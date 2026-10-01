Ελλάδα – Ολλανδία: Γκολ για την Εθνική στην Τούμπα!

Η Εθνική Ελλάδας σκόραρε με τον Φώτη Ιωαννίδη στο 23ο λεπτό απέναντι στην Ολλανδία στην Τούμπα, στην αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική του Nations League.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναζητά την τρίτη διαδοχική νίκη της στη διοργάνωση, μετά τα εκτός έδρας αποτελέσματα απέναντι στη Σερβία και τη Γερμανία.

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Ο αγώνας βρίσκεται σε εξέλιξη και μεταδίδεται από τον Alpha και το Novasports Start.

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