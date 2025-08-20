Μαρινάκης: “Η Ελλάδα δεν θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία” – Τι είπε για το “καλάθι” της ΔΕΘ

Στις διαπραγματεύσεις για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα στείλει στρατεύματα.

Σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο κ. Μαρινάκης είπε πως «αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι η ανάγκη για άμεση εκεχειρία. Είναι σημαντικό και πρέπει να το δούμε στην πορεία ότι βούληση και των ΗΠΑ και της ΕΕ και της χώρας μας είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ».

«Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος που πριν και πάνω από όλα σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να βάλει νερό στο κρασί της στη θέση της περί παραβίασης των συνόρων» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε:

«Επειδή βλέπω μια διάθεση κάποιων εντός συνόρων να αμφισβητούν τη θέση μας υπέρ της Ουκρανίας, αυτό είναι επιζήμιο για τα εθνικά συμφέροντα».

Στη συνέχεια, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή η αποστολή ελληνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

«Δεν σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή η αποστολή ελληνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων στην περιοχή αφορά μια επόμενη φάση των διαβουλεύσεων για τις εγγυήσεις ασφαλείας και «μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο».

Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι είναι απόφαση του κάθε κράτους τι θα πράξη και συνεπώς είναι πολύ πρόωρη οποιαδήποτε συζήτηση.

«Εδώ θα είμαστε και εμείς όπως και τα υπόλοιπα κράτη, ώστε να απαντήσουμε ξεκάθαρα για το πώς θα συνδράμουμε σε κάτι τέτοιο, αλλά όχι με στρατεύματα» συμπλήρωσε.

Όπως ανέφερε, «καλό είναι να μην προτρέχουμε, καλό είναι να σεβόμαστε το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που αυτήν τη στιγμή έχουν μεγάλη αγωνία να σώσουν το σπίτι και τη ζωή τους. Υπάρχουν παιδιά που κινδυνεύουν ή και χάθηκαν. Δυστυχώς στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο υπάρχουν κάποιοι αλά καρτ ευαίσθητοι. Νομίζω για κάθε άνθρωπο η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ίδια, είτε είναι ένα παιδί στην Ουκρανία είτε στην Παλαιστίνη είτε ένας όμηρος στο Ισραήλ».

Τι είπε για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ

Όσον αφορά στο “καλάθι” της ΔΕΘ με τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως αυτό που έχει «κλειδώσει» προς ώρας είναι ότι το βασικό οικονομικό πακέτο θα κυμανθεί στο 1,5 δισ. ευρώ, όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο υπουργός Οικονομικών.

«Σίγουρα όσο βλέπουμε τον προϋπολογισμό να πηγαίνει καλύτερα, όπως έγινε και πέρσι, θα υπάρξει και συνέχεια. Δεν τελειώνουν οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, το έχει αποδείξει κι άλλες φορές ο πρωθυπουργός. Μπορούμε να έχουμε κάτι περισσότερο εφόσον τα οικονομικά αποδίδουν. Όμως κρατάμε το 1,5 δισ. για την προσεχή ΔΕΘ και μακάρι στη συνέχεια ενόψει του νέου οικονομικού έτους να έχουμε κι άλλα», δήλωσε και συνέχισε:

«Τα λεφτά αυτά πρέπει να πάνε στη μεσαία τάξη, σε μια λογική μόνιμων μέτρων, φοροελαφρύνσεων. Σίγουρα ένας βασικός φόρος που πρέπει να δούμε είναι η φορολογική κλίμακα και οι φορολογικοί συντελεστές, ειδικά για τα μεσαία εισοδήματα».