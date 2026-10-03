Δημήτρης Κόκοτας: Συγγενείς και φίλοι στο 40ήμερο μνημόσυνο – Στο πλευρό της οικογένειάς του
Το πρωί του Σαββάτου τελέστηκε το μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας – Η ανακοίνωση που είχε δημοσιεύσει η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη.
Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας συγκεντρώθηκαν το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου συγγενείς και φίλοι του Δημήτρη Κόκοτα, για το 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή.
Οι δικοί του άνθρωποι βρέθηκαν δίπλα στην οικογένειά του και προσευχήθηκαν για την ανάπαυση της ψυχής του. Ο τραγουδιστής πέθανε στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 57 ετών, ύστερα από παρατεταμένη νοσηλεία.
Η ανακοίνωση της Κατερίνας Πετράκη
Η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη, είχε ενημερώσει για το μνημόσυνο την Παρασκευή, δημοσιεύοντας στο Instagram την ανακοίνωση της οικογένειας.
Σε αυτήν αναφερόταν ότι η τελετή θα πραγματοποιούνταν στις 09:00 στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας, με τη σύζυγο, την κόρη και τους υπόλοιπους συγγενείς να καλούν όσους επιθυμούσαν να προσευχηθούν μαζί τους.
Η περιπέτεια της υγείας του
Η νοσηλεία του Δημήτρη Κόκοτα είχε ξεκινήσει στις 28 Μαρτίου 2024, όταν υπέστη έμφραγμα και ανακοπή στη διάρκεια προβών για το τηλεοπτικό σόου «J2US».
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου παρέμεινε μέχρι τον θάνατό του. Η σύζυγος και η κόρη του βρίσκονταν στο πλευρό του σε όλη αυτή την περίοδο.
Ο γιος του Σταμάτη Κόκοτα ακολούθησε τη δική του πορεία στη μουσική, γνωρίζοντας ιδιαίτερη επιτυχία τη δεκαετία του ’90. Σήμερα, η οικογένεια και οι φίλοι του συναντήθηκαν ξανά για να τιμήσουν τη μνήμη του.
πηγή στην Google
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