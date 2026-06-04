Βουλή: Διαλύθηκε και επίσημα η ΚΟ της Νέας Αριστεράς – Ανακοινώθηκαν οι αποχωρήσεις βουλευτών

Ανακοινώθηκαν στην ολομέλεια της Βουλής οι δηλώσεις αποχώρησης από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, των κκ Αλ. Χαρίτση, Νάσου Ηλιόπουλου, Δ. Τζανακόπουλου, Χ. Ζεϊμπέκ, Μερόπης Τζούφη και Θεανώς Φωτίου. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η παραίτηση της κ. Έφης Αχτσιόγλου.

«Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15, παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού της Βουλής, δεν υφίσταται πλέον κοινοβουλευτική ομάδα “Νέα Αριστερά”. Οι ως άνω βουλευτές δεν ανήκουν σε καμία κοινοβουλευτική ομάδα και θεωρούνται ανεξάρτητοι», επισήμανε ο Α’ αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης.

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Σημειώνεται ότι πλέον, οι κοινοβουλευτικές ομάδες μειώνονται στις επτά (από οκτώ) ήτοι: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, «Νίκη» και Πλεύση Ελευθερίας. Επίσης, οι βουλευτές, που αποχώρησαν από τα κόμματά τους και ανεξαρτητοποιήθηκαν, ανέρχονται τώρα στους 39. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να φτάσει το 40, καθώς η κ. Αχτσιόγλου δήλωσε ότι θα παραδώσει την έδρα της, και ο αναπληρωτής της στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ των εκλογών του Ιουνίου 2023, Γιάννης Δραγασάκης, αναμένεται να δηλώσει και αυτός «ανεξάρτητος».

Τη λύπη της για τη διάλυση της ΚΟ της Νέας Αριστεράς εξέφρασε, σε παρέμβασή της, η πρόεδρος της ΚΟ της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Λυπόμαστε που διαλύθηκε μια κοινοβουλευτική ομάδα της αντιπολίτευσης, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Δεν είναι κέρδος για τη Δημοκρατία [. . .] και πρέπει να προβληματίσει και τους πολίτες. Ποιοι είναι αυτοί και γιατί που μεθοδεύουν την αποσάθρωση της αντιπολίτευσης; Δύο είναι: Μητσοτάκης και Τσίπρας ονομάζονται, που προσπαθούν, πάση θυσία, να ανορθώσουν έναν πλήρως καταρρεύσαντα πρωθυπουργό, που ο ίδιος ξέρει ότι έχει καταρρεύσει, να τον αναστηλώσουν σαν μοναδικό, όπου μόνο αυτός υπάρχει και απέναντί του το χάος, και, ποιοι είναι αυτοί που προσπαθούν και συνδράμουν στο να ενισχύσουν ότι απέναντί του δεν υπάρχει τίποτα και κανείς; Είναι αλγεινό αυτό το οποίο συμβαίνει, είναι βαθύτατα αντιδημοκρατικό, από έναν πρώην πρωθυπουργό που παραβίασε και την εντολή του ως πρωθυπουργού και την εντολή του ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το ‘19 μέχρι το ‘23 και γι’ αυτό καταψηφίστηκε, και βεβαίως την αποστολή της αντιπολίτευσης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί αυτή την εντολή πήρε και το 2023. Είναι πρωτοφανές να προσπαθείς να διαλύσεις την αντιπολίτευση εντός Βουλής. Δεν έχει καμία σχέση αυτό ούτε με νέο, ούτε με πολιτικό, ούτε με δημοκρατία. Έχει σχέση με εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων, και βέβαια του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη».