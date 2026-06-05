Βουλή: Ορκίστηκε βουλευτής ο Κώστας Κόλλιας – Αντικαθιστά τον αποβιώσαντα Νίκο Ταγαρά

Την έδρα του αποβιώσαντος υφυπουργού Περιβάλλοντος, Νίκου Ταγαρά λαμβάνει ο Κώστας Κόλλιας ο οποίος ορκίστηκε μπροστά στα έδρανα της Βουλής το πρωί της Παρασκευής (5/6).

Ο νέος βουλευτής Κορίνθου της Νέας Δημοκρατίας θα αναλάβει άμεσα τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα.

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Ποιος είναι ο Κώστας Κόλλιας

Ο Κώστας Κόλλιας γεννήθηκε στο Σολομό Κορινθίας το 1955. Σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός στη Σιβιτανίδειο Σχολή και εργάστηκε ως τομεάρχης δικτύου της Δ.Ε.Η. στην Κόρινθο.

Ιδρυτικό μέλος της Δ.Α.Π. – Ν.Δ.Φ.Κ. και από το 1974 έως το 1977 μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών της Σιβιτανιδείου Σχολής, το 1988 ανέπτυξε συνδικαλιστική πορεία ως εκπρόσωπος της Δ.Α.Κ.Ε. στη ΔΕΗ. Στις νομαρχιακές εκλογές του 1998, του 2002 και του 2006 εξελέγη πρώτος σε σταυρούς προτίμησης νομαρχιακός σύμβουλος Κορινθίας, ενώ δύο φορές έχει διατελέσει αναπληρωτής νομάρχης.

Στις εθνικές εκλογές του 2007 εξελέγη βουλευτής Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία. Εξελέγη επίσης το 2009 και τον Ιούνιο του 2012. Ως κοινοβουλευτικός, διετέλεσε πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας & Τεχνολογίας, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας- Ουζμπεκιστάν και μέλος στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες Φιλίας Ελλάδας – ΗΠΑ, Ρωσίας, Κίνας.

Είναι παντρεμένος με την Αθανασία – Δέσποινα Κόλλια, με την οποία έχει αποκτήσει δύο γιούς.