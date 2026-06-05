Παραιτήθηκε επίσημα από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου – Η επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής

Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε, με επιστολή της, προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η Έφη Αχτσιόγλου.

Στην σχετική επιστολή η πρώην βουλευτής της Νέας Αριστεράς αναφέρει: «Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλλω την παραίτησή μου από το βουλευτικό αξίωμα».

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Μετά την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου και επίσημα από το βουλευτικό αξίωμα, ο Γιάννης Δραγασάκης, ως πρώτος επιλαχών στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, αναμένεται να επιστρέψει στη Βουλή. Θα αποτελέσει τον 40ο ανεξάρτητο βουλευτή του κοινοβουλίου. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι πλέον μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είχε παραιτηθεί επί Κασσελάκη.