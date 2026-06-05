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LIFESTYLE

Μαριέττα Χρουσαλά – Λέων Πατίτσας: Γιόρτασαν 16 χρόνια γάμου με μια τρυφερή ανάρτηση

«Χρόνια πολλά αγάπη μου, ευτυχισμένη επέτειο»

Μαριέττα Χρουσαλά – Λέων Πατίτσας: Γιόρτασαν 16 χρόνια γάμου με μια τρυφερή ανάρτηση
Πηγή: NPD Photo
DEBATER NEWSROOM

Η Παρασκευή (05/06) ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για τη Μαριέττα Χρουσαλά και τον Λέοντα Πατίτσα, καθώς συμπλήρωσαν 16 χρόνια έγγαμου βίου.

Το ζευγάρι μετρά περισσότερες από δύο δεκαετίες κοινής πορείας και έχει δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με τρία παιδιά. Με αφορμή την επέτειο του γάμου τους, η Μαριέττα Χρουσαλά θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας στο Instagram μια τρυφερή ανάρτηση.

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Συγκεκριμένα, η πρώην παρουσιάστρια ανήρτησε ένα story με δύο κοινές φωτογραφίες με τον σύζυγό της, αποτυπώνοντας στιγμές από τη μακρόχρονη σχέση και την κοινή τους ζωή.

«Χρόνια πολλά αγάπη μου, ευτυχισμένη επέτειο», έγραψε στα αγγλικά.

Φωτογραφία

Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 5 Ιουνίου 2010, σε μια λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Καβούρι. Στο πλευρό τους ως κουμπάροι βρέθηκαν ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος και η γνωστή σχεδιάστρια μόδας Σίλια Κριθαριώτη.

Από τον γάμο τους έχουν δημιουργήσει μια πολυμελή και δεμένη οικογένεια, αποκτώντας τρία παιδιά: τη Μάργκω, τον Σπύρο και τον Κωνσταντίνο.

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