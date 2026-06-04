Συνταγματική Αναθεώρηση: Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η πρόταση της ΝΔ – Δίμηνη προθεσμία στην Επιτροπή Αναθεώρησης

Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και των βουλευτών της ΝΔ για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, σύμφωνα με τα άρθρα 110 του Συντάγματος και 119 του Κανονισμού της Βουλής.

Την ερχόμενη Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026, ο πρόεδρος του Σώματος, Νικήτας Κακλαμάνης, θα ανακοινώσει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο.

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Στην ίδια συνεδρίαση θα οριστεί η προθεσμία (δύο μηνών) για την υποβολή της Έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος.

Σύμφωνα με το άρθρο 110 του Συντάγματος: