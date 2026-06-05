Τουρκικά ΜΜΕ για τις εθελόντριες στις Ένοπλες Δυνάμεις: «Η Ελλάδα μας φοβάται»

Οι αντιδράσεις μερίδας τουρκικών ΜΜΕ προκάλεσαν έντονο σχολιασμό μετά την πρώτη ημέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι στη Λαμία παρουσιάστηκαν χθες 72 γυναίκες ηλικίας έως 26 ετών για εθελοντική κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, σηματοδοτώντας την πρώτη σχετική διαδικασία στην ιστορία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Την εξέλιξη αυτή σχολίασε και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις ενισχύονται όταν αντικατοπτρίζουν το σύνολο της κοινωνίας.

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Παρά ταύτα, ορισμένα τουρκικά μέσα ενημέρωσης προσέγγισαν το γεγονός με διαφορετική οπτική, σε μια περίοδο ήδη τεταμένων σχέσεων μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, με φόντο και τις συζητήσεις για ζητήματα θαλασσίων ζωνών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ενδεικτικά, το ahaber.com.tr δημοσίευσε άρθρο με τίτλο: «Πανικός στην Ελλάδα για τη “Γαλάζια Πατρίδα”: Η Αθήνα αναζητά λύση σε γυναίκες στρατιώτες».

Αναλυτικά το τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει:

«Μετά τις τεχνολογικές εξελίξεις της Τουρκίας στον αμυντικό κλάδο και τα βήματα που έχει κάνει στο πλαίσιο του δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας, η Ελλάδα έχει εφαρμόσει μια νέα στρατιωτική αναδιοργάνωση. Η αθηναϊκή κυβέρνηση έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα εθελοντών γυναικών στρατιωτών για την κάλυψη των ελλείψεων προσωπικού, με ένα σημαντικό μέρος αυτών των νεοσύλλεκτων να σχεδιάζεται να αναπτυχθεί σε περιοχές κοντά στα τουρκικά σύνορα.

Τα αποφασιστικά βήματα της Τουρκίας στο πλαίσιο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η τεχνολογική υπεροχή που έχει επιτύχει στην αμυντική βιομηχανία με εγχώριες δυνατότητες έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Αθήνα. Αβοήθητη μπροστά στις κορυφαίες δυνατότητες του τουρκικού στρατού, ιδίως σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ναυτική ισχύ, η Ελλάδα έκανε ένα πρωτοφανές βήμα για να καλύψει το κενό σε στρατιωτικό προσωπικό. Η εποχή των εθελοντριών γυναικών στρατιωτών στον ελληνικό στρατό έχει ξεκινήσει επίσημα και αναμένεται ότι οι πρώτες γυναίκες που θα ενταχθούν στους στρατώνες θα αναπτυχθούν σε περιοχές κοντά στα τουρκικά σύνορα.

Η αποφασιστικότητα της Τουρκίας να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στη θάλασσα, καθώς και οι επαναστατικές κινήσεις της στην αμυντική βιομηχανία, έχουν κλονίσει την στρατιωτική ισορροπία στην Ελλάδα.

Ο δημοσιογράφος της Haber, Ιλχάν Ταχσίν, που έκανε ρεπορτάζ από το σημείο, δήλωσε ότι η κίνηση της Τουρκίας να νομιμοποιήσει το σχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» έχει στριμώξει την Αθήνα, προσθέτοντας: «Η Ελλάδα είναι αρκετά ανήσυχη για το αποκορύφωμα των εγχώριων και εθνικών δυνατοτήτων της Τουρκίας, ειδικά στην τεχνολογία της αεροπορίας» .

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Επίσης ο Τούρκος δημοσιογράφος ανέφερε ότι ο τρέχων αριθμός προσωπικού στον ελληνικό στρατό κυμαίνεται μεταξύ 120.000 και 150.000, επισημαίνοντας ότι αυτός ο αριθμός θεωρείται ανεπαρκής συγκριτικά με την Τουρκία.

Αναφέρεται επίσης ότι η κίνηση της Ελλάδας δεν καθοδηγείται μόνο από στρατιωτικούς λόγους, αλλά και από πολιτικούς και οικονομικούς. Ο Ιλχάν Ταχσίν, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση της Αθήνας στοχεύει να κερδίσει πολιτικούς πόντους στο εσωτερικό με αυτό το βήμα, σχολίασε : «Το Κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει αυτό το βήμα τόσο για την αντιμετώπιση της ανεργίας όσο και, κατά κάποιο τρόπο, ως προεκλογικό τέχνασμα ενόψει των επερχόμενων εκλογών».

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Μιλώντας για τις λεπτομέρειες στην διαδικασία εκπαίδευσης, Ταχσίν είπε: «Δεν θα βρίσκονται απλώς σε γραφεία. Ακόμη και οι γυναίκες μέλη πληρώματος αρμάτων μάχης θα ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους αμέσως μετά την προσέλευσή τους στο καθήκον», υποδεικνύοντας ότι οι γυναίκες στρατιώτες θα αναλάβουν και επιχειρησιακούς ρόλους.

Τέλος ο Τούρκος δημοσιογράφος ισχυρίζεται ότι οι γυναίκες στρατιώτες θα σταλούν κυρίως στα τουρκικά σύνορα και στα «αμφισβητούμενα νησιά». «Θα υπηρετήσουν στην περιοχή της Δυτικής Θράκης, δηλαδή στα τουρκικά σύνορα, στις διοικήσεις του 4ου Σώματος Στρατού που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά του ποταμού Έβρου. Επίσης, γυναίκες στρατολογούνται αυτή τη στιγμή σε νησιά που, σύμφωνα με διεθνείς συμφωνίες, θα πρέπει να αποστρατικοποιηθούν».

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Ο Ταχσίν πρόσθεσε ότι η Ελλάδα στοχεύει να αυξήσει το στρατιωτικό της προσωπικό σε 180.000 έως 200.000 με αυτές τις κινήσεις.

Yunanistan'da gönüllü kadın askerler göreve başladı.



Türkiye'nin "Mavi Vatan" kanunu girişimi nedeniyle endişeye düşen Atina yönetimi, askeri hazırlıklarında tarihi bir yeniliği uygulamaya soktu.



A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Yunanistan ordusundaki yeni uygulamanın detaylarını… pic.twitter.com/goJsujCyaH ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 5, 2026

«Η Ελλάδα έχει γίνει μαριονέτα του Ισραήλ»

Την ίδια ώρα, ο Ιμπραήμ Καραγκιούλ, γνωστός δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής και πρώην επικεφαλής της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Yeni Şafak, ο οποίος θεωρείται από πολλούς στενά συνδεδεμένος με την πολιτική και ιδεολογική γραμμή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προχώρησε σε ακόμη πιο αιχμηρές τοποθετήσεις, συνδέοντας το ζήτημα όχι μόνο με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και με το Ισραήλ, δίνοντας μια ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση στην υπόθεση.

Σε ανάρτησή του στο Χ τονίζει:

ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ!

Κάνουν σοβαρές προετοιμασίες για πόλεμο.

Το Ισραήλ θα τους σπρώξει μπροστά στην Τουρκία.

Μετά την Ελληνοκυπριακή Κυβέρνηση;

Και η Ελλάδα έχει γίνει πλέον μαριονέτα του Ισραήλ.

Όμως το Ισραήλ τους παρασύρει στον πόλεμο και μετά τους εγκαταλείπει.

Δεν μπορεί να τους προστατεύσει, απλώς τους χρησιμοποιεί.

Δεν διαθέτει ούτε τέτοια δύναμη.

Ο ελληνικός λαός πρέπει να προειδοποιήσει σοβαρά τους εξουσιαστές.

(Ελλάδα: Γυναίκες ξεκίνησαν για πρώτη φορά την εθελοντική στρατιωτική θητεία.)