Παραιτήθηκε επίσημα από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου – Η επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής
Θα την αντικαταστήσει ο Γιάννης Δραγασάκης
Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε, με επιστολή της, προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η Έφη Αχτσιόγλου.
Στην σχετική επιστολή η πρώην βουλευτής της Νέας Αριστεράς αναφέρει: «Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλλω την παραίτησή μου από το βουλευτικό αξίωμα».
Μετά την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου και επίσημα από το βουλευτικό αξίωμα, ο Γιάννης Δραγασάκης, ως πρώτος επιλαχών στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, αναμένεται να επιστρέψει στη Βουλή. Θα αποτελέσει τον 40ο ανεξάρτητο βουλευτή του κοινοβουλίου. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι πλέον μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είχε παραιτηθεί επί Κασσελάκη.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις