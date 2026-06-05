Προς οριστικό «ναυάγιο» οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν: «Η μπάλα στο γήπεδο του Τραμπ» διαμηνύει το Ιράν και ζητά 24 δισ.

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με το Ιράν να στέλνει ένα ξεκάθαρο τελεσίγραφο προς την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με το μέλλον των διπλωματικών επαφών τους.

Το ενδεχόμενο οριστικής κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων είναι πλέον ορατό, καθώς η ιρανική πλευρά σκληραίνει τη στάση της, θέτοντας ως απαράβατο όρο για την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών πόρων, συνολικού ύψους 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

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Το οικονομικό «τεστ εμπιστοσύνης» και το αδιέξοδο

Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο CNN, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ξεκαθάρισε πως η ευθύνη για την επανέναρξη των συνομιλιών ανήκει αποκλειστικά στην αμερικανική πλευρά.

«Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο και ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να σπάσει αυτό το αδιέξοδο. Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Αμερικανού προέδρου», ανέφερε.

Σύμφωνα με το πλάνο που παρουσίασε ο Ρεζαΐ, η Τεχεράνη απαιτεί την άμεση εκταμίευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την υπογραφή μιας προσυμφωνίας, και την απόδοση των υπόλοιπων 12 δισεκατομμυρίων σε δεύτερο χρόνο.

«Αν θέλει ο Τραμπ να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, αυτά τα 24 δισεκατομμύρια δολάρια είναι ένα τεστ εμπιστοσύνης που το Ιράν θέλει να θέσει στον Τραμπ.

Είναι μια δοκιμασία που πρέπει να περάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και τότε ο δρόμος θα ανοίξει. Είναι δικά μας χρήματα, όχι της Αμερικής», συμπλήρωσε.

Προειδοποιήσεις για περιφερειακή ανάφλεξη και Στενά του Ορμούζ

Ο Ιρανός αξιωματούχος έστειλε παράλληλα αυστηρό μήνυμα σε περίπτωση που επιλεγεί η στρατιωτική οδός, υπογραμμίζοντας ότι τυχόν αμερικανικές επιχειρήσεις θα προκαλέσουν γενικευμένη σύρραξη πέρα από τα όρια του Περσικού Κόλπου.

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«Θα δώσουμε έναν ακόμη χαρακτήρα στον πόλεμο, χτυπώντας και άλλες αμερικανικές βάσεις πέρα από αυτές που έχουμε ήδη στοχοποιήσει».

Ωστόσο, ο ίδιος εκτίμησε πως «η πιθανότητα πολέμου είναι μικρή». Σε ερώτηση για μια πιθανή ιστορική συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο Ρεζαΐ εμφανίστηκε κατηγορηματικός: «Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.

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Βρισκόμαστε ακόμη στο πρώτο στάδιο των διαπραγματεύσεων και ο κ. Τραμπ έχει οδηγήσει τις συνομιλίες σε αδιέξοδο. Αυτό δεν θα συμβεί».

Στο τραπέζι των διεκδικήσεων έθεσε εκ νέου και τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού.

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Ο Ρεζαΐ υποστήριξε ότι το Ιράν και το Ομάν έχουν την αποκλειστική κυριαρχία της θαλάσσιας διόδου και προανήγγειλε την πιθανότητα επιβολής τελών στα εμπορικά πλοία, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για έξοδα συντήρησης και όχι για κλασικά διόδια.

«Ασάφεια» Τραμπ και επίδειξη χερσαίας ισχύος

Ο στρατιωτικός σύμβουλος κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο για στρατηγική «ασάφειας», εκφράζοντας βαθιά δυσπιστία για μια νέα πυρηνική συμφωνία, θυμίζοντας τη μονομερή αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συνθήκη του 2015.

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Ανέβασε μάλιστα τους τόνους, προειδοποιώντας για τις συνέπειες μιας πιθανής χερσαίας εισβολής στο ιρανικό έδαφος.

«Τότε ο κόσμος θα καταλάβει τις πραγματικές δυνατότητες του Ιράν, γιατί η χερσαία μας ισχύς είναι πολλαπλάσια από τη δύναμη των πυραύλων μας», σημείωσε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Μοχσέν Ρεζαΐ έκανε έναν θετικό απολογισμό των πρόσφατων στρατιωτικών αναμετρήσεων με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς τες ως ορόσημο για τη χώρα του.

«Είναι η πρώτη φορά που το Ιράν βγαίνει νικητής από πολέμους, ενώ σε όλους τους προηγούμενους πολέμους είχε ηττηθεί» κατέληξε.