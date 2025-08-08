Λένα Σαμαρά: Την Δευτέρα η κηδεία της – Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά μετά τον θάνατο της

Σύμφωνα με ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, η κηδεία της κόρης του Λένα Σαμαρά θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Δευτέρας.

Να θυμίσουμε ότι η κόρη του πρώην πρωθυπουργού “έφυγε” από την ζωή στα 34 της χρόνια το βράδυ της Πέμπτης (8/8) συγκλονίζοντας τον πολιτικό και όχι μόνο κόσμο.

Η Λένα Σαμαρά, νοσηλευόταν στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο, έπειτα από επιληπτική κρίση που υπέστη και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό όπου κατέληξε, αφού υπέστη και ανακοπή.

Πολιτικοί αρχηγοί και στελέχη κομμάτων εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στον πρώην πρωθυπουργό. Όπως ο ίδιος ανέφερε σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook το μεσημέρι της Παρασκευής, η κηδεία της Λένας Σαμαρά θα γίνει στις 11 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών στις 13:00 το μεσημέρι.

Λένα Σαμαρά: Ποια ήταν η κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά

Μία τεράστια τραγωδία βιώνει η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμάρα μετά τον χαμό της κόρης του Λένας το βράδυ της Πέμπτης (7/8).

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος έσπευσε να εκφράσει τη συμπαράστασή του στον Αντώνη και τη Γεωργία Σαμαρά στο δράμα που ζουν, Η 34χρονη πρόκειται για την μεγαλύτερη κόρη του Αντώνη Σαμαρά και της συζύγου του Γεωργίας.

Άφησε την πνοή της χθες το βράδυ παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών καθώς υπέστη ανακοπή που ακολούθησε σοβαρό επιληπτικό επεισόδιο. Ήταν τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα, και εγγονή του σπουδαίου καρδιολόγου Κωνσταντίνου Σαμαρά, ο οποίος μάλιστα είχα διατελέσει διευθυντής στο νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία της πνοή η 34χρονη.

Η κόρη του Αντώνη Σαμαρά εμφάνισε επιληπτικό επεισόδιο το απόγευμα της Πέμπτης και μεταφέρθηκε αρχικά στο «Σισμανόγλειο» ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό» όπου και κατέληξε παρά τις προσπάθειες των ιατρών να την κρατήσουν στη ζωή.

Η Λένα Σαμαρά φοίτησε ως πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου, ακολουθώντας το επαγγελματικό μονοπάτι της μητέρας της Γεωργίας, παρά το πολιτικό προφίλ του πατέρα της. Όσοι την γνώριζαν μιλούσαν για ένα λαμπρό χαρακτήρα με παιδεία και τρόπους. Η ίδια απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις, οι περισσότερες ωστόσο ήταν στο πλευρό του πατέρα της.

Η αδυναμία της ήταν το τένις. Το 2007 είχε συμμετάσχει στην ομάδα των μαθητών του Κολλεγίου στο Heart-to-HeartPartnership Program, μια διοργάνωση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008.

Επτά χρόνια μετά τη γέννηση της Λένας, Αντώνης και Γεωργία Σαμαρά απέκτησαν και έναν γιο, τον 28χρονο Κώστα. Η 34χρονη κρατούσε χαμηλούς τόνους και παρά τοπ γεγονός ότι ο πατέρας της ήταν στο πολιτικό προσκήνιο, η ίδια ακολουθούσε ένα πιο αθόρυβο μονοπάτι