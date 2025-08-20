Μαρινάκης: Διαψεύδει τα δημοσιεύματα για επίδομα επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής (βίντεο)

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγορηματικά διέψευσε τα δημοσιεύματα που ανέφεραν τη χορήγηση επιδόματος επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής, εξηγώντας ότι δεν υπήρξε καμία απόφαση ή νομοθεσία για κάτι τέτοιο. Σε συνέντευξή του, διευκρίνισε ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο αφορά μόνο τις ειδικότητες που ήδη δικαιούνται το επίδομα, όπως οι καθαρίστριες.

«Το επίδομα επικινδυνότητας για τους υπαλλήλους της Βουλής δεν υπάρχει. Πρόκειται για ένα ψευδές δημοσίευμα που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι. Η Βουλή δεν έχει νομοθετήσει ή αποφασίσει να χορηγήσει επίδομα. Στη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη σχεδόν όλων των κομμάτων, συζητήθηκε η προσαρμογή στη νομοθεσία που ισχύει για τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν αποφασίστηκε να χορηγηθεί νέο επίδομα. Η ισχύουσα νομοθεσία του 2015 εφαρμόζεται μέχρι σήμερα με τη συναίνεση όλων των κομμάτων», δήλωσε ο κ. Μαρινάκης στον ΣΚΑΙ.

Αναφερόμενος στους υπαλλήλους που δικαιούνται το επίδομα, εξήγησε ότι αφορά μόνο έναν περιορισμένο αριθμό εργαζομένων, όπως οι καθαρίστριες, και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για νέους δικαιούχους.