέντα μπορεί να αλλάξει μέσα σε δευτερόλεπτα.

Παραπληροφόρηση και η συζήτηση για τα Τέμπη

Για την υπερπληροφόρηση, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι υπάρχει ατομική ευθύνη, αλλά η Πολιτεία και τα δημοκρατικά κόμματα οφείλουν πρώτα να εξαντλούν τα περιθώρια ουσιαστικής ενημέρωσης.

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«Η φύση τα κενά τα καλύπτει», είπε, σημειώνοντας ότι όταν δεν δίνονται επαρκείς εξηγήσεις, τα κενά μπορεί να καλύπτονται από ακραίες φωνές.

Αναφερόμενος στα Τέμπη, χαρακτήρισε αναληθείς ορισμένους ισχυρισμούς που διακινήθηκαν στη δημόσια συζήτηση και υιοθετήθηκαν, όπως υποστήριξε, από μέρος του πολιτικού συστήματος.

Ωστόσο, χαρακτήρισε αυθόρμητη την αντίδραση των πολιτών, αναγνωρίζοντας ότι η συμμετοχή στα συλλαλητήρια μπορούσε να εκφράζει ένα αίτημα για δικαιοσύνη, χωρίς να σημαίνει υιοθέτηση των θέσεων της αντιπολίτευσης.

Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη προσεκτικών διατυπώσεων όταν η συζήτηση αφορά τραγωδίες και ανθρώπους που έχουν χάσει τους οικείους τους.

Τεχνητή νοημοσύνη και fake videos πριν από τις εκλογές

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον κίνδυνο δημιουργίας παραποιημένων βίντεο μέσω τεχνητής νοημοσύνης, στα οποία πολιτικά πρόσωπα θα εμφανίζονται να λένε πράγματα που δεν έχουν πει.

Έφερε ως παράδειγμα την κυκλοφορία ενός τέτοιου βίντεο λίγες ημέρες πριν από τις κάλπες, τονίζοντας ότι απαιτείται αυξημένη εγρήγορση στην προεκλογική περίοδο.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε τη σημασία της σήμανσης περιεχομένου που αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, αναφέροντας ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό επεξεργασία. Διευκρίνισε, πάντως, ότι οι κίνδυνοι δεν περιορίζονται στις εκλογές.

Η εμπιστοσύνη και το κυβερνητικό έργο

Στο τελευταίο μέρος της συζήτησης, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών εξαρτάται από το έργο και τις προτάσεις μιας κυβέρνησης σε σύγκριση με τις εναλλακτικές επιλογές.

Υπερασπίστηκε την κυβερνητική πολιτική για τα εισοδήματα, τη μείωση φόρων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι μέρος των αυξήσεων απορροφάται από την ακρίβεια και ότι έχουν υπάρξει λάθη που χρειάζονταν διόρθωση.

Κατά τον ίδιο, η στήριξη των πολιτών πρέπει να βασίζεται σε εξασφαλισμένους πόρους, μέσα από την ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη δημοσιονομική διαχείριση.

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